Splashtop Enterprise avec SplashApp

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Le moyen le plus rapide et le plus simple d’accéder à distance à votre poste de travail principal et à toutes vos applications et données depuis n’importe quel appareil. Splashtop offre un accès performant aux ordinateurs et aux applications situées sur PC/Mac, serveurs et environnements clouds. C’est la solution la plus économique par rapport aux outils VDI et RDP.

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