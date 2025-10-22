Splashtop è il miglior software di desktop remoto per privati e aziende. Splashtop costa meno e offre più funzioni rispetto ai pacchetti simili di AeroAdmin.
Splashtop è utilizzato da decine di migliaia di aziende per consentire ai dipendenti di accedere in remoto ai computer dell'ufficio dai propri dispositivi. Oltre a essere veloce e sicuro, Splashtop costa meno di altri strumenti come TeamViewer e AeroAdmin.
Ecco uno sguardo a perché Splashtop Remote Access è la migliore alternativa a ciascun pacchetto di AeroAdmin per il lavoro a distanza.
Splashtop vs AeroAdmin Free
Se hai intenzione di utilizzare un software per il desktop remoto per lavorare a distanza, allora è meglio che tu stia lontano dal pacchetto AeroAdmin Free. Sebbene il prodotto dichiari di poter essere utilizzato per uso commerciale, ci sono diverse limitazioni che possono ostacolare la tua produttività:
C'è un limite di tempo di connessione per ID che non può superare le 17 ore al mese.
Nella versione gratuita sono presenti annunci e splash screen.
Nessun trasferimento di file.
D'altra parte, Splashtop Remote Access ti offre accesso remoto illimitato ai tuoi computer, e include le principali funzionalità di cui hai bisogno, tra cui trasferimento file drag-and-drop.
Splashtop vs AeroAdmin Pro
Splashtop Remote Access Pro e AeroAdmin Pro hanno prezzi quasi identici. Tuttavia, AeroAdmin Pro manca di una funzionalità molto importante che si trova in Splashtop Remote Access Pro.
I log, o rapporti sulle sessioni, ti forniscono i log delle attività dei tuoi utenti all'interno dell'app. Con Splashtop, potrai vedere i log delle connessioni remote, dei trasferimenti di file, dei dispositivi utilizzati e molto altro ancora. I rapporti di sessione non sono però disponibili in AeroAdmin Pro. Si tratta di una funzione importante per i proprietari di account che desiderano conservare i registri per la conformità, la verifica e la sicurezza.
Splashtop vs AeroAdmin Business
Splashtop Remote Access Pro, a partire da 90 € per utente all'anno, può farti risparmiare sui costi di abbonamento rispetto al pacchetto Business di AeroAdmin (a partire da $119,90 per utente all'anno).
Dove Splashtop Remote Access Pro supera AeroAdmin Business è la funzionalità di Accesso Gestito Centralmente.
Per gli account con più utenti, i proprietari degli account Splashtop possono impostare i permessi di accesso di ciascuno dei loro utenti per controllare quali utenti possono accedere a quali computer. Questa funzione non è disponibile in AeroAdmin Business. Per ottenere questa funzione con AeroAdmin, devi acquistare il pacchetto più costoso, AeroAdmin Corporate.
Splashtop vs AeroAdmin Corporate
AeroAdmin Corporate si avvicina di più a Splashtop Remote Access Pro in termini di funzionalità. Tuttavia, Splashtop parte da 90 €/anno mentre il pacchetto AeroAdmin Corporate parte da $139.90/anno. Splashtop ti offre risparmi significativi ogni anno!
Uno sguardo veloce: Prezzi di Splashtop vs AeroAdmin
Di nuovo, per ottenere la maggior parte delle funzionalità presenti in Splashtop Remote Access Pro, devi scegliere il pacchetto Business o Corporate di AeroAdmin. Ecco un confronto dei prezzi tra i pacchetti:
Inoltre, Splashtop offre prezzi scontati per gli account con 10 o più utenti a partire da 4,54 dollari al mese per utente. Se hai un team numeroso che ha bisogno di un software di desktop remoto, puoi risparmiare molto scegliendo Splashtop!
Perché scegliere Splashtop?
Splashtop è il miglior software di desktop remoto ad alte prestazioni per i lavoratori a distanza. Grazie ad esso, potrai accedere in modo sicuro e remoto ai tuoi computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Oltre ad accedere e controllare i tuoi computer da remoto, potrai usufruire di tutte le funzioni che Splashtop ha da offrire:
Accesso remoto veloce con qualità HD & streaming 4K
Audio
Registrazione
Gestione computer e utente
Autorizzazioni di accesso
Raggruppamento
Trasferimento file
Stampa remota
Riattivazione remota
Riavvio remoto
Chatta
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...e altro ancora
Splashtop offre anche un supporto multilingue ed è completamente localizzato per molti paesi e lingue.
Inizia ora la tua prova gratuita per provare Splashtop Remote Access da solo. Non è richiesta la carta di credito per registrarsi.