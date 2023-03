Comment Holy Spirit Radio a tiré parti de Splashtop pour créer une expérience de diffusion à distance efficace

En raison du COVID19, de nombreuses stations de radio et entreprises médiatiques ont opté pour le télétravail afin d’assurer la continuité métier. Dans cette étude de cas, Frank Eliason, directeur des opérations pour Holy Spirit Radio, explique comment cette station relève les défis du nouveau monde grâce à Splashtop Business Access.

Le défi : diffuser des programmes de qualité et sécurisés à distance sans se ruiner

Lorsque la pandémie a contraint la Holy Spirit Radio à s'éloigner complètement, la plus grande préoccupation a été le manque d'accès aux outils nécessaires pour diffuser des émissions de haute qualité à leur public.

Sachant que la plupart des employés n’auraient plus accès à leurs ordinateurs de bureau haut de gamme et aux équipements performants de leur studio local, comment pourraient-ils continuer à diffuser du contenu pour leur public ? Serait-il possible de maintenir la même qualité de contenu tout en travaillant à distance ? Étant donné que Holy Spirit Radio est une organisation à but non lucratif, comment pourrait-elle relever tous ces défis tout en maintenant des coûts bas ?

Il existait également une préoccupation de sécurité concernant l’accès aux données à distance par les employés.

Frank s’est donné pour mission de trouver une solution d’accès à distance qui répondrait à toutes ces exigences. Lui et Holy Spirit Radio connaissaient déjà les logiciels de télétravail. « La radio a depuis longtemps adopté l’accès à distance en raison de son caractère continu, explique Frank. Nous fonctionnons 24h/24 7j/7, 365 jours par an. »

Holy Spirit Radio a eu sa part de logiciels d'accès à distance au cours des 20 dernières années. Parmi eux figurait le très obsolète PCAnywhere. Après avoir entendu dire que l'utilisation de logiciels obsolètes pouvait entraîner des problèmes de sécurité désastreux, Frank est passé à LogMeIn. Cependant, l'augmentation des prix a rendu difficile la poursuite de son utilisation par la Holy Spirit Radio. C'est alors que Frank a fait passer Holy Spirit Radio à une solution d'accès à distance qui avait toutes les bonnes fonctionnalités et aux bons prix.

La solution : Splashtop Business Access - une solution d’accès à distance avec les meilleures fonctionnalités à un tarif économique

Splashtop Business Access offre un streaming 4K, une faible latence et permet aux utilisateurs de se connecter simultanément à la même machine sans ralentissements. Il est donc parfait pour les personnes qui ont besoin d’accéder à distance à un logiciel de studio haut de gamme, où qu’elles soient, et de diffuser des programmes de haute qualité.

« Il nous permet de gérer nos ordinateurs, d’aider le personnel lorsqu’il réalise un enregistrement ou de dépanner et de corriger les problèmes en temps réel à distance ou depuis n’importe quel appareil, explique Frank. J’ai récemment installé un logiciel qui permettra d’accéder à nos tables de mixage afin de produire des émissions en direct de n’importe où, à condition d’avoir une connexion Internet, et Splashtop est le pivot central de ce système. »

La compatibilité du bureau à distance Splashtop avec différents systèmes d’exploitation s’est également avérée utile, car l’équipe de Frank avait besoin d’accéder à sept appareils sous Windows 10 et à un appareil Mac. « Pour accéder à ces ordinateurs, nous avions besoin de pouvoir utiliser des appareils Windows, Mac, iOS et Android. Splashtop a tenu ses promesses », a déclaré Frank.

Et ce n’est pas tout. Parmi les nombreuses fonctionnalités pratiques de Splashtop, l’une d’entre elles a particulièrement retenu l’attention : la possibilité de voir et de contrôler au toucher le curseur de la souris dans une session à distance. Cela permet aux doigts de l’utilisateur de remplacer le pointeur, ce qui est particulièrement important pour utiliser l’une des tables de mixage numériques du studio, selon Frank. « Il me suffit de faire glisser mon doigt vers le haut ou vers le bas, selon les besoins, et d’appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver une piste ! »

Mais surtout, le logiciel d’accès à distance Splashtop est facile à utiliser. « Pour moi, le plus important est la simplicité et la rapidité de l’accès aux ordinateurs. Si notre station de radio se retrouve hors service au milieu de la nuit, je veux pouvoir y accéder à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone portable pour la dépanner immédiatement ! » Avec Splashtop, c’est précisément ce qu’il peut faire. « Je peux généralement me rendormir en seulement quelques minutes. Le plus beau, c’est que nous arrivons généralement à détecter un problème et à le résoudre avant même que qu’un auditeur ne cherche à changer de station », ajoute Frank.

Splashtop a également permis à Holy Spirit Radio d’économiser environ 1 300 dollars par an par rapport aux solutions précédentes comme LogMeIn. Mais selon Frank, ce n’est pas l’avantage le plus significatif de Splashtop. Il précise qu’il doit gérer plusieurs stations tout en travaillant comme consultant, et que Splashtop lui permet de régler tout problème en quelques minutes, à condition d’avoir son téléphone à portée de main.

En conséquence, Frank estime que Splashtop est plus qu’une solution temporaire pour répondre à la problématique du COVID-19. C’est la formule qui permet de rester productif et de prospérer dans un contexte de télétravail, qui sera probablement définitif après la pandémie. « Nous avons tous une vie bien remplie, et le métier de technicien radio exige de travailler 24 h/24, explique Frank. Si quelque chose tombe en panne, je reçois des appels téléphoniques non-stop jusqu’à ce que j’y remédie. Splashtop me sauve la vie ! »

Le résultat : une solution de diffusion fluide et économique adaptée à la pandémie et aux années à venir.

Après avoir essayé différentes solutions d’accès à distance, Frank et Holy Spirit Radio ont trouvé dans Splashtop la réponse à toutes leurs attentes et à tous leurs besoins. « Splashtop est au cœur de notre activité, il nous offre un accès de n’importe où avec pratiquement tous les appareils, c’est un atout formidable pour les entreprises, quelle que soit leur taille », a déclaré Frank.

À l’avenir, Holy Spirit Radio continuera à utiliser Splashtop pour gérer à distance les activités quotidiennes de sa station de radio.