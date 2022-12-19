Réduire les coûts tout en assurant la satisfaction des clients
Comment Munster Business Equipment a tiré parti de Splashtop pour gérer à distance et efficacement 500 machines
Résumé
Le COVID-19 a bouleversé la façon de travailler dans un grand nombre de secteurs, dont celui de l’imprimerie. Si de nombreuses entreprises ont été obligées de passer au télétravail, certaines l’ont fait volontairement pour augmenter leurs profits en réduisant les coûts opérationnels. C’est le cas de Munster Business Equipment qui a fait appel à Splashtop Remote Support pour assurer le support à distance de ses utilisateurs.
Résumé
LE DÉFI : RÉDUIRE LES COÛTS OPÉRATIONNELS TOUT EN ASSURANT LA SATISFACTION DES CLIENTS
Alors qu’il cherchait des moyens de réduire ses coûts d’exploitation, Darach Meade, directeur des ventes de Munster Business Equipment, a remarqué une augmentation de ces derniers en raison de la multiplication des interventions sur site pour des problèmes d’impression et de numérisation.
Il s'agissait de visites inutiles, car de nombreux problèmes pouvaient être résolus sans se déplacer chez le client. "Contrairement aux réparations de matériel qui doivent être effectuées sur place, les problèmes liés à l'impression et à la numérisation peuvent être traités à distance", a déclaré M. Meade.
Ces déplacements sur site étant inutiles, ils entraînaient des coûts superflus. Darach a commencé à chercher des solutions logicielles de support à distance pour réduire ces dépenses tout en veillant à ce que Munster Business Equipment continue à fournir une excellente assistance technique à ses clients.
La solution : Darach adopte Splashtop Remote Support, un outil de support à distance économique et recommandé par un confrère
Darach a commencé par envisager des outils d’assistance à distance comme TeamViewer et LogMeIn, mais a décidé de poursuivre ses recherches. « Nous les avons trouvés beaucoup trop chers et peu pratiques », explique M. Meade.
Il a continué ses recherches jusqu’à ce qu’une entreprise similaire à Munster Business Equipment lui recommande Splashtop. Après un essai, il a été agréablement surpris par sa facilité d’utilisation, ses fonctionnalités et son faible coût par rapport à TeamViewer, LogMeIn et d’autres outils comparables.
Résultats : réduction des coûts et renforcement de la prise en charge des clients
Le déploiement de Splashtop s’est fait sans effort. « La prise en main a été très simple après le téléchargement de l’application Splashtop sur les ordinateurs portables de nos ingénieurs, et nous sommes maintenant en mesure de gérer 500 machines à distance », précise Darach. Bien que ces ordinateurs soient principalement des machines Windows, Splashtop permet également à Darach et à son équipe de six techniciens de support de prendre en charge les appareils iOS.
« Splashtop nous permet d’assister à distance des centaines de clients, et, sans lui, nous aurions dû continuer à intervenir sur place pour des demandes qui pouvaient être traitées à distance, ce qui aurait nuit à la rentabilité de notre service », ajoute M. Meade. Il conclut : « Je suis très satisfait et je recommande vivement Splashtop pour sa facilité d’utilisation et son prix. »
Détails
À propos de Munster Business Equipment
Munster Business Equipment est un fournisseur important de services d’impression gérés, ainsi que de solutions interactives et audiovisuelles pour les secteurs commercial et éducatif en Irlande.
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À propos de Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support est une solution logicielle de support à distance que les équipes techniques peuvent utiliser pour fournir une assistance à distance sous surveillance, à la demande, ainsi que sans surveillance à tout moment.
Avec Splashtop Remote Support, les techniciens de l’assistance informatique peuvent se connecter instantanément aux appareils de leurs utilisateurs grâce à un simple code de session. Conçu pour les professionnels des centres d’assistance et de support, Splashtop leur permet d’assurer une assistance à distance à la demande sur un nombre illimité d’appareils, quel que soit l’endroit où se trouve l’utilisateur ou le moment où survient son problème. Avec Splashtop, les techniciens peuvent facilement se connecter à distance aux ordinateurs Windows, Mac, Linux, iOS, Android ou Chromebook de leurs utilisateurs, prendre le contrôle et résoudre le problème rapidement. Splashtop réduit le temps nécessaire pour dépanner les utilisateurs, assure un haut niveau de satisfaction client et réduit les coûts pour les équipes de support à distance.
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