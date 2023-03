5 modi per proteggere i tuoi dispositivi personali durante i viaggi per le vacanze

È il periodo più bello dell'anno... a parte i viaggi per le vacanze. Secondo AAA's 2021 Year End Forecast, più di 109 milioni di americani viaggeranno per le vacanze. Se hai intenzione di lavorare mentre sei in viaggio, assicurati di mettere in valigia i nostri consigli sulla sicurezza informatica insieme ai regali e ai maglioni caldi.

Uno dei grandi vantaggi dell'utilizzo del software di accesso remoto di Splashtop è che i tuoi dipendenti possono lavorare in modo sicuro da qualsiasi luogo. Splashtop li tiene lontani dalla rete aziendale e dà loro la possibilità di accedere ai computer dell'ufficio da remoto.

Con gli uffici che si svuotano e le persone in movimento, la tua azienda è più a rischio di attacchi durante le vacanze. L'FBI e la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) hanno riscontrato "un aumento degli attacchi ransomware ad alto impatto" durante le vacanze e i fine settimana. Quindi, mentre saluti i tuoi colleghi in questo periodo di festa, condividi questi importanti consigli per proteggere i loro dispositivi personali e i dati della tua azienda.

1. Riconoscere i rischi dei dispositivi mobili

Che tu usi un iPhone, un telefono Android, un tablet o un altro dispositivo, è importante vederlo per quello che è: un computer perfettamente funzionante. Il tuo dispositivo mobile, in particolare quelli che offrono funzioni e applicazioni ultra-convenienti appena usciti dalla scatola, è suscettibile di molteplici rischi durante le transazioni online.

Che tu stia condividendo post sui social, eseguendo transazioni bancarie o facendo acquisti, devi prendere tutte le precauzioni che normalmente adotteresti quando svolgi queste attività dal computer di casa o dell'ufficio. Anzi, devi prenderne di più. Mentre ti muovi in aree ad alto traffico o ti distrai per le attività di viaggio, come la rimozione di oggetti per i controlli di sicurezza in aeroporto, devi tenere conto della sicurezza fisica del tuo dispositivo mobile.

I viaggi per le vacanze sono frenetici. Quindi, quando devi togliere gli oggetti personali e metterli nei cestini durante i controlli di sicurezza, metti il tuo dispositivo personale e il portafoglio nell'ultimo cestino. In questo modo li terrai il più vicino possibile a te durante i controlli di sicurezza. Gli articoli meno necessari possono essere messi nei cassonetti precedenti. Se qualcuno ruba la tua cintura dal primo cestino, è una perdita che puoi recuperare velocemente. Ma se sei in fondo alla fila quando il tuo dispositivo mobile e il tuo portafogli passano di mano, un abile criminale potrebbe portarli via molto prima che tu ti renda conto di quello che è successo.

2. Non innamorarti del Wi-Fi pubblico gratuito

Il Wi-Fi pubblico non dovrebbe essere utilizzato per nulla di più che per la semplice navigazione sul web. Quando decidi di accedere a informazioni commerciali, fare acquisti, operazioni bancarie o qualsiasi altra cosa che richieda una password, dovresti abbandonare il Wi-Fi. Gli hacker frequentano costantemente i luoghi dotati di Wi-Fi pubblico, nella speranza di carpire i dati sensibili che gli ignari viaggiatori inseriscono per effettuare transazioni online.

Stranamente, anche le persone che conoscono i rischi spesso trattano i periodi di viaggio delle vacanze come se le normali minacce si prendessero una vacanza insieme alle loro. I criminali contano sul fatto che tu sia la persona che dice: "Oh, è solo un piccolo regalo veloce che sto comprando". Ricorda sempre che la tua vacanza non è un periodo di vacanza per i criminali. Anzi, di solito è proprio quello il momento in cui hanno più lavoro da fare.

A volte devi accedere a un account o fare un acquisto (ad esempio per un regalo dell'ultimo minuto). Se non hai assolutamente scelta, disattiva la connessione Wi-Fi sul tuo dispositivo e utilizza il tuo piano dati personale (quello con la dicitura 4G o 5G) per collegarti a Internet.

3. Evita le stazioni di ricarica

Ugh! Il tuo telefono ha solo il 7% di energia residua e devi ancora prendere un volo di due ore! A meno che tu non abbia un caricabatterie portatile, probabilmente sei sfortunato. Non devi collegare il tuo dispositivo a una stazione di ricarica di cui non hai il pieno controllo. Non puoi nemmeno ricaricare il tuo telefono in modo sicuro su un computer del business center dell'hotel o su uno della biblioteca locale. Possono essere altrettanto pericolosi.

Non hai idea di quale software sia in esecuzione su quei computer e se uno di essi contiene malware, può collegarsi al tuo dispositivo mobile tramite il cavo USB utilizzato per la connessione. In questo modo il tuo dispositivo è esposto all'iniezione di malware e alla manipolazione da parte del computer infetto.

4. Disattivare il Bluetooth quando non è in uso

Sei una di quelle persone che amano parlare a mani libere tramite un auricolare o che desiderano utilizzare una tastiera esterna per evitare di digitare sui minuscoli tasti del telefono? Queste comodità sono fantastiche! Inoltre, sono completamente sfruttabili anche quando non li stai usando, ma il Bluetooth è lasciato "acceso". In questo caso gli hacker possono entrare in azione e accoppiarsi con la tua connessione Bluetooth, per poi impossessarsi delle tue informazioni personali.

5. Cripta i tuoi file prima di viaggiare

Certo, è incredibilmente comodo copiare alcuni file sul tuo dispositivo mobile. Forse si tratta di un file con tutte le tue password o di un gruppo di file associati a un contratto potenzialmente enorme con un cliente che richiede la tua partecipazione. Qualunque cosa sia, non dovrebbe mai vivere sul tuo dispositivo mobile (o su qualsiasi altro computer) senza essere prima completamente crittografata. In questo modo, se il tuo telefono viene violato o lo perdi, i criminali non potranno mettere le mani su quelle informazioni vitali.

Quest'anno non puoi viaggiare per le vacanze?

Se hai in programma di rimanere a casa in questo periodo di vacanze, allora probabilmente avrai un po' di tempo per rinforzare le difese del tuo ufficio domestico. Per facilitare questo sforzo, dai un'occhiata al nostro recente post: Top 10 Tips for Secure Remote Work.

Buone feste e buon viaggio dal team Splashtop!

