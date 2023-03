Nissay permet aux employés un accès à distance rapide et sécurisé grâce à Splashtop

Nissay Asset Management disposait d’un VPN pour permettre à ses employés de travailler à domicile, mais souhaitait un nouveau système qui réponde à tous ses besoins en matière d’accès à distance, notamment en cas d’urgence, lorsque les employés ne sont pas en mesure de se rendre au bureau.

Hiroshi Otagaki, directeur général du département de développement de systèmes de Nissay, raconte comment ils ont choisi et déployé Splashtop On-Prem pour fournir à leurs employés un accès à distance rapide et sécurisé aux ordinateurs de travail.

Le défi : Rechercher une solution d'accès à distance qui réponde à tous leurs besoins

Plusieurs raisons ont poussé M. Otagaki à rechercher une solution d’accès à distance pour son entreprise.

Nissay Asset Management utilisait un VPN qui ne fonctionnait que sur les ordinateurs Windows. Cependant, comme de nombreux employés de Nissay avaient des ordinateurs Mac et des tablettes à la maison, ils avaient besoin d’un outil de bureau à distance qui leur permette d’accéder à ces appareils. « Nous avions besoin d’un système qui pouvait être utilisé sur un Mac ou une tablette », a déclaré M. Otagaki.

Il craignait un trafic important sur le réseau Internet de la société si trop de personnes utilisaient le VPN en même temps. Lorsque les VPN sont surchargés, cela peut créer des connexions peu fiables et avoir un impact sur les performances. Les VPN peuvent également poser des problèmes de sécurité car le trafic réseau ne peut pas être inspecté efficacement. Découvrez pourquoi Splashtop est meilleur qu’un VPN.

Le lendemain du tremblement de terre dans le Grand Est du Japon, certains employés de Nissay ne pouvaient pas se rendre physiquement au travail, si bien que l'entreprise a été contrainte d'acheter immédiatement des licences supplémentaires de son précédent outil VPN. Comme ils ne savaient pas quand la prochaine catastrophe allait se produire, Hiroshi et l'équipe voulaient une solution d'accès à distance facile à mettre en place.

L'entreprise avait un besoin crucial de permettre à ses employés de travailler à distance. « Comme notre entreprise gère les actifs de nos clients, nous devons prendre des mesures urgentes en cas de changement soudain du marché, ou contacter des partenaires étrangers au milieu de la nuit ou tôt le matin », déclare M. Otagaki. Dans cette optique, Nissay avait besoin d'une solution fiable qui permettrait aux employés d'accéder à distance aux ordinateurs du bureau en dehors des heures de travail.

Comme les employés accèdent aux ordinateurs de travail à distance, M. Hiroshi souhaitait également une solution offrant une authentification à deux facteurs pour des raisons de sécurité. Une autre exigence importante était que les employés puissent démarrer l'ordinateur à distance avec Wake-on-LAN.

La solution : Une solution d'accès à distance fiable, flexible et dotée de fonctionnalités de pointe

Un employé utilisait personnellement Splashtop et a demandé si la société pouvait également l'adopter.

À la suite des consultations avec Splashtop, Hiroshi a décidé que Splashtop était la solution parfaite. Splashtop On-Prem était livré avec un ensemble de fonctionnalités qui permettaient aux utilisateurs de travailler de manière productive et sécurisée depuis leur domicile. Celles-ci comprenaient notamment une fonction multi-moniteurs, le transfert de fichiers, le chat, l’impression à distance, la vérification en deux étapes, la SSO, et bien d’autres encore.

Grâce à Splashtop, les employés pourraient accéder à distance à leur ordinateur de bureau en dehors des heures de travail grâce à des connexions à distance haute performance offrant une qualité HD avec un streaming 4k à 40 images par seconde. Contrairement aux VPN, Splashtop garantit des connexions d'accès à distance rapides et fiables, même lorsque de nombreux utilisateurs s'en servent simultanément.

Splashtop répondait également aux exigences de Nissay, qui souhaitait disposer d’une solution d’accès à distance fonctionnant avec les ordinateurs Mac et les tablettes. Splashtop permet d’accéder à distance aux ordinateurs Windows et Mac depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.

Par ailleurs, la société a pu acheter des licences Splashtop pour les personnes qui l'utilisent quotidiennement, et des licences spéciales pour leur PCA (Plan de continuité des activités) en cas d'urgence, ce qui a permis à l'équipe de Nissay de travailler en toute sérénité.

Résultats : Installation facile + simple à gérer = clients satisfaits

Shintaro Minami, directeur adjoint du bureau de planification au sein du service de développement des systèmes, a supervisé l’installation et le fonctionnement du serveur en interne.

M. Nissay a été satisfait du processus de déploiement de Splashtop On-Prem, car l'intégration avec le serveur d'authentification interne et la fonction Wake-On-LAN a été facile à mettre en place. L'authentification se fait sur les serveurs d'authentification AD et RSA. M. Minami a ajouté : « Tout ce que nous avons à faire est d'ajouter et de supprimer des utilisateurs et de vérifier l'état et les paramètres de connexion. C'est simple et facile à gérer. »

Une fois Splashtop mis en place, M. Hiroshi a constaté avec satisfaction qu'en raison de l'augmentation du nombre de cas où les employés devaient équilibrer la garde des enfants et le travail, ils pouvaient facilement faire du télétravail en utilisant Splashtop.

Dans l'ensemble, Nissay est très satisfait de Splashtop On-Prem, et apprécie que la solution ait pu répondre à tous leurs besoins en matière d'accès à distance.