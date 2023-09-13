Syncro approfondit sa collaboration avec Splashtop pour simplifier l'accès à distance

Syncro renforce sa collaboration avec Splashtop pour simplifier l’accès à distance
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Syncro propose désormais une intégration fluide et améliorée avec Splashtop, offrant ainsi une plus grande valeur ajoutée à ses partenaires en pleine croissance
SEATTLE, le 13 septembre 2023 –Syncro, une plateforme tout-en-un d’automatisation des services professionnels (PSA) et de surveillance et de gestion à distance (RMM) pour les fournisseurs de services gérés (MSP), propose désormais à ses partenaires les fonctionnalités avancées de Splashtop dans le cadre de leur nouveau forfait Team. Splashtop est une solution incontournable d’accès à distance et de support informatique que les MSP peuvent utiliser pour consolider leurs outils et prendre en charge une multitude d’environnements client différents. Ce partenariat introduit de nouvelles fonctionnalités qui renforcent la productivité et permettent de fournir à ses clients des capacités de téléassistance, le tout d’un simple clic à partir de la plateforme Syncro.
« Ce partenariat est une autre façon pour Syncro d’aider les MSP en pleine croissance à réduire leurs coûts d’exploitation », a déclaré Emily Glass, PDG de Syncro. « Notre objectif est d’aider nos partenaires à réussir grâce à un ensemble d’outils économiques qui leur permettent de fournir un meilleur support à leurs clients - cette collaboration est un pas de plus dans la réalisation de notre mission. »
Les partenaires de Syncro peuvent accéder à une palette de fonctionnalités améliorées grâce à Splashtop, dont les suivantes :
Contrôle à distance instantané : bénéficiez d’un accès à distance rapide et ininterrompu aux appareils gérés, que l’utilisateur final soit présent ou non. Vous pouvez rapidement dépanner et exécuter des tâches comme vous le feriez en personne.
Accès facile en un seul clic : lancez une session à distance vers des actifs informatiques en un seul clic depuis la plateforme Syncro, pour gagner du temps et rationaliser vos opérations.
Meilleure productivité des sessions à distance : transférez des fichiers, imprimez et discutez avec les utilisateurs finaux par le biais du chat pendant la session à distance.
Enregistrement automatique des sessions : enregistrez automatiquement les sessions Splashtop dans l’historique d’activité de Syncro, pour une meilleure transparence et une responsabilisation accrue.*
Efficacité renforcée grâce à la collaboration entre techniciens : permettez à plusieurs techniciens de se connecter à distance et simultanément au même ordinateur, afin de faciliter la collaboration et de gagner en productivité.
Prise en charge de plusieurs moniteurs : affichez facilement les différents moniteurs d’un ordinateur distant grâce à une véritable configuration multi-moniteur à multi-moniteur.
Permettre aux utilisateurs finaux d’accéder à distance à leur ordinateur de travail : élargissez votre offre en achetant des licences d’accès à distance pour les utilisateurs finaux et en permettant aux clients de travailler de manière productive sur leurs ordinateurs distants, où qu’ils se trouvent.
« Notre partenariat grandissant avec Syncro démontre notre engagement auprès des MSP dans la fourniture de solutions d’accès à distance avancées », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Le développement de nos fonctionnalités d’accès à distance au sein de la plateforme PSA et RMM intégrée de Syncro permet aux MSP de fonctionner de manière plus efficace et plus sécurisée. Nous sommes ravis de collaborer avec une société comme Syncro qui reconnaît l’importance de la facilité d’utilisation, de l’interopérabilité et de la sécurité des solutions proposées à la communauté des MSP. »
Pour plus d’informations sur le partenariat entre Syncro et Splashtop et sur les possibilités d’accès à distance améliorées qu’il vous offre, veuillez consulter le site : https://syncromsp.com/
À propos de Syncro
Le logiciel tout-en-un PSA, RMM et de téléassistance de Syncro permet aux fournisseurs de services gérés de fonctionner de manière plus efficace et plus rentable. La tarification est d’une simplicité exemplaire, sans contrat et avec un prix forfaitaire pour l’ensemble des fonctionnalités. Entreprise technologique avec un esprit résolument humain, Syncro s’engage en faveur de la diversité, de l’inclusion et de pratiques équitables qui profitent à tous, de ses clients et employés à l’ensemble du secteur. Visitez https://syncromsp.com/ pour plus d’informations ou suivez-nous sur LinkedIn @syncromsp.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com
Contacts
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Syncro@cracklepr.com