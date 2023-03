La Tecnocreativa offre un apprentissage hybride très bien noté et élargit ses offres de programmes

La Tecnocreativa est une école de design et de technologie de premier plan dans le monde hispanophone. Il s’agit d’une référence internationale dans le domaine de la mode numérique, des avatars, des environnements virtuels, de la haute couture et du métavers. L’entreprise propose des programmes éducatifs de pointe et une formation continue à plus de 2 000 étudiants répartis dans plus de 40 pays à travers le monde.

Le cofondateur, Iñigo Becerril, supervise l’ensemble du contenu audiovisuel des produits, des cours et autres projets éducatifs avec une équipe de 30 professionnels et plus de 100 enseignants. Une partie de son travail quotidien consiste à fournir à chaque service spécifique (par exemple, le service commercial, le service marketing, le service des cours en ligne, le service des masters, etc.) le contenu dont ils ont besoin.

La Tecnocreativa avait besoin de mettre en place des programmes de formation hybrides afin que les étudiants puissent assister aux cours et utiliser les ressources, quel que soit leur lieu de résidence. Iñigo voulait également que les élèves puissent accéder aux logiciels industriels et 3D hautement spécialisés sur les ordinateurs du campus sans avoir à les installer physiquement sur leur appareil personnel.

« Nous devions préserver la sécurité de notre infrastructure tout en permettant aux élèves de réserver des séances et de se connecter à distance afin de rentabiliser nos licences matérielles et logicielles », explique Iñigo. Il avait besoin d’une solution sécurisée qui permettrait à l’école d’attribuer des ordinateurs à chaque élève, afin qu’ils puissent bénéficier de la même expérience qu’en personne depuis n’importe quel appareil, où qu’ils soient.