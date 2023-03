Une chaîne de restaurants gère à distance ses terminaux de point de vente avec Splashtop Remote Support

Bill Miller Bar-B-Q est passé d’un autre logiciel de support à distance à Splashtop en février 2020. Lorsque Robert Collazo a été nommé directeur du service informatique, il a été surpris par le montant que dépensait l’entreprise pour sa solution existante. Il a alors commencé à chercher une alternative, et son choix s’est porté sur Splashtop.

Aujourd’hui, l’équipe informatique de Bill-Miller-Bar-B-Q utilise Splashtop pour accéder à distance à près de 1 000 terminaux de point de vente (POS), ordinateurs internes et postes de travail des utilisateurs métier afin de leur apporter une assistance efficace.

Le défi : Trouver la meilleure solution d'assistance à distance

L’équipe informatique de Bill Miller Bar-B-Q compte quatre techniciens basés à San Antonio, au Texas, et assure le support de près de 1 000 terminaux. Elle avait besoin d’une solution d’accès et d’assistance à distance qui leur permette de :

Surveiller et de gérer de manière proactive les terminaux et les ordinateurs de point de vente, de mettre à jour les logiciels et de transférer des fichiers

Intervenir à distance / fournir une assistance technique immédiate en cas de besoin

Garantir des sessions à distance ininterrompues et performantes afin de former efficacement les utilisateurs à la production de rapports et à l’utilisation d’applications telles que Digital Dining (un logiciel de point de vente pour les restaurants)

Être conforme aux normes PCI

Fournir une assistance informatique à distance efficace à un tarif économique

La solution d'assistance à distance que l'équipe de Robert utilisait auparavant (que Robert ne souhaitait pas nommer publiquement) coûtait trop cher et n'offrait pas une performance constante.

La solution : Bill Miller Bar-B-Q adopte Splashtop, un logiciel d’assistance à distance performant et peu coûteux.

Lorsque l’équipe informatique a testé Splashtop Remote Support Premium, elle a trouvé toutes les fonctionnalités qu’elle recherchait. C’était également une solution qui leur permettrait d’économiser des milliers de dollars chaque année en frais d’abonnement et qui offrait de meilleures performances que leur logiciel précédent.

Mise en œuvre et utilisation : l'équipe a trouvé très facile de faire passer ses appareils à Splashtop. Robert précise : « Nous l'avons mis en place avec une stratégie de groupe. Le déploiement a été rapide et la transition a été très facile non seulement pour mon équipe informatique, mais aussi pour les utilisateurs métier. Splashtop est intuitif et, comme nous avions déjà utilisé un outil de support à distance, la prise en main a été immédiate. »

Performances : l’équipe a bénéficié de connexions à distance rapides et performantes, sans latence ni problème de connectivité. Les employés ont été agréablement surpris de bénéficier d’une meilleure expérience pour un coût presque deux fois moindre. Tyler Wilber, administrateur réseau chez Bill Miller Bar-B-Q, a également loué les performances de Splashtop : « J’utilise Splashtop sur mon Mac et j’ai pu constater que les connexions sont toujours fluides, même lorsque je me connecte à distance à plus de cinq ordinateurs simultanément. »

Sécurité : Bill Miller Bar-B-Q, étant une chaîne de restaurants, avait besoin de fonctionnalités hautement sécurisées. Ils ont été satisfaits de la protection offerte par Splashtop qui leur permet, entre autres, de respecter la norme PCI.

Surveillance et gestion à distance des terminaux POS : leurs terminaux de point de vente et leurs ordinateurs internes utilisent principalement le système d'exploitation Windows, et ils ont quelques serveurs Linux. Les fonctions de surveillance et de gestion des terminaux de Splashtop ont permis à l'équipe informatique de fournir un support efficace. Tyler a mentionné quelques outils Splashtop qu'ils utilisent fréquemment :

1-to-Many : « Nous utilisons la fonction 1-to-Many pour envoyer des fichiers zip auto-extractibles à tous les appareils à la fois. »

Configuration des alertes : « Nous avons configuré des alertes pour surveiller l’espace disque, l’utilisation du processeur, etc. Elles ont parfaitement fonctionné jusqu’à présent, nous n’avons eu aucun problème. »

Assistance immédiate aux utilisateurs : en cas de panne d’un système POS, un technicien se connecte instantanément par le biais de Splashtop et résout le problème avant qu’il n’entraîne un embarras pour les clients ou n’affecte le processus de facturation.

Besoins en formation : en plus de la gestion et du support des systèmes de point de vente, l’équipe informatique reçoit souvent des demandes d’aide de la part des utilisateurs métier concernant le logiciel POS, notamment pour générer des bilans, connaître les chiffres de vente, etc. En utilisant Splashtop, les techniciens se connectent instantanément à distance au terminal de l’utilisateur et lui montrent comment faire. Les sessions rapides et fluides de Splashtop permettent de former efficacement le personnel.