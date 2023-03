Pourquoi HCS Computer Solutions aime Splashtop Remote Support Premium

HCS Computer Solutions, LLC est un fournisseur de services gérés basé à Warsaw, dans le Missouri. La société propose différents services aux petites entreprises de 1 à 100 employés, notamment une assistance standard (dépannage), des consultations et une surveillance/gestion à distance.

En tant que seul MSP de son comté, HCS Computer Solutions compte parmi ses clients d’importants centres de santé et de réadaptation, un centre d’appel d’urgence, les services publics du comté et de la ville, ainsi que les services de police et de santé de cinq comtés voisins. Grâce au prix économique, à la fiabilité et à l’interface conviviale de Splashtop Remote Support Premium, l’entreprise parvient à gérer un total de 450 terminaux avec seulement deux employés internes.

Pour servir les clients qui comptent sur leur infrastructure informatique pour assurer des services publics vitaux, HCS Computer Solutions doit surveiller de manière proactive leurs points d'extrémité et agir sur les avertissements avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Henry Starcher, propriétaire de HCS Computer Solutions, décrit ce défi.

« Nous avons une cinquantaine de serveurs physiques, explique M. Starcher. Il est très important que je les surveille et que je reçoive des alertes s’ils cessent de fonctionner. Je peux alors déterminer s’il s’agit d’un problème lié au serveur ou au fournisseur d’accès, ce qui arrive assez souvent dans mon secteur. Splashtop Remote Support Premium nous aide à surveiller l’ensemble de nos activités. »

HCS Computer Solutions et Splashtop Remote Support Premium

Splashtop Remote Support Premium est la solution idéale pour les MSP comme HCS Computer Solutions qui ont besoin de surveiller, gérer et assister les ordinateurs ou serveurs de leurs clients. Il permet notamment l’accès à distance sans surveillance, le transfert de fichiers, l’enregistrement des sessions, la prise en charge de plusieurs moniteurs, et plus encore.

Remote Support Premium est également livré avec un ensemble complet d'outils pour aider les MSP à surveiller facilement leurs terminaux gérés, notamment:

Alertes configurables : configurez des alertes personnalisées pour surveiller l’utilisation du processeur, l’utilisation de la mémoire, l’espace disque, la connexion/déconnexion de l’ordinateur, l’installation/désinstallation de logiciels, l’état de la stratégie de mise à jour Windows ainsi que les mises à jour système disponibles.

Consulter les journaux d’événements : accédez rapidement aux journaux d’événements d’un ordinateur sans avoir besoin de vous connecter à distance à l’appareil.

Commande à distance : envoyez des commandes au terminal d’un ordinateur Windows ou Mac distant en arrière-plan.

Inventaire du système : vérifiez et prenez des captures d’écran de l’inventaire du système (notamment les informations sur le système, le matériel et les logiciels), consultez les journaux des modifications et comparez les captures d’écran pour identifier les changements.

Gestion des mises à jour Windows : consultez la stratégie de mise à jour d’un ordinateur distant, l’historique des mises à jour, recherchez les mises à jour Windows disponibles et planifiez leur installation.

Alertes relatives aux événements Windows : surveillez les journaux d’événements Windows en définissant des alertes lorsque les critères correspondent aux déclencheurs que vous avez définis.

Actions planifiées : créez, planifiez, surveillez et exécutez des actions de redémarrage du système et de mise à jour Windows sur des ordinateurs distants.

Sécurité des terminaux : consultez l’état de sécurité des terminaux pour les ordinateurs Windows exécutant Bitdefender, Windows Defender et Kaspersky.

M. Starcher a indiqué que les fonctions d’alertes configurables et de gestion des mises à jour Windows lui ont été particulièrement utiles. Elles lui permettent de savoir à quel moment les nouvelles mises à jour sont disponibles, de programmer facilement leur installation sur les machines qu’il gère et de vérifier leur statut.

M. Starcher a également fait l'éloge de la fonction de commande à distance, qui envoie des commandes à l'invite de commande d'un ordinateur distant en arrière-plan.

Dans l'ensemble, M. Starcher s'est dit extrêmement satisfait de la façon dont Splashtop Remote Support Premium l'aide à gérer HCS Computer Solutions. Avec un accès sans surveillance à tout moment, il est en mesure de fournir une assistance à distance à ses clients chaque fois que cela est nécessaire.

« Lorsque les utilisateurs placent des tickets, nous examinons leurs problèmes », a déclaré Starcher. « Si c'est quelque chose de non critique par nature, nous les plaçons en file d'attente et utilisons l'accès à distance après des heures de nuit ou tôt le matin pour y travailler. »

En plus de leur licence Remote Support Premium pour l’accès, la surveillance et la gestion à distance, M. Starcher et sa directrice générale Rachel Wolf ont chacun une licence Splashtop SOS, afin de pouvoir fournir simultanément une assistance rapide à leurs clients.

"Nous avons un petit nombre de clients qui ne sont pas sous contrat et pour lesquels nous travaillons," a déclaré M. Starcher. "Avoir cette icône SOS sur leur bureau nous simplifie la vie la plupart du temps".

De plus, Splashtop a aidé HCS Computer Solutions à réduire ses coûts et à développer son activité en acquérant de nouveaux clients.

« Grâce aux tarifs de Splashtop, HCS peut accueillir un plus grand nombre de clients, explique M. Starcher. En abandonnant LogMeIn, nous avons économisé environ 2 500 dollars par an, ce qui a permis d’augmenter le nombre de clients auxquels nous avons proposé un streamer, une gestion continue et une extension de notre contrat. LogMeIn était assez coûteux, contrairement aux prix de Splashtop qui sont particulièrement avantageux à la fois pour nos clients et pour nous. »

Pour finir, M. Starcher a commencé à revendre des services d’accès à distance à ses utilisateurs, renforçant ainsi son offre et générant des revenus supplémentaires. HCS Computer Solutions compte actuellement 12 clients qui lui ont acheté des licences pour accéder à distance à leurs appareils.

Les résultats

Au final, HCS Computer Solutions a trouvé dans Splashtop la réponse à ses besoins. L’entreprise avait déjà utilisé d’autres produits RMM et d’accès à distance, mais les fonctionnalités, l’expérience et le prix ne correspondaient pas à ce qu’elle recherchait.

Comparant Splashtop à Autotask, M. Starcher a déclaré : « Nous avons essayé Autotask, mais nous n’avons pas aimé le fonctionnement de leur RMM. Il nous a paru un peu compliqué et bancal, alors que Splashtop est parfait. La formule Premium nous offre toutes les fonctions de surveillance et de gestion dont nous avons besoin. »

Avec Splashtop Remote Support Premium, Starcher a pu obtenir une solution d'assistance à distance rentable qui l'aide, lui et son partenaire, à prendre en charge leur nombre croissant de terminaux.

Splashtop Remote Support Premium est une alternative très performante et conviviale aux solutions d’accès et d’assistance à distance telles que LogMeIn Central. Il peut également être utilisé à la place d’outils RMM plus coûteux et compliqués.