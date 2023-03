Brochure Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise est l’outil de support et d’accès à distance aux ordinateurs le plus performant du marché. Profitez d’un accès informatique sans surveillance à tout moment pour permettre aux employés et aux étudiants de travailler depuis leur domicile ou au service informatique de gérer les ordinateurs et de fournir une assistance. Ce logiciel comprend également des outils d’assistance rapide à la demande pour les appareils Windows, Mac, Linux et Android, ainsi que des fonctions de visualisation d’écran à distance iOS en temps réel, d’intégration SSO/SAML et de gestion des ordinateurs à distance.

Découvrez les avantages de Splashtop Enterprise comme solution d’accès et de support à distance pour votre entreprise. Pour en savoir plus, consultez notre brochure produit.