Il lavoro a distanza può arginare la marea delle grandi dimissioni?

Le grandi dimissioni del 2021 sono alle porte. La pandemia ha costretto le aziende di tutto il mondo ad adottare soluzioni di lavoro da casa/da remoto e, in definitiva, l'accesso al lavoro da remoto ha cambiato per sempre i cuori e le menti dei dipendenti che ora si rendono conto che lavorare da qualsiasi luogo è una priorità per il loro equilibrio tra lavoro e vita privata.

Secondo i dati della società di analisi delle persone Visier, a settembre, 1 persona su 4 ha lasciato il proprio lavoro nel 2021. L'ultimo rapporto di Visier sulle dimissioni volontarie di oltre 50 grandi aziende statunitensi, ha rilevato che 500.000 dipendenti di tutti i settori hanno dato le dimissioni.

Il ritmo delle dimissioni sta accelerando. Un sondaggio PwC indica cheil 65% delle persone era alla ricerca di un nuovo lavoro nel mese di agosto - questo mentre la CNBC riporta che 4,3 milioni di persone si sono effettivamente licenziate nello stesso mese.

I dirigenti di aziende di tutte le dimensioni devono agire per evitare di perdere dipendenti preziosi.

I tuoi lavoratori più preziosi saranno i primi ad andarsene

Mentre numerose storie hanno parlato della tensione dei lavoratori in prima linea, il rapporto Visier osserva che tra le grandi percentuali di dimissioni ci sono persone con un'anzianità di servizio compresa tra i 5 e i 15 anni, persone di età compresa tra i 40 e i 45 anni e donne. Infatti, le donne si sono dimesse a un tasso del 25% superiore rispetto agli uomini nell'ondata di dimissioni da record di agosto, secondo i dati raccolti da Gusto.

In un recente articolo di CNBC, Ian Cook, VP of people analytics di Visier, ha dichiarato: "Quando i professionisti di mezza carriera e quelli più esperti escono dalla porta, le organizzazioni perdono più conoscenze interne e affrontano disagi più gravi tra i loro team e la leadership. Questi lavoratori sono anche più costosi e richiedono più tempo per essere sostituiti".

Cosa NON fare: prendere una posizione dura da parte del vecchio mondo

Puoi imparare come non reagire alle grandi dimissioni di Tim Cook. Nel giugno del 2021 ha inviato un promemoria a tutta l'azienda per informare i dipendenti Apple che sarebbero dovuti tornare in ufficio entro l'inizio di settembre. I dipendenti Apple non sono rimasti entusiasti e hanno inviato al team esecutivo la loro lettera. Hanno dichiarato che la nota di Tim Cook ha portato i dipendenti a licenziarsi e hanno aggiunto questo: "Nell'ultimo anno ci siamo spesso sentiti non solo inascoltati, ma a volte attivamente ignorati... Messaggi come 'sappiamo che molti di voi sono desiderosi di riconnettersi di persona con i colleghi in ufficio', senza alcun messaggio che riconosca che ci sono sentimenti direttamente contraddittori tra di noi, sembrano sprezzanti e invalidanti... Sembra che ci sia una disconnessione tra il modo in cui il team esecutivo pensa al lavoro remoto/flessibile e le esperienze vissute da molti dipendenti Apple".

Se questa è la risposta dei dipendenti Apple, come potrebbero reagire i dipendenti di aziende meno prestigiose di Apple o che operano in settori più competitivi? "Le aziende dovrebbero preoccuparsi quando un numero qualsiasi di dipendenti si lamenta in questo modo. Può degenerare e dare l'impressione, anche se si tratta di un piccolo numero di dipendenti, che questo sia il tono dell'organizzazione", ha dichiarato la professoressa di management presso la Manning School of Business dell'Università del Massachusetts, Lowell, Kimberly Merriman in un articolo della BBC .

In una situazione simile, i dipendenti hanno lasciato il lavoro alla Washingtonian Magazine dopo che il loro amministratore delegato ha scritto un editoriale che sembrava minacciare i dipendenti di perdita del lavoro se non accettavano un ritorno completo in ufficio.

In un mercato del lavoro difficile, in cui le aziende si contendono i lavoratori della conoscenza, queste sono mosse sbagliate. Nell'articolo della CNBC, Daniel Zhao, economista senior di Glassdoor, ha dichiarato: "Le dimissioni sono un segnale positivo del fatto che i lavoratori sono sicuri che ci siano opportunità di lavoro."

Dovete davvero offrire maggiore flessibilità

Sebbene molte aziende abbiano cercato di attirare le persone in ufficio con stipendi più alti e messaggi sfumati sull'avanzamento di carriera (una condizione particolare tra i giganti finanziari di Wall Street), non è detto che questa sia la mossa migliore. "Ci sono altri vantaggi e benefici che potrebbero essere più interessanti di un aumento tradizionale," ha detto Cook. "L'esempio più ovvio è quello di poter enfatizzare la flessibilità".

Nell'intervista rilasciata alla CNBC, Cook ha sottolineato un punto fondamentale: "Le persone stanno ripensando le loro carriere, il loro equilibrio tra lavoro e vita privata e il modo in cui si impegnano nel lavoro. Ed è questo che i datori di lavoro devono fare se vogliono mantenere i propri dipendenti".

La flessibilità inizia con l'accesso remoto e il supporto remoto

Le aziende che offrono un'opzione di telelavoro (abilitata dall'accesso remoto e dall'assistenza remota) hanno ottenuto per anni un impressionante aumento della produttività. La chiave per soddisfare il tuo personale nel 2021 è garantire l'equilibrio tra lavoro e vita privata, porre fine agli orribili spostamenti e offrire la possibilità di incontrare i clienti ovunque.

L'accesso e il supporto remoto di nuova generazione, come quello offerto da Splashtop, aggiungono le funzionalità di condivisione dello schermo e BYOD (Bring Your Own Device) , consentendo ai tuoi dipendenti di ottenere una flessibilità ancora maggiore utilizzando i loro dispositivi preferiti per svolgere il proprio lavoro.

Immagina di dare ai lavoratori un'assistenza migliore rispetto all'esperienza di persona

Le soluzioni avanzate di accesso e assistenza remota, come Splashtop Enterprise, forniscono assistenza sia in modalità non presidiata che presenziata. Con la funzione Unattended, puoi supportare i dipendenti mentre sono fuori casa o addirittura dormono. Proprio così. I tuoi amministratori IT utilizzano autorizzazioni e protocolli di sicurezza dettagliati per risolvere l'accesso remoto e altri problemi tecnici dei dipendenti senza che questi siano presenti.

Per quanto riguarda l'assistenza in presenza, un dipendente può ottenere supporto immediato su qualsiasi dispositivo, anche se non è quello in dotazione all'azienda. Il dipendente remoto accede semplicemente a un'app di supporto di Splashtop, invia un codice al professionista dell'help desk IT e gli permette di risolvere qualsiasi problema da remoto.

Entrambi i tipi di supporto contribuiscono a far sì che i lavoratori a distanza si sentano assistiti e altamente produttivi.

Le soluzioni di accesso e assistenza remota Splashtop sono state originariamente progettate per i consumatori. Questo design facile da usare lo rende una soluzione perfetta per le aziende che vogliono garantire flessibilità ai dipendenti remoti. Per vedere come può essere facile e produttiva la vita dei tuoi dipendenti, dai un'occhiata alle storie dei clienti di .

