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IT Support at datacenter remotely checking diagnostics

Révolution de l’accès à distance : les prévisions de Splashtop pour 2022 – eBook

Cette révolution a peut-être été provoquée au départ par la pandémie, mais comme nous l'avons constaté, le télétravail et l'enseignement hybride (mélange de formation sur place et à distance) resteront d'actualité longtemps après la fin de la pandémie. Les entreprises repensent désormais leur approche de l'accès et du support à distance et cherchent à moderniser leurs technologies pour gagner en simplicité, en performance et en sécurité.

Dans cet eBook, vous découvrirez nos prévisions concernant les tendances qui porteront cette révolution du télétravail en 2022, et notamment :

  • Les nouvelles opportunités

  • Les préoccupations en matière de cybersécurité

  • Les dernières technologies

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