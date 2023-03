Splashtop è il miglior software di desktop remoto per privati e aziende. Splashtop costa meno e offre più funzioni rispetto ai pacchetti simili di AeroAdmin.

Splashtop è utilizzato da decine di migliaia di aziende per consentire ai dipendenti di accedere in remoto ai computer dell'ufficio dai propri dispositivi. Oltre a essere veloce e sicuro, Splashtop costa meno di altri strumenti come TeamViewer e AeroAdmin.

Ecco perché Splashtop Business Access è la migliore alternativa a tutti i pacchetti di AeroAdmin per lavorare da remoto.

Splashtop vs AeroAdmin Free

Se hai intenzione di utilizzare un software per il desktop remoto per lavorare a distanza, allora è meglio che tu stia lontano dal pacchetto AeroAdmin Free. Sebbene il prodotto dichiari di poter essere utilizzato per uso commerciale, ci sono diverse limitazioni che possono ostacolare la tua produttività:

C'è un limite di tempo di connessione per ID che non può superare le 17 ore al mese.

Nella versione gratuita sono presenti annunci e splash screen.

Nessun trasferimento di file.

D'altra parte, Splashtop Business Access ti offre un accesso remoto illimitato ai tuoi computer ed è dotato delle migliori funzionalità di cui hai bisogno, tra cui il trasferimento di file tramite drag-and-drop.

Splashtop vs AeroAdmin Pro

Splashtop Business Access Pro e AeroAdmin Pro hanno prezzi quasi identici. Tuttavia, ad AeroAdmin Pro manca una funzione molto importante che si trova in Splashtop Business Access Pro.

I log, o rapporti sulle sessioni, ti forniscono i log delle attività dei tuoi utenti all'interno dell'app. Con Splashtop, potrai vedere i log delle connessioni remote, dei trasferimenti di file, dei dispositivi utilizzati e molto altro ancora. I rapporti di sessione non sono però disponibili in AeroAdmin Pro. Si tratta di una funzione importante per i proprietari di account che desiderano conservare i registri per la conformità, la verifica e la sicurezza.

Splashtop vs AeroAdmin Business

Splashtop Business Access Pro, il cui prezzo parte da €90 per utente all'anno, può farti risparmiare sui costi di abbonamento rispetto a quelli del Pacchetto Business di AeroAdmin (a partire da $119,90 per utente all'anno).

Dove Splashtop Business Access Pro batte AeroAdmin Business è la funzione di accesso gestito centralmente.

Per gli account con più utenti, i proprietari degli account Splashtop possono impostare i permessi di accesso di ciascuno dei loro utenti per controllare quali utenti possono accedere a quali computer. Questa funzione non è disponibile in AeroAdmin Business. Per ottenere questa funzione con AeroAdmin, devi acquistare il pacchetto più costoso, AeroAdmin Corporate.

Splashtop vs AeroAdmin Corporate

AeroAdmin Corporate si avvicina notevolmente a Splashtop Business Access Pro in termini di funzionalità. Tuttavia, Splashtop ha un prezzo iniziale di €90 /anno, mentre il pacchetto AeroAdmin Corporate ha un prezzo di $139,90/anno. Splashtop ti offre un notevole risparmio ogni anno!

Uno sguardo veloce: Prezzi di Splashtop vs AeroAdmin

Anche in questo caso, per ottenere la maggior parte delle funzioni presenti in Splashtop Business Access Pro, devi acquistare il pacchetto Business o Corporate di AeroAdmin. Ecco un confronto dei prezzi tra i pacchetti:

Inoltre, Splashtop offre prezzi scontati per gli account con 10 o più utenti a partire da 4,54 dollari al mese per utente. Se hai un team numeroso che ha bisogno di un software di desktop remoto, puoi risparmiare molto scegliendo Splashtop!

Perché scegliere Splashtop?

Splashtop è il miglior software di desktop remoto ad alte prestazioni per i lavoratori a distanza. Grazie ad esso, potrai accedere in modo sicuro e remoto ai tuoi computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Oltre ad accedere e controllare i tuoi computer da remoto, potrai usufruire di tutte le funzioni che Splashtop ha da offrire:

Accesso remoto veloce con qualità HD & streaming 4K

Audio

Registrazione

Gestione computer e utente

Autorizzazioni di accesso

Raggruppamento

Trasferimento file

Stampa remota

Riattivazione remota

Riavvio remoto

Chatta

Condividi il desktop

..e altro ancora

Splashtop offre anche un supporto multilingue ed è completamente localizzato per molti paesi e lingue.

Inizia subito la tua prova gratuita e prova tu stesso Splashtop Business Access . Non è richiesta la carta di credito per iscriversi.

Inizia