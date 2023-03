Accès à distance Splashtop pour l’affichage dynamique

La compatibilité de Splashtop avec un grand nombre d’appareils vous permet d’accéder à distance à vos systèmes d’affichage dynamique et de les contrôler à partir de n’importe quel appareil Mac, Windows, iOS, Android ou Chromebook.

Accédez et contrôlez à distance tout appareil fonctionnant sous Android 8.0 et plus. Splashtop Remote Support prend en charge le contrôle à distance des appareils Android des marques Acer, Alcatel, Asus, Blackberry, Essential, Google, Honor, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, OPPO, Realmi, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE, etc.