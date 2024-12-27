Splashtop Enterprise avec SplashApp
Regardez la vidéo de démonstration pour découvrir combien il est facile d’accéder à distance à vos applications et à vos données avec Splashtop Enterprise
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Le moyen le plus rapide et le plus simple d’accéder à distance à votre poste de travail principal et à toutes vos applications et données depuis n’importe quel appareil. Splashtop offre un accès performant aux ordinateurs et aux applications situées sur PC/Mac, serveurs et environnements clouds. C’est la solution la plus économique par rapport aux outils VDI et RDP.
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