TiFlux Expands Portfolio des services "Help Desk" avec les solutions Splashtop Remote Access

Un partenariat conforme aux objectifs d'expansion internationale de Splashtop et TiFlux

SAN JOSE, Californie, lundi 21 septembre 2020 - Splashtop Inc., le leader mondial des solutions d’accès à distance, et TiFlux, une société de solutions informatiques pour les fournisseurs de services informatiques, ont annoncé aujourd’hui un partenariat visant à intégrer le logiciel d’accès à distance Splashtop dans le portefeuille de solutions informatiques de TiFlux pour les marchés latino-américains.

TiFlux a cherché un partenaire stratégique comme Splashtop afin de pouvoir offrir un protocole de streaming d'accès à distance en temps réel pour son système de gestion informatique. TiFlux a réalisé une enquête mondiale, testant plus de 20 partenaires et Splashtop est sorti vainqueur. Splashtop propose des logiciels d'accès à distance et d'assistance à distance de haute qualité, permettant de connecter des smartphones, des tablettes et des ordinateurs, à des prix très raisonnables.

Le partenariat permet à TiFlux d’intégrer Splashtop dans TiFlux Service Desk et de donner aux techniciens du support informatique un accès à distance instantané à leurs ordinateurs gérés. En conséquence, les techniciens peuvent contrôler à distance les ordinateurs directement depuis leur plateforme TiFlux, résoudre efficacement les problèmes et maintenir les ordinateurs gérés en parfait état.

« De janvier à août, nous avons enregistré une croissance de 72 % de nos revenus », a déclaré Marcio Jacson, PDG de TiFlux. « Le partenariat avec Splashtop nous rapproche encore plus de notre objectif d’être la ressource de choix pour la gestion informatique à distance sur les marchés latino-américains plus larges. »

« Splashtop est actuellement dans une phase d'expansion mondiale rapide, avec une croissance de plus de 50 % cette année », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop Inc. « Après avoir établi notre présence en Amérique et en Asie et avoir récemment ouvert notre siège EMEA à Amsterdam, nous continuons à aller de l'avant en renforçant notre présence sur d'autres marchés mondiaux comme l'Amérique latine. »

Pour en savoir plus sur le partenariat entre TiFlux et Splashtop, cliquez ici.

À propos de TiFlux

Fondée en 2017 et basée à Joinville, au Brésil, TiFlux est une start-up de solutions informatiques fournissant des services d’assistance, de centre de services, de qualité informatique, SaaS, d’automatisation informatique et de gestion informatique en Amérique latine. TiFlux compte actuellement 22 personnes dans l’équipe et connaît une croissance rapide, avec une croissance des revenus de 72% depuis janvier 2020.

À propos de Splashtop

Basé dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de support à distance pour les professionnels, les MSP, les services informatiques et les services d’assistance. Splashtop est une alternative populaire au VPN/RDP, au VNC, à la passerelle RD et à d’autres logiciels d’accès à distance. Plus de 30 millions d’utilisateurs profitent de Splashtop dans le monde.