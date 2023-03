Splashtop : la demande européenne pour l’accès à distance aux laboratoires informatiques dans l’éducation est décuplée

SAN JOSE, Californie, 7 janvier 2021- Splashtop Inc, un leader mondial des solutions

d'accès aux laboratoires à distance pour l'éducation a explosé en Europe, le

trimestre de 2020.

"La pandémie COVID-19 a rendu

possibilité pour les étudiants et les professeurs d'utiliser les ressources des

a déclaré Alex Draaijer, directeur général de Splashtop pour l'Europe, le

au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, nous avons constaté une augmentation

laboratoires informatiques, en grande partie grâce au bouche à oreille d'une



La quasi-totalité des clients de

des établissements d'enseignement supérieur. La demande est particulièrement

College of Art et l'Université du Middlesex de Londres, l'Université de

de Cardiff et l'Institut d'art, de design et de technologie de Dublin.

Splashtop rend les ressources du



De plus en plus, les étudiants et

monter des vidéos et du son ou de créer des graphiques et de la modélisation en

élevée, souvent des stations de travail Mac, et des licences coûteuses qui ne peuvent

être :

Adobe Creative Suite (par exemple, Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, After Effects)

AutoDesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360, Maya, Avid Media Composer et Avid Pro Tools

Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks et autres logiciels haut de gamme de conception assistée par ordinateur, de modélisation 3D, d'analyse et de graphisme 3D

Avec le logiciel d'accès à distance Splashtop - en particulier Splashtop Enterprise for Remote Labs - les étudiants et les enseignants peuvent accéder à ces ressources importantes de n'importe où, y compris sur leur table de cuisine ou le canapé de leur salon, en utilisant leur propre ordinateur, tablette, téléphone portable ou Chromebook peu coûteux.

En outre, l'accès à distance Splashtop rend les précieuses ressources du laboratoire informatique utilisables 24 heures sur 24, sept jours sur sept, bien au-delà des heures de cours prévues ou des créneaux horaires définis pour l'accès physique au laboratoire.

"Les écoles et les universités

informatiques signifie que les étudiants peuvent passer plus de temps à

études", a déclaré Mark Lee, co-fondateur et PDG de Splashtop. "Ce

la pandémie".

