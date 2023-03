Réduire les coûts tout en assurant la satisfaction des clients

LE DÉFI : RÉDUIRE LES COÛTS OPÉRATIONNELS TOUT EN ASSURANT LA SATISFACTION DES CLIENTS

Alors qu’il cherchait des moyens de réduire ses coûts d’exploitation, Darach Meade, directeur des ventes de Munster Business Equipment, a remarqué une augmentation de ces derniers en raison de la multiplication des interventions sur site pour des problèmes d’impression et de numérisation.

Il s'agissait de visites inutiles, car de nombreux problèmes pouvaient être résolus sans se déplacer chez le client. "Contrairement aux réparations de matériel qui doivent être effectuées sur place, les problèmes liés à l'impression et à la numérisation peuvent être traités à distance", a déclaré M. Meade.

Ces déplacements sur site étant inutiles, ils entraînaient des coûts superflus. Darach a commencé à chercher des solutions logicielles de support à distance pour réduire ces dépenses tout en veillant à ce que Munster Business Equipment continue à fournir une excellente assistance technique à ses clients.

La solution : Darach adopte Splashtop SOS, un outil de support à distance économique et recommandé par un confrère

Darach a commencé par envisager des outils d’assistance à distance comme TeamViewer et LogMeIn, mais a décidé de poursuivre ses recherches. « Nous les avons trouvés beaucoup trop chers et peu pratiques », explique M. Meade.

Il a continué ses recherches jusqu’à ce qu’une entreprise similaire à Munster Business Equipment lui recommande Splashtop SOS. Après un essai, il a été agréablement surpris par sa facilité d’utilisation, ses fonctionnalités et son faible coût par rapport à TeamViewer, LogMeIn et d’autres outils comparables.

Résultats : réduction des coûts et renforcement de la prise en charge des clients

Le déploiement de Splashtop SOS s’est fait sans effort. « La prise en main a été très simple après le téléchargement de l’application Splashtop sur les ordinateurs portables de nos ingénieurs , et nous sommes maintenant en mesure de gérer 500 machines à distance », précise Darach. Bien que ces ordinateurs soient principalement des machines Windows, Splashtop SOS permet également à Darach et à son équipe de six techniciens de support de prendre en charge les appareils iOS.

« Splashtop nous permet d’assister à distance des centaines de clients, et, sans lui, nous aurions dû continuer à intervenir sur place pour des demandes qui pouvaient être traitées à distance, ce qui aurait nuit à la rentabilité de notre service », ajoute M. Meade. Il conclut : « Je suis très satisfait et je recommande vivement Splashtop pour sa facilité d’utilisation et son prix. »