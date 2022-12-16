Brentwood's TeamLogic IT uses Splashtop for Remote Support

TeamLogic IT de Brentwood utilise Splashtop pour l’assistance à distance
Découvrez comment ce MSP est passé de son outil existant à Splashtop, renforçant ainsi la satisfaction de ses employés et de ses clients.
Résumé
TeamLogic ITBrentwood avait besoin d'un outil d'accès à distance de secours après que son principal outil de gestion des TI ait dû être mis hors ligne en raison d'une faille de sécurité. Splashtop Remote Support leur a permis d'accéder instantanément et en toute sécurité à n'importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile dès qu'ils avaient besoin d'aide.
Avec Splashtop en place, TeamLogic IT a été en mesure de fournir un support help desk à tous ses clients et d'accélérer leur processus d'intégration. L'équipe a été tellement impressionnée qu'elle a fait de Splashtop son outil principal et a depuis déployé les capacités de surveillance et de gestion à distance de Splashtop.
Le défi : trouver rapidement une solution de support sécurisée, rapide et facile à déployer
TeamLogic IT, Brentwood, fournit un service d’assistance aux petites et moyennes entreprises. Une faille de sécurité dans leur outil informatique existant les a mis sur la touche et les a laissés dans l’embarras. David Hardy, propriétaire de l’entreprise, devait trouver un outil de secours sûr et fiable afin de pouvoir continuer à assister ses clients.
En tant que fournisseur de services gérés (MSP), le fait de servir des clients ayant des niveaux d’expérience variés en matière d’informatique - des équipes hautement techniques qui n’ont pas le temps d’assurer une assistance en interne aux équipes ayant peu ou pas de compétences techniques - signifiait qu’ils avaient besoin d’un outil capable de répondre à l’ensemble de leurs besoins.
La solution : Utiliser Splashtop pour fournir une téléassistance rapide et facile aux clients
Après avoir effectué des recherches dans l'industrie et demandé à d'autres succursales TeamLogic ce qu'elles pensaient de leurs solutions, David a décidé d'essayer Splashtop. "Je voulais m'assurer que je disposais de quelque chose de sûr, de fonctionnel et de facile à utiliser", explique David.
David et son équipe ont étudié TeamViewer, Real VNC et d’autres outils, mais ils ont constaté qu’ils n’étaient pas nécessairement destinés aux MSP. De plus, « ils étaient beaucoup plus chers que ce que j’étais prêt à payer. Nous avons trouvé Splashtop beaucoup plus économique et beaucoup plus fonctionnel que les autres outils que nous avons examinés. »
Les résultats : une efficacité accrue et une plus grande satisfaction des clients et des employés
David et son équipe ont commencé à utiliser Splashtop comme outil de support à distance. Ils ont été tellement impressionnés qu'ils ont décidé d'en faire leur outil principal. Lorsqu'on lui demande quels sont les principaux avantages de Splashtop, David répond :
« La fonction SOS a changé la donne pour nous. Avec l’outil que nous utilisions et les autres outils que nous avons examinés, nous devions installer quelque chose sur le système du client. Pour nos clients moins techniques, le simple fait de cliquer sur le menu était problématique. Même nos clients les plus techniques posaient des questions et s’embrouillaient. »
"La fonction SOS de Splashtop a été très, très facile à utiliser par nos utilisateurs finaux via un code d'accès. Il a également été facile à mettre en place pour nos techniciens. En fait, nous l'utilisons maintenant pour tous nos services d'accueil. Si je devais me risquer à deviner, je dirais que l'onboarding à distance ne dure plus que 10 minutes contre 30 minutes de lutte".
Grâce à Splashtop, ils ont pu atteindre leurs clients plus rapidement et ont même commencé à l'utiliser personnellement (par ex. à distance pour aider leurs parents à résoudre les problèmes de TI). Ils ont préféré Splashtop à leurs outils précédents parce qu'il est "tellement rationalisé et organisé". TeamLogic ITBrentwood utilise désormais Splashtop Remote Support pour ses capacités de surveillance et de gestion à distance, ainsi que la fonction de télésurveillance.
Détails
À propos de TeamLogic IT, Brentwood
TeamLogic IT est un fournisseur national de services et de solutions technologiques pour les entreprises de toutes sortes. Il s’agit d’un MSP axé sur les entreprises et la technologie, qui propose des solutions informatiques entièrement externalisées, cogérées ou basées sur des projets, avec une approche axée sur le service à la clientèle. L’agence de Brentwood dessert les régions de Brentwood, Franklin et Nashville dans le Tennessee.
À propos de Splashtop Remote Support
Remote Support est une solution d’assistance à distance à la demande, avec ou sans surveillance. Conçue pour les professionnels des services d’assistance et de support, elle permet d’effectuer un support à distance ad-hoc sur un nombre illimité d’appareils.
Les techniciens du support informatique peuvent se connecter instantanément aux appareils de leurs utilisateurs à l’aide d’un simple code de session.
Les principales fonctionnalités d'accès sans surveillance pour les MSPs et les équipes TI incluent le transfert de fichiers, le chat, le réveil à distance, le redémarrage à distance, l'enregistrement de session, la gestion des utilisateurs et des ordinateurs, les Scripts et Tâches, les alertes configurables, et plus encore.
Peu importe où se trouve l’utilisateur ou quand son problème survient, les techniciens peuvent facilement accéder à distance aux appareils de leurs utilisateurs (Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook) pour en prendre le contrôle et résoudre rapidement le problème.
Les logiciels de support à distance Splashtop réduisent le temps nécessaire pour assister les utilisateurs, maintiennent un haut niveau de satisfaction client et réduisent les coûts pour les équipes de téléassistance.