La division robotique de Yamaha Motor utilise Splashtop pour le support à distance de ses appareils IoT

Avec Splashtop, le service de télémaintenance des activités SMT de Yamaha obtient d’abord des informations précises et rapides sur la cause profonde des problèmes en se connectant directement aux dispositifs IoT SMT.

M. Masui explique : « Jusqu’à présent, nous devions communiquer verbalement au client l’état des écrans d’exploitation et les procédures. Par conséquent, nous éprouvions parfois de la frustration et des tensions réciproques. Cependant, en ayant la possibilité d’accéder directement à l’appareil et de récupérer l’historique des erreurs et les journaux de fonctionnement, nous avons éliminé ces difficultés d’un seul coup. »

Principales raisons pour lesquelles la branche SMT de Yamaha a choisi Splashtop On-Prem :

Déploiement sur site : pour répondre à leurs exigences strictes en matière de sécurité, leur division SMT souhaitait une solution auto-hébergée, et Splashtop leur a proposé cette option. Ils ont déployé la passerelle Splashtop Gateway sur site et installé Splashtop Streamer sur leurs équipements SMT dans le monde entier pour permettre un accès à distance.

Haute performance et sécurité robuste : Splashtop a fourni à leurs techniciens des connexions à distance fiables leur permettant d’effectuer des sessions de dépannage et de réparation en toute simplicité avec leurs clients. Splashtop a également répondu à toutes leurs attentes en matière de sécurité.

Adapté pour l’assistance à distance et la formation des utilisateurs : M. Masui précise : « Comme nous pouvons partager notre écran avec le client et vice-versa, et contrôler la souris, nous pouvons également former les utilisateurs. Le fait de guider correctement la formation des utilisateurs et de pouvoir reproduire les problèmes rencontrés par le client permet de renforcer ses compétences. Nous pouvons former nos clients en toute sécurité, en particulier les nouveaux utilisateurs. Nous sommes toujours présents lorsqu’ils ont besoin de nous. »

« Nous pouvons acquérir des informations de manière sécurisée et avec plus de précision qu’auparavant sans perdre de temps, et passer rapidement à l’étape suivante sur l’équipement du client. L’utilisation de Splashtop On-Prem pour le support à distance a considérablement réduit la charge de travail de nos techniciens ainsi que celle des clients. »

M. Masanobu Miyamoto, responsable du développement chez Development Group, a ajouté : « En adoptant Splashtop, nous avons créé un environnement qui permet de fournir facilement des services de télémaintenance 24h/24 et 7j/7. »