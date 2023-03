Vidéo de démonstration de Splashtop Business Access

Découvrez comment installer Splashtop et démarrer une session d’accès à distance pour contrôler votre ordinateur distant, inviter des utilisateurs et gérer votre équipe. Splashtop Business Access est la meilleure solution pour les particuliers, les équipes et les entreprises qui souhaitent travailler à distance et à domicile.

Accédez à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook avec Splashtop. Découvrez comment et faites un essai gratuit.