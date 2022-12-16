La Tecnocreativa offre un apprentissage hybride très bien noté et élargit ses offres de programmes
Fournir aux étudiants de 40 pays un accès à distance planifié à des équipements de pointe grâce à Splashtop Enterprise for Remote Labs
En bref
Défi
La Tecnocreativa avait besoin d’un moyen pour que les étudiants, tant en présentiel qu’à distance, puissent accéder aux postes de travail 3D et industriels du campus sans avoir à installer et à exécuter de programmes sur leur appareil personnel.
La Solution
Ils ont utilisé Splashtop Enterprise for Remote Labs pour permettre à tous les étudiants d’accéder aux mêmes ressources. Cela a permis de lever les contraintes et de rendre leurs programmes éducatifs accessibles au monde entier.
Résultats
La Tecnocreativa a optimisé ses ressources et développé ses programmes en ligne et hybrides, tout en obtenant une évaluation de 4,8/5.
De La Tecnocreativa
Grâce à Splashtop, nous offrons aussi bien aux étudiants en présentiel qu’à distance la possibilité d’accéder aux mêmes ressources. Nous éliminons ainsi les barrières géographiques et sommes libres de partager nos programmes éducatifs avec le monde entier.
Iñigo Becerril - Co-founder
L�’objectif : permettre à l’apprentissage hybride d’accéder à des logiciels 3D et industriels ultra-performants
La Tecnocreativa est une école de design et de technologie de premier plan dans le monde hispanophone. Il s’agit d’une référence internationale dans le domaine de la mode numérique, des avatars, des environnements virtuels, de la haute couture et du métavers. L’entreprise propose des programmes éducatifs de pointe et une formation continue à plus de 2 000 étudiants répartis dans plus de 40 pays à travers le monde.
Le cofondateur, Iñigo Becerril, supervise l’ensemble du contenu audiovisuel des produits, des cours et autres projets éducatifs avec une équipe de 30 professionnels et plus de 100 enseignants. Une partie de son travail quotidien consiste à fournir à chaque service spécifique (par exemple, le service commercial, le service marketing, le service des cours en ligne, le service des masters, etc.) le contenu dont ils ont besoin.
La Tecnocreativa avait besoin de mettre en place des programmes de formation hybrides afin que les étudiants puissent assister aux cours et utiliser les ressources, quel que soit leur lieu de résidence. Iñigo voulait également que les élèves puissent accéder aux logiciels industriels et 3D hautement spécialisés sur les ordinateurs du campus sans avoir à les installer physiquement sur leur appareil personnel.
« Nous devions préserver la sécurité de notre infrastructure tout en permettant aux élèves de réserver des séances et de se connecter à distance afin de rentabiliser nos licences matérielles et logicielles », explique Iñigo. Il avait besoin d’une solution sécurisée qui permettrait à l’école d’attribuer des ordinateurs à chaque élève, afin qu’ils puissent bénéficier de la même expérience qu’en personne depuis n’importe quel appareil, où qu’ils soient.
La solution : offrir un accès à distance aux étudiants du monde entier avec Splashtop Enterprise for Remote Labs
Avant de mettre en œuvre Splashtop Enterprise pour les salles informatiques distantes, Iñigo a examiné et testé huit solutions différentes (dont AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn et RemotePC), et a même envisagé le tunneling VPN. Aucune d’entre elles ne convenait à des fins éducatives.
« Splashtop était la seule solution qui nous accordait un contrôle total, grâce à l’accès programmé pour les étudiants. Cela a permis à notre école de maximiser ses ressources et de prendre en charge efficacement un mélange d’utilisateurs physiques et virtuels. »
Avec Splashtop Enterprise for Remote Labs, La Tecnocreativa a pu :
Mettre en œuvre un programme d’apprentissage hybride complet.
Cela permet aux étudiants d’avoir un accès à distance intégral aux postes de travail de pointe, et d’utiliser des logiciels 3D et industriels gourmands en ressources qui auraient autrement eu besoin d’être installés physiquement.
Permettre aux étudiants d’accéder à distance aux ordinateurs de la salle informatique à partir de n’importe quel appareil, y compris mobiles et Chromebooks, quel que soit leur système d’exploitation.
Planifier des sessions à distance et créer des groupes d’utilisateurs pour la collaboration entre étudiants.
Permettre au service informatique de fournir rapidement une assistance à distance au personnel enseignant et aux étudiants, en prenant en charge l’équipement de l’établissement ainsi que les ordinateurs, les tablettes et les appareils mobiles personnels.
Optimiser l’efficacité des ressources et créer un nouveau business model en s’adressant aux étudiants du monde entier.
« Nous avons très facilement adopté Splashtop et il fonctionne exactement comme nous le souhaitons. »
Résultats : La Tecnocreativa développe son offre et obtient des avis élogieux en matière de formation hybride
La Tecnocreativa a déployé Splashtop en moins d’une semaine avec des efforts minimes de la part du service pédagogique. Iñigo et son équipe ont mis en place avec succès un programme d’apprentissage hybride, accueillant simultanément des étudiants physiques et virtuels dans la même salle informatique.
Bien que leurs programmes éducatifs nécessitent une formation pratique et une attention particulière aux détails, les étudiants ont pu programmer un accès aux postes de travail de pointe de l’établissement et étudier à leur convenance. Cela a permis à La Tecnocreativa non seulement d’optimiser ses ressources et de développer ses programmes, mais aussi d’obtenir une note de 4,8/5 pour son offre de formation en ligne et hybride.
« La possibilité de planifier un accès à distance aux postes de travail du campus s’est avérée être un formidable atout pour l’enseignement hybride. Splashtop nous aide à fournir aussi bien aux étudiants en présentiel qu’aux étudiants virtuels un accès aux mêmes ressources. Nous éliminons ainsi les barrières géographiques et pouvons offrir nos programmes éducatifs au monde entier. »