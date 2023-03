Écoutez Annie Chen, vice-présidente de la gestion produit chez Splashtop, parler des bonnes pratiques de sécurité et de la façon dont vous pouvez contrôler à distance des appareils gérés, dépanner et résoudre les problèmes immédiatement, ainsi que fournir une assistance rapide et à la demande aux ordinateurs et appareils mobiles non gérés.