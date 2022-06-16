Splashtop : la demande européenne pour l’accès à distance aux laboratoires informatiques dans l’éducation est décuplée
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SAN JOSE, Californie, 7 janvier 2021- Splashtop Inc, un leader mondial des solutions
d'accès et d'assistance à distance, rapporte que la demande pour ses logiciels
d'accès aux laboratoires à distance pour l'éducation a explosé en Europe, le
nombre de clients ayant plus que décuplé entre le deuxième et le quatrième
trimestre de 2020.
"La pandémie COVID-19 a rendu
l'accès à distance impératif dans de nombreuses situations, notamment la
possibilité pour les étudiants et les professeurs d'utiliser les ressources des
laboratoires informatiques du campus même lorsque les bâtiments sont fermés",
a déclaré Alex Draaijer, directeur général de Splashtop pour l'Europe, le
Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). "Dans toute l'Europe, et en particulier
au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, nous avons constaté une augmentation
rapide de la demande pour notre solution d'accès à distance pour les
laboratoires informatiques, en grande partie grâce au bouche à oreille d'une
école à l'autre".
La quasi-totalité des clients de
Splashtop ayant accès à un laboratoire informatique à distance en Europe sont
des établissements d'enseignement supérieur. La demande est particulièrement
forte au Royaume-Uni et en Irlande, avec plus de 2000 clients dont le Royal
College of Art et l'Université du Middlesex de Londres, l'Université de
Westminster, l'Université de l'Ouest de l'Écosse, l'Université métropolitaine
de Cardiff et l'Institut d'art, de design et de technologie de Dublin.
Splashtop rend les ressources du
laboratoire informatique accessibles partout et à tout moment
De plus en plus, les étudiants et
les enseignants des établissements d'enseignement supérieur ont besoin de
monter des vidéos et du son ou de créer des graphiques et de la modélisation en
3D avec des logiciels spécialisés qui nécessitent une puissance de traitement
élevée, souvent des stations de travail Mac, et des licences coûteuses qui ne peuvent
être acquises que par les laboratoires informatiques. Ces applications peuvent
être :
Adobe Creative Suite (par exemple, Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, After Effects)
AutoDesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360, Maya, Avid Media Composer et Avid Pro Tools
Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks et autres logiciels haut de gamme de conception assistée par ordinateur, de modélisation 3D, d'analyse et de graphisme 3D
Avec le logiciel d'accès à distance Splashtop - en particulier Splashtop Enterprise for Remote Labs - les étudiants et les enseignants peuvent accéder à ces ressources importantes de n'importe où, y compris sur leur table de cuisine ou le canapé de leur salon, en utilisant leur propre ordinateur, tablette, téléphone portable ou Chromebook peu coûteux.
En outre, l'accès à distance Splashtop rend les précieuses ressources du laboratoire informatique utilisables 24 heures sur 24, sept jours sur sept, bien au-delà des heures de cours prévues ou des créneaux horaires définis pour l'accès physique au laboratoire.
"Les écoles et les universités
découvrent que cette disponibilité accrue des ressources des laboratoires
informatiques signifie que les étudiants peuvent passer plus de temps à
travailler avec les applications logicielles dont ils ont besoin pour leurs
études", a déclaré Mark Lee, co-fondateur et PDG de Splashtop. "Ce
bénéfice inattendu persistera longtemps après la levée des restrictions liées à
la pandémie".
Obtenez plus d’informations sur Splashtop Enterprise for Remote Labs.
À propos de Splashtop
Basé dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et d’assistance à distance pour les établissements universitaires, les professionnels, les MSP, les services informatiques et les services d’assistance. Splashtop est une alternative populaire aux VPN / RDP, VNC, RD Gateway et autres logiciels d’accès à distance. Plus de 30 millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop dans le monde.