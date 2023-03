Accès à distance Splashtop dans Atera

La solution RMM tout-en-un d’Atera comprend des alertes en temps réel, l’automatisation des systèmes informatiques, l’automatisation des services professionnels (PSA), la découverte de réseaux, l’accès à distance et bien plus encore. Atera intègre Splashtop pour permettre aux utilisateurs d’accéder et de contrôler instantanément et à distance les ordinateurs gérés, en les utilisant comme s’ils étaient assis en face.

Nous avons contacté deux fournisseurs de services informatiques, IMCollaboration et LINCTEC, qui ont choisi Atera parce que l’accès à distance Splashtop y était intégré. Andy Higgins, propriétaire et fondateur d’IMCollaboration, et Frank Greco, PDG et consultant principal de LINCTEC, nous ont parlé de leur expérience avec Atera et l’accès à distance Splashtop.

Le défi : Trouver le bon outil RMM/PSA avec un accès à distance pour soutenir efficacement les clients

IMCollaboration et LINCTEC recherchaient tous deux un outil RMM ainsi qu'une solution d'accès à distance qui leur permettrait non seulement de gérer et de surveiller les ordinateurs clients, mais aussi d'intervenir à distance instantanément et de résoudre rapidement les problèmes.

M. Higgins a déclaré : « Nous avons examiné un grand nombre d’outils RMM, PSA et d’accès à distance. Acheter deux logiciels, un pour couvrir les fonctionnalités RMM/PSA et un autre pour l’accès à distance était tout simplement trop couteux. »

Greco a déclaré : "Mes clients viennent me voir pour des problèmes d'imprimante, de réseau et autres. Il était important pour moi de pouvoir intervenir rapidement à distance et de résoudre ces problèmes immédiatement. Nous rendions visite à nos clients en personne, mais avec un accès à distance, nous sommes beaucoup plus efficaces".

Les deux hommes ont déjà essayé TeamViewer et n’ont pas été satisfaits de l’expérience. M. Higgins a déclaré : « C’est un bon outil d’accès à distance et il possède de nombreuses fonctionnalités, mais il n’est pas génial pour la gestion. C’est surtout à cause de son coût que je voulais le remplacer. »

M. Greco a également indiqué que « TeamViewer était trop cher. Avec certains de mes clients, nous avons été déconnectés plusieurs fois pour soupçons d’utilisation commerciale, ce qui n’était pas le cas. Donc on est passés à Splashtop. »

La solution : une offre tout-en-un économique avec des fonctionnalités RMM, PSA et d’accès à distance

Atera et l’accès à distance Splashtop ont été combinés sans coût supplémentaire, offrant aux techniciens d’IMCollaboration et de LINCTEC toutes les fonctionnalités dont ils avaient besoin pour gérer et surveiller les ordinateurs des clients. Ils pouvaient également suivre les problèmes par le biais de tickets afin de les dépanner et de les résoudre rapidement.

Higgins a déclaré : "Nous avons aimé Atera parce qu'ils ont un bon modèle économique, ils facturent par technicien plutôt que par poste de travail. La principale raison pour laquelle j'ai choisi Atera est que Splashtop était livré avec. Je suis conscient que les produits Splashtop offrent beaucoup plus de fonctionnalités et de capacités que la partie intégrée à Atera. Mais les fonctionnalités intégrées à Atera répondent bien à mes besoins d'accès à distance".

Les fonctionnalités Splashtop dans Atera permettent aux techniciens de lancer une session de contrôle à distance de leurs ordinateurs gérés et d’utiliser les applications et les données qui s’y trouvent. Les possibilités offertes en cours de session permettent aux techniciens de basculer entre plusieurs écrans, de transférer des fichiers, de lancer une discussion, etc.

M. Higgins a ajouté : "Mes clients montent des billets et je me déplace à distance pour voir rapidement ce qui se passe. La plupart de mes clients utilisent des serveurs et des machines Windows, et j'utilise Splashtop pour accéder à distance à tous ces serveurs et machines".

Selon le Greco, "il est beaucoup plus facile maintenant de se rendre sur place, de dépanner et de régler le problème immédiatement. Ce partenariat nous a vraiment aidés à poursuivre nos activités pendant le COVID-19. Nous n'avons plus besoin de rendre visite à nos clients aussi souvent. Cela a été inestimable".

Il a ensuite abordé les performances de Splashtop, notamment sur les ordinateurs Mac. « Mes clients utilisent des PC, des Linux et des Mac. La capacité de Splashtop à prendre en charge uniformément tous ces systèmes, notamment macOS, est tout simplement formidable ! »

Greco et son équipe de techniciens partagent également une licence Splashtop SOS pour fournir une assistance à distance aux clients qui ne sont pas gérés dans leur compte Atera. Greco explique : "Certains clients hésitent simplement à installer quoi que ce soit. Lorsqu'ils ont des demandes ou des problèmes, ils nous envoient simplement le code de session et nous intervenons à distance sans avoir à installer un client. C'est vraiment pratique".

Les résultats de l’utilisation de Splashtop : une efficacité accrue, des économies de coûts et des clients satisfaits

IMCollaboration et LINCTEC sont plus que satisfaits des résultats de l'utilisation de Atera et de Splashtop. En plus de la réduction significative du coût des outils d'assistance, les clients sont satisfaits du niveau de réactivité et d'efficacité.

M. Higgins a conclu en disant : "J'ai tout ce dont j'ai besoin pour soutenir mes clients et faire avancer mon entreprise".

M. Greco a quantifié les résultats de l’utilisation d’Atera et de Splashtop. « Mon taux d’attrition a baissé de 70 % ! Je suis extrêmement satisfait de cette solution. Elle est simple et remplit ses promesses. »