Centre d'essai de Splashtop Business Access

La console web de Splashtop est l'endroit où tu peux gérer ton compte, tes utilisateurs et tes appareils. Tu peux accéder à TI à l'adresse my.splashtop.com. Tu pourras voir tes ordinateurs, les regrouper, ajuster les autorisations d'accès des utilisateurs et les paramètres de sécurité, et bien plus encore. En savoir plus sur la console web Splashtop.