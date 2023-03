5 ragioni per cui testare in beta Splashtop Connector (la prima è la sicurezza)

Splashtop è attualmente alla ricerca di beta tester per il nuovo Splashtop Connector, che consente l'accesso remoto a computer solitamente accessibili solo all'interno della LAN. La nuova funzione consente agli utenti di connettersi ai computer che supportano il protocollo RDP direttamente dall'interno dell'applicazione Splashtop Business, senza utilizzare VPN o installare alcun agente di accesso remoto.

Che cos'è RDP?

RDP è un protocollo proprietario creato da Microsoft che consente agli utenti di connettersi a computer, server, desktop o applicazioni virtuali di Windows, ecc. senza dover aggiungere un software di accesso remoto sul computer host. Tuttavia, RDP funziona solo quando ci si connette attraverso la stessa rete locale, motivo per cui molti utenti devono prima stabilire una connessione VPN quando sono in remoto. Altri utenti possono utilizzare un approccio a catena per accedere e gestire i dispositivi in un'area di sicurezza separata, collegandosi prima a un computer della rete con uno strumento di accesso remoto di terze parti e poi lanciando sessioni RDP da quel computer.

RDP offre alcune funzionalità molto convenienti come lavorare in remoto e essere supportato da un esperto IT da molto lontano. Tuttavia, mentre questa tecnologia è ora utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo, ci sono crescenti problemi di sicurezza informatica , vale a dire essere utilizzata come vettore di attacco per il ransomware.

I protocolli aperti come RDP non sono stati costruiti per gestire le esigenze del lavoro remoto di oggi o i maggiori problemi e requisiti di sicurezza. Inoltre, i dispositivi BYOD dei dipendenti connessi alla VPN aziendale comportano ulteriori rischi per la sicurezza e la potenziale diffusione di malware.

Motivi per provare Splashtop Connector

Il software per l'accesso remoto e l'assistenza a distanza è costruito per gestire un elevato volume di traffico e fornisce accesso completo ai file e alle applicazioni dei computer remoti, indipendentemente dall'ambiente di rete. Il controllo granulare dei permessi e l'uso di porte di comunicazione web standard lo rendono più sicuro e adatto agli ambienti di lavoro remoti o ibridi rispetto a VPN e RDP.

Ecco 5 motivi per utilizzare Splashtop Connector:

Sicurezza : Le connessioni RDP tramite Splashtop Connector utilizzano la crittografia end-to-end e TLS/AES-256 attraverso internet. Non c'è bisogno di una VPN Gli utenti non sono obbligati ad avere una connessione VPN o a essere collegati alla stessa rete per accedere a un computer tramite RDP. Supporto remoto migliorato : Gli amministratori IT possono supportare da remoto i computer delle reti interne che potrebbero non avere accesso a Internet o non consentire l'installazione di software di accesso remoto di terze parti. Utenti simultanei : Più utenti possono stabilire simultaneamente una connessione allo stesso server e avere la propria sessione desktop individuale (tramite RDS/terminal server) Questo non è possibile con la maggior parte dei software di accesso remoto o con Splashtop standard. Supporta l'app remota : Gli utenti possono eseguire a distanza uno specifico programma invece che connettersi all'intero desktop virtuale, rendendo l'esperienza di uso dell'app molto più fluida.

Come diventare un beta tester di Splashtop Connector

Fai clic sul link sottostante per diventare un beta tester di Splashtop Connector.