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Accès à distance Splashtop pour l’affichage dynamique

Accédez à votre affichage dynamique à tout moment, où que vous soyez et depuis n’importe quel appareil

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Assurez facilement le support de votre affichage dynamique pour minimiser les temps d’arrêt

Avec SRS Premium, vous pouvez accéder et contrôler à distance vos affichages dynamiques sous Windows et Android à tout moment. Assurez le bon fonctionnement de vos appareils, fournissez une assistance pour résoudre les problèmes dès qu’ils surviennent (même lorsque vous êtes loin), et mettez à jour le contenu à l’écran en temps réel. SRS Premium est une solution simple permettant de prendre en charge un grand nombre de terminaux d’affichage dynamique.

Disposer d'un accès à distance complet et prendre en charge votre affichage numérique Windows et Android

La compatibilité de Splashtop avec un grand nombre d’appareils vous permet d’accéder à distance à vos systèmes d’affichage dynamique et de les contrôler à partir de n’importe quel appareil Mac, Windows, iOS, Android ou Chromebook.

Accédez et contrôlez à distance tout appareil fonctionnant sous Android 8.0 et plus. Splashtop Remote Support prend en charge le contrôle à distance des appareils Android des marques Acer, Alcatel, Asus, Blackberry, Essential, Google, Honor, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, OPPO, Realmi, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE, etc.

Principaux avantages

Déploiement facile

Créez votre pack de déploiement et installez votre streamer sur tous vos appareils de signalisation numérique. Une fois installé, vous pourrez accéder à distance à vos appareils et leur fournir une assistance.

Régler les problèmes à distance

Votre affichage dynamique doit fonctionner à tout moment, sans aucun incident. Lorsqu’un problème survient, il vous suffit de vous connecter à distance à l’appareil, de le dépanner et de le relancer rapidement.

Mise à jour rapide des appareils

Besoin de mettre à jour le contenu de plusieurs appareils de signalisation numérique, même s'ils sont situés à plusieurs endroits? Sélectionnez à distance ceux que vous devez mettre à jour et faites-le rapidement.

Haute performance

Le moteur haute performance de Splashtop vous offre des connexions rapides avec une qualité et un son HD. Le contrôle et l’assistance à distance de votre affichage dynamique n’ont jamais été aussi faciles.

Gestion et regroupement des utilisateurs

Organisez vos dispositifs d’affichage dynamique en groupes pour gérer facilement les accès. Placez des utilisateurs supplémentaires dans des groupes, et définissez leurs rôles et leurs autorisations d’accès.

Sécurité

Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS et un chiffrement AES 256 bits. Toutes les connexions, les transferts de fichiers et les événements de gestion sont enregistrés. Obtenez plus d’informations sur la sécurité de Splashtop.

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