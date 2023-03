5 fonctionnalités de support à distance indispensables pour votre solution ITSM

Vous êtes prêt ?

Lorsque la pandémie est apparue, les services informatiques se sont démenés pour accompagner les employés devant quitter rapidement leur environnement de bureau pour travailler à distance. Cette tendance s’est poursuivie une fois la pandémie passée. L’essor de la main-d’œuvre distribuée (un nouveau mélange d’employés en télétravail et sur site) est au cœur des préoccupations de la plupart des organisations.

Le travail à distance est devenu une nécessité, et non un choix. 68 % des employés préfèrent un modèle de travail hybride même après la fin de la pandémie et s'attendent à ce que leurs employeurs offrent des options de travail à distance, même s'il ne s'agit que de quelques jours par semaine.

Dans cet eBook, vous découvrirez :

La situation actuelle de la main-d’œuvre distribuée et les défis informatiques critiques.

Pourquoi les solutions d’accès à distance sont essentielles pour des environnements de travail hybrides productifs

5 éléments à prendre en compte pour choisir la solution d’assistance à distance adaptée à votre ITSM

La nécessité de doter votre outil ITSM de capacités d’accès à distance

Comment fournir une solution ITSM qui change la donne avec l’intégration de Freshservice et Splashtop

Téléchargez notre eBook dès maintenant pour découvrir comment améliorer votre expérience utilisateur et atteindre vos objectifs informatiques et organisationnels.