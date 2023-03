Le migliori pratiche di accesso remoto per prevenire gli hacker - Q&A

Secondo un rapporto Reuters, nel febbraio 2021, «Gli hacker hanno fatto irruzione nel sistema informatico di una struttura che tratta l'acqua per circa 15.000 persone vicino a Tampa, Florida e cercarono di aggiungere un pericoloso livello di additivo all'approvvigionamento idrico... Gli hacker hanno ottenuto l'accesso a un programma software, chiamato TeamViewer, sul computer di un dipendente presso la struttura per la città di Oldsmar per ottenere il controllo di altri sistemi.» Aggiornamenti successivi, incluso uno di PCMag, hanno riferito che i fattori che contribuiscono potrebbero aver incluso una password condivisa e una versione obsoleta di Windows.

Domande & Risposte

Cosa fa Splashtop per garantire un accesso remoto sicuro?

Splashtop è una soluzione di accesso remoto progettata per consentire ai dipendenti di accedere da remoto ai computer dell'ufficio mentre lavorano da casa o in viaggio. Ecco come Splashtop impedisce alle persone non autorizzate di accedere ai computer aziendali e alle informazioni sensibili:

Prevenzione delle intrusioni - Splashtop utilizza meccanismi di rilevamento delle intrusioni e di difesa per il suo ambiente di produzione attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Splashtop aderisce alle best practice del settore quando costruisce i suoi stack di applicazioni cloud per garantire che la sicurezza sia rispettata e che le istanze siano rafforzate.

Sicurezza delle app di accesso remoto - Per garantire la sicurezza dei tuoi dispositivi endpoint, Splashtop sfrutta diversi livelli di protezione, tra cui l'autenticazione del dispositivo, l'autenticazione a due fattori e i codici di sicurezza.

Connessioni remote sicure - Tutte le sessioni remote sono protette con TLS (incluso TLS 1.2) e crittografia AES a 256 bit.

Quali sono le migliori pratiche che gli utenti di Splashtop possono seguire per evitare che problemi come questo si verifichino?

Ecco come gli utenti di Splashtop e gli amministratori di account possono mantenere al sicuro le risorse informatiche, la rete e i dati:

Aggiorna i tuoi computer all'ultima versione del sistema operativo (ad esempio, Windows 10).

Integrare il tuo

Se la tua organizzazione non ha l'SSO, usa password forti insieme a per proteggere i tuoi account Splashtop.

Assicurati che gli antivirus, i filtri antispam e i firewall siano aggiornati, correttamente configurati e sicuri.

Controlla le configurazioni di rete e isola i sistemi informatici che non possono essere aggiornati.

Mantenere e monitorare l'audit per tutti i protocolli di connessione remota.

Addestra gli utenti a identificare e segnalare i tentativi di social engineering.

Identificare e sospendere l'accesso degli utenti che mostrano attività insolite.

