BDP permet à tous ses employés de travailler à distance en 48 heures pendant la crise du COVID-19

Splashtop Business Access a permis aux employés de BDP d’accéder à distance à leurs postes de travail comme s’ils étaient assis en face. Il n’était plus nécessaire d’installer un logiciel en natif sur les ordinateurs portables, et le télétravail était rendu possible plus rapidement.

Le BDP a acheté à l'origine 100 licences un jeudi soir et les a toutes utilisées pour les premiers tests à travers tous les endroits d'ici le lundi suivant. Cela a permis à BDP de tester différents scénarios, de bien configurer et de mieux comprendre la console de gestion.

BDP a ensuite entrepris un déploiement plus large, portant le nombre de licences à 600. Leur équipe informatique a déployé le streamer Splashtop dans toute l’entreprise et les différents sites ont associé chaque employé à l’identificateur de son poste de travail afin de les inscrire sur Splashtop dans un groupe central.

Afin de rationaliser le processus, BDP a préparé des directives simples à l'intention de l'ensemble du personnel, et le service IT a reçu une orientation et une formation supplémentaires. Tout ce processus a pris une semaine, et une fois que BDP a annoncé qu'il devait se mettre complètement à distance, il a fallu seulement 48 heures pour que l'entreprise se mette à distance.