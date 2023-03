Construire une solution d'entreprise de nouvelle génération pour répondre aux besoins d'accès à distance à l'ère du télétravail

La pandémie de COVID19 a accéléré la révolution numérique du télétravail et, ce faisant, a obligé de nombreux secteurs à s’adapter rapidement à cette nouvelle normalité. Comment les entreprises peuvent-elles donner à leurs employés les moyens de travailler efficacement à domicile ? Comment peuvent-elles s’assurer qu’ils le font en toute sécurité ? Qu’en est-il de l’évolutivité et de la facilité de gestion de l’infrastructure informatique ?

En tant que responsables de nombreuses infrastructures informatiques, les MSP sont au centre de tout cela. Dans cette étude de cas, nous explorons avec Frédéric Renou, directeur informatique d’Amedis, comment son entreprise, un MSP français, a construit une solution intégrée avec Splashtop On-Prem et VMware pour permettre à leurs clients de relever ces nouveaux défis.

Le défi : fournir une solution d’accès à distance client aux entreprises

Au départ, il semblait qu’Amedis cherchait une solution à un cas d’utilisation simple : permettre à un grand nombre d’employés de se connecter à leur ordinateur de bureau sur site et d’effectuer leur travail depuis leur domicile (télétravail). Mais ce dont l’entreprise avait besoin était plus compliqué que cela.

« "Nous étions à la recherche d’une solution d’accès à distance qui nous permettrait d’étendre nos capacités de télétravail à plus de 200 utilisateurs, explique Frédéric. Mais nous ne cherchions pas n’importe quel outil, il nous fallait une solution qui soit compatible avec notre outil VMware et qui prenne en charge aussi bien les Mac que les PC. »

Amedis a étudié plusieurs solutions disponibles sur le marché. Parmi elles, VMware Horizon View, RDP/TSE de Microsoft et RAS Parallels. Aucune d’entre elles ne répondait aux besoins particuliers d’Amedis : elles étaient soit coûteuses, soit surchargées de fonctionnalités inutiles, soit difficiles à utiliser ou à intégrer à VMware.

La solution : une solution d’accès à distance fiable, économique et dotée des meilleures fonctionnalités

Splashtop On-Prem a offert à Amedis un moyen facile de déployer une infrastructure d’accès à distance hébergée sur site et de répondre à tous ses besoins spécifiques.

Gestion et personnalisation à l’échelle de l’entreprise à un tarif économique

Splashtop On-Prem est doté d’une base de données centralisée et d’une console de gestion qui permet aux administrateurs informatiques de gérer la sécurité du système et de personnaliser les paquets de déploiement et, ce faisant, de dispenser les utilisateurs des démarches fastidieuses d’installation et de configuration. Cela a également permis à Amedis de personnaliser son accès à distance en intégrant Splashtop On-Prem à son outil VMware. Et contrairement aux autres solutions du marché, Splashtop On-Prem était très économique. Splashtop est reconnu comme étant la solution d’accès à distance ayant le meilleur rapport qualité-prix du secteur, avec des tarifs souvent 80 % inférieurs à ceux de la concurrence.

Expérience de streaming fluide et fonctionnalités pratiques

Avec Splashtop, les employés peuvent travailler sur un ordinateur distant comme s’ils étaient assis en face de celui-ci, sans souffrir des problèmes de lenteur associés aux connexions VPN par exemple. De nombreux clients d’Amedis encensent les performances de Splashtop. L’un d’eux, en particulier, a apprécié la fluidité des sessions à distance malgré la connexion simultanée de plus de 120 de ses employés. Splashtop offre un streaming 4K, avec une latence minimale et des taux d’images supérieurs à 40 fps.

En plus de cette expérience de streaming, Splashtop On-Prem est accompagné d’un ensemble de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de travailler de manière productive et sécurisée : support multi-moniteurs, transfert de fichiers, chat, impression à distance, vérification en deux étapes, SSO et bien d’autres encore.

Compatible avec de nombreux appareils Android et iOS

Splashtop a été développé pour élargir l’accès à distance aux ordinateurs Windows et Mac. Grâce à lui, les utilisateurs d’Amedis peuvent se connecter à partir de leurs appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook, y compris les tablettes et les smartphones.

Le résultat : des clients et un MSP satisfaits

Splashtop On-Prem a répondu à la fois aux besoins d'Amedis et à ceux des clients d'Amedis. En conséquence, Amedis a construit un outil combinant Splashtop avec VMware et d'autres fonctionnalités (fonctionnalités propriétaires qu'Amedis a décidé de ne pas divulguer). À l'avenir, Amedis utilisera ce nouvel outil pour gérer tous les besoins d'accès à distance de ses clients d'entreprise.

Atout supplémentaire : l’équipe de support client dédiée de Splashtop

Selon Frédéric, ce qui a fait la différence, c’est le niveau de réactivité et de disponibilité de l’équipe d’assistance de Splashtop.

Comme Amedis, beaucoup d’autres MSP satisfaits utilisent les solutions d’accès à distance Splashtop pour assister leurs clients et utilisateurs dans le monde entier.