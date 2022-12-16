Fournir un accès informatique à distance à la prochaine génération de producteurs de musique et d’ingénieurs du son
Comment l’Abbey Road Institute a tiré parti du logiciel d’accès à distance Splashtop pour assurer la continuité des cours dans un environnement d’apprentissage à distance
Résumé
Au début du confinement en mars 2020, l’Abbey Road Institute est passé rapidement de l’enseignement en présentiel à l’enseignement à distance. Natalia Rodrigues Milanezi, technicienne audio senior à l’Abbey Road Institute de Londres, explique comment son établissement a tiré parti de Splashtop Enterprise pour les salles informatiques à distance afin de relever les nouveaux défis posés par le passage à l’apprentissage virtuel. Elle souligne également les changements apportés à leur programme de formation spécialisée en production musicale et en ingénierie audio pendant la pandémie.
Le défi : fournir un accès aux puissants postes de travail audiovisuels du campus
En tant que technicienne audio senior à l’Abbey Road Institute, Natalia Rodrigues Milanezi supervise l’aspect technique des équipements et élabore des procédures pour le fonctionnement quotidien de l’école.
L’Institut avait installé les derniers logiciels et plugins du secteur, comme Pro Tools et Logic Pro X. Ces programmes sont intégrés au programme de formation des étudiants en matière d’enregistrement, de montage et de mixage audio. Une part importante du rôle de Natalia consistait à veiller à ce que ceux-ci aient accès à ces ressources cruciales.
Aussi, lors du premier confinement en mars 2020, l’Abbey Road Institute a été contraint de passer à l’apprentissage en ligne et Natalia et son équipe ont été confrontées à un défi inédit : offrir aux élèves un accès à distance aux puissants ordinateurs et logiciels de l’école depuis leurs propres appareils.
« Nous devions offrir aux élèves un accès à distance à nos postes de travail afin qu’ils puissent réaliser leurs devoirs/travaux pratiques, explique Natalia. C’était très important car les ordinateurs de l’école sont équipés de programmes que la plupart des élèves ne possèdent pas. Il aurait été difficile de continuer à dispenser nos formations à distance. »
Natalia devait trouver une solution qui permettrait de poursuivre les cours sans interruption dans le nouvel environnement virtuel de l’Abbey Road Institute.
La solution : un logiciel d’accès à distance avec transmission du son en HD
En tant que responsable du service technique de l’Abbey Road Institute, Natalia a effectué des recherches afin de trouver une solution pour l’apprentissage à distance au sein de l’institut. Elle avait besoin d’un logiciel d’accès à distance qui permettrait aux étudiants d’accéder depuis leur domicile aux postes de travail de l’institut et de transmettre des flux audio via le réseau.
« Le plus important pour moi était de pouvoir non seulement accéder à une autre machine à distance, mais aussi de diffuser un flux audio sur le réseau et de pouvoir utiliser Zoom simultanément, qui est actuellement la plateforme que nous utilisons pour dispenser nos cours », a déclaré Natalia.
Comme Natalia utilisait déjà Splashtop pour accéder à distance à ses ordinateurs pour son travail personnel, elle a décidé de tester Splashtop Enterprise pour les formations proposées par l’Abbey Road Institute.
« Je me suis inscrite pour un essai gratuit et j’ai simulé des situations dans lesquelles les étudiants seraient amenés à utiliser Splashtop afin de vérifier à quel point il serait pratique et convivial, explique Natalia. J’ai également effectué quelques tests avec un autre fournisseur, mais nous avons rencontré des problèmes avec la transmission du son. Au final, Splashtop s’est avéré être un outil beaucoup plus développé et complet pour nos besoins d’accès à distance. »
Avec Splashtop Enterprise pour les salles informatiques distantes, Abbey Road Institute pouvait :
Permettre aux étudiants d’accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques depuis n’importe quel appareil (y compris Chromebook), afin d’utiliser toutes les applications de l’établissement depuis leur domicile.
Donner au enseignants et au personnel un accès à leurs postes de travail depuis leur domicile afin qu’ils puissent travailler à distance, et leur permettre d’accéder aux appareils des étudiants pour leur fournir un accompagnement individuel.
Veiller à ce que le service informatique puisse accéder rapidement aux appareils des étudiants ou des enseignants et leur fournir une assistance à distance à tout moment, notamment pour les ordinateurs, les tablettes et les appareils mobiles.
Splashtop pour les salles informatiques distantes est également doté de fonctionnalités pratiques, et Natalia a particulièrement apprécié la possibilité de transférer des fichiers.
« Ma fonctionnalité Splashtop préférée est le transfert de fichiers, a déclaré Natalia. Elle est très utile et pratique car nos élèves ont besoin de transférer leurs fichiers sur leur ordinateur personnel après avoir travaillé sur leurs projets. »
Les résultats
Après avoir testé avec succès le logiciel d’accès à distance Splashtop, Natalia et son équipe ont décidé d’acheter 20 ordinateurs iMac pour les laboratoires Mac afin de soutenir les étudiants dans l’apprentissage à distance.
Ainsi, jusqu’à 80 étudiants et 10 membres du personnel de l’Abbey Road Institute utilisent Splashtop pour bénéficier d’une expérience d’apprentissage et d’enseignement à distance améliorée.
Les choses fonctionnent à merveille, et Natalia et son équipe sont ravis de Splashtop.
« Splashtop est un outil pratique dans un contexte d’apprentissage et de création pour nos étudiants en production musicale et en ingénierie du son, a déclaré Natalia. Il nous a beaucoup aidés en ces temps difficiles ! »
Natalia a ajouté que Splashtop donnait à l’Institut un avantage concurrentiel.
« En ces temps où l'enseignement ne peut être dispensé qu'en ligne, nous pouvons, contrairement à de nombreuses autres écoles, continuer à fournir à nos étudiants l'accès à des logiciels standard du secteur pour soutenir leur processus d'apprentissage. Cela nous donne un avantage concurrentiel. » - Natalia Rodrigues Milanesi
De nombreuses écoles comme l’Abbey Road Institute, la faculté de droit de Harvard, l’université Duke et le MIT font confiance à Splashtop pour accéder à distance à leurs salles informatiques. Il est peu coûteux, très performant et hautement sécurisé. Contactez-nous pour en savoir plus, pour organiser une démonstration ou pour commencer un essai gratuit, et découvrez par vous-même à quel point il est facile de fournir à vos étudiants et à vos professeurs un accès aux ordinateurs de votre établissement.
Regardez le témoignage de l’Abbey Road Institute
Détails
À propos de Abbey Road Institute
Abbey Road Institute est une école spécialisée dans la production musicale et l’ingénierie du son qui dispense une formation pratique et concrète d’un an aux professionnels de ce secteur avec un diplôme officiel à la clé.
En savoir plus sur Abbey Road Institute.
À propos de Splashtop Enterprise pour les salles informatiques distantes
Splashtop Enterprise pour les salles informatiques à distance permet aux établissements d’enseignement et de formation de renforcer et de faciliter leurs cours en permettant aux étudiants et aux enseignants de se connecter à distance et d’utiliser les ordinateurs des salles informatiques comme ils le feraient en personne. Parmi les avantages de cette solution :
Accédez aux ordinateurs Windows, Mac et Linux à partir de tout autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Contrôlez facilement les ordinateurs à distance avec des connexions rapides (streaming en 4k) avec une qualité et un son HD.
Profitez des meilleures fonctionnalités pour rester productif tout en travaillant à distance, notamment le transfert de fichiers par glisser-déposer, l’impression à distance, le démarrage et redémarrage à distance, le chat, la redirection de périphériques USB (utilisation des tablettes Wacom), l’accès au son du micro, la SSO, les contrôles granulaires, les autorisations d’accès par groupe et bien plus encore.
Économisez jusqu’à 80 % ou plus en choisissant Splashtop plutôt que d’autres produits d’accès à distance plus coûteux.
Utilisez les fonctions d’accès à distance programmé pour planifier les heures de disponibilité des salles informatiques et organiser des sessions spécialisées, afin de choisir quels groupes d’étudiants peuvent accéder aux ordinateurs en fonction de leur emploi du temps.
En savoir plus sur Splashtop Enterprise pour les salles informatiques distantes.
Ce que disent nos clients
Splashtop est un outil pratique dans un contexte d’apprentissage et de création pour nos étudiants en production musicale et en ingénierie du son. Il nous a beaucoup aidés en ces temps difficiles !
Natalia Rodrigues Milanesi