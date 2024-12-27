Créer une affaire rentable grâce à des logiciels de contrôle à distance et de gestion des terminaux sécurisés
16 juin 2021
Écoutez Annie Chen, vice-présidente de la gestion produit chez Splashtop, parler des bonnes pratiques de sécurité et de la façon dont vous pouvez contrôler à distance des appareils gérés, dépanner et résoudre les problèmes immédiatement, ainsi que fournir une assistance rapide et à la demande aux ordinateurs et appareils mobiles non gérés.
Build a Profitable Business with Secure Remote Control and Endpoint Management Software