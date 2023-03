Fournir un accès informatique à distance à la prochaine génération de producteurs de musique et d’ingénieurs du son

Au début du confinement en mars 2020, l’Abbey Road Institute est passé rapidement de l’enseignement en présentiel à l’enseignement à distance. Natalia Rodrigues Milanezi, technicienne audio senior à l’Abbey Road Institute de Londres, explique comment son établissement a tiré parti de Splashtop Enterprise pour les salles informatiques à distance afin de relever les nouveaux défis posés par le passage à l’apprentissage virtuel. Elle souligne également les changements apportés à leur programme de formation spécialisée en production musicale et en ingénierie audio pendant la pandémie.

Le défi : fournir un accès aux puissants postes de travail audiovisuels du campus

En tant que technicienne audio senior à l’Abbey Road Institute, Natalia Rodrigues Milanezi supervise l’aspect technique des équipements et élabore des procédures pour le fonctionnement quotidien de l’école.

L’Institut avait installé les derniers logiciels et plugins du secteur, comme Pro Tools et Logic Pro X. Ces programmes sont intégrés au programme de formation des étudiants en matière d’enregistrement, de montage et de mixage audio. Une part importante du rôle de Natalia consistait à veiller à ce que ceux-ci aient accès à ces ressources cruciales.

Aussi, lors du premier confinement en mars 2020, l’Abbey Road Institute a été contraint de passer à l’apprentissage en ligne et Natalia et son équipe ont été confrontées à un défi inédit : offrir aux élèves un accès à distance aux puissants ordinateurs et logiciels de l’école depuis leurs propres appareils.

« Nous devions offrir aux élèves un accès à distance à nos postes de travail afin qu’ils puissent réaliser leurs devoirs/travaux pratiques, explique Natalia. C’était très important car les ordinateurs de l’école sont équipés de programmes que la plupart des élèves ne possèdent pas. Il aurait été difficile de continuer à dispenser nos formations à distance. »

Natalia devait trouver une solution qui permettrait de poursuivre les cours sans interruption dans le nouvel environnement virtuel de l’Abbey Road Institute.

La solution : un logiciel d’accès à distance avec transmission du son en HD

En tant que responsable du service technique de l’Abbey Road Institute, Natalia a effectué des recherches afin de trouver une solution pour l’apprentissage à distance au sein de l’institut. Elle avait besoin d’un logiciel d’accès à distance qui permettrait aux étudiants d’accéder depuis leur domicile aux postes de travail de l’institut et de transmettre des flux audio via le réseau.

« Le plus important pour moi était de pouvoir non seulement accéder à une autre machine à distance, mais aussi de diffuser un flux audio sur le réseau et de pouvoir utiliser Zoom simultanément, qui est actuellement la plateforme que nous utilisons pour dispenser nos cours », a déclaré Natalia.



« Je me suis inscrite pour un essai gratuit et j’ai simulé des situations dans lesquelles les étudiants seraient amenés à utiliser Splashtop afin de vérifier à quel point il serait pratique et convivial, explique Natalia. J’ai également effectué quelques tests avec un autre fournisseur, mais nous avons rencontré des problèmes avec la transmission du son. Au final, Splashtop s’est avéré être un outil beaucoup plus développé et complet pour nos besoins d’accès à distance. »

Avec Splashtop Enterprise pour les salles informatiques distantes, Abbey Road Institute pouvait :

Permettre aux étudiants d’accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques depuis n’importe quel appareil (y compris Chromebook), afin d’utiliser toutes les applications de l’établissement depuis leur domicile.

Donner au enseignants et au personnel un accès à leurs postes de travail depuis leur domicile afin qu’ils puissent travailler à distance, et leur permettre d’accéder aux appareils des étudiants pour leur fournir un accompagnement individuel.

Veiller à ce que le service informatique puisse accéder rapidement aux appareils des étudiants ou des enseignants et leur fournir une assistance à distance à tout moment, notamment pour les ordinateurs, les tablettes et les appareils mobiles.

Splashtop pour les salles informatiques distantes est également doté de fonctionnalités pratiques, et Natalia a particulièrement apprécié la possibilité de transférer des fichiers.

« Ma fonctionnalité Splashtop préférée est le transfert de fichiers, a déclaré Natalia. Elle est très utile et pratique car nos élèves ont besoin de transférer leurs fichiers sur leur ordinateur personnel après avoir travaillé sur leurs projets. »

Les résultats

Après avoir testé avec succès le logiciel d’accès à distance Splashtop, Natalia et son équipe ont décidé d’acheter 20 ordinateurs iMac pour les laboratoires Mac afin de soutenir les étudiants dans l’apprentissage à distance.

Ainsi, jusqu’à 80 étudiants et 10 membres du personnel de l’Abbey Road Institute utilisent Splashtop pour bénéficier d’une expérience d’apprentissage et d’enseignement à distance améliorée.

Les choses fonctionnent à merveille, et Natalia et son équipe sont ravis de Splashtop.

« Splashtop est un outil pratique dans un contexte d’apprentissage et de création pour nos étudiants en production musicale et en ingénierie du son, a déclaré Natalia. Il nous a beaucoup aidés en ces temps difficiles ! »



« En ces temps où l'enseignement ne peut être dispensé qu'en ligne, nous pouvons, contrairement à de nombreuses autres écoles, continuer à fournir à nos étudiants l'accès à des logiciels standard du secteur pour soutenir leur processus d'apprentissage. Cela nous donne un avantage concurrentiel. » - Natalia Rodrigues Milanesi

—

De nombreuses écoles comme l’Abbey Road Institute, la faculté de droit de Harvard, l’université Duke et le MIT font confiance à Splashtop pour accéder à distance à leurs salles informatiques. Il est peu coûteux, très performant et hautement sécurisé. Contactez-nous pour en savoir plus, pour organiser une démonstration ou pour commencer un essai gratuit, et découvrez par vous-même à quel point il est facile de fournir à vos étudiants et à vos professeurs un accès aux ordinateurs de votre établissement.