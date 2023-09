Syncro approfondit sa collaboration avec Splashtop pour simplifier l'accès à distance

Syncro offre désormais une intégration transparente améliorée avec Splashtop offrant plus de valeur aux partenaires en pleine croissance

SEATTLE, 13 septembre 2023 -Syncro, une plateforme tout-en-un d'automatisation des services professionnels (PSA) et de surveillance et de gestion à distance (RMM) pour les Fournisseurs de Services Gérés (MSPs), offre désormais à ses partenaires des fonctionnalités améliorées de Splashtop dans le cadre de leur nouveau plan Team. Splashtop est une solution de support Accès à distance et TI de premier plan que MSPs peut utiliser pour consolider ses outils et prendre en charge une multitude d'environnements clients uniques. Ce partenariat apporte de nouvelles fonctionnalités qui permettent d'améliorer la productivité et d'apporter de la Téléassistance aux clients, le tout en un clic depuis la plateforme Syncro.

"Ce partenariat démontre une autre façon dont Syncro aide les MSPs en pleine croissance à réduire leurs coûts d'exploitation", a déclaré Emily Glass, PDG de Syncro. "Notre objectif est de préparer les partenaires à la réussite avec une suite d'outils qui sont rentables et qui les aident à fournir un meilleur soutien à leurs clients - cette collaboration est un autre exemple de la façon dont nous réalisons notre mission."

Les partenaires peuvent accéder à une suite améliorée de fonctions Splashtop par l'intermédiaire de Syncro, notamment :

Contrôle instantané à distance,

prendre en main : Profite de connexions à distance ininterrompues et à haut débit aux appareils gérés, indépendamment de la présence de l'utilisateur final. Tu peux rapidement dépanner et exécuter des tâches comme tu le ferais en personne.

Accès facile en un clic : Lance une session à distance vers les actifs en un seul clic depuis la plateforme Syncro, ce qui permet de gagner du temps et de rationaliser les opérations.

Productivité accrue des sessions à distance : Transfère des fichiers, imprime et dialogue avec les utilisateurs finaux par chat tout en étant connecté à distance.

Enregistrement automatique des sessions : Enregistrement automatique des sessions Splashtop dans l'historique des activités de Syncro, garantissant la transparence et la responsabilité.*

Efficacité accrue grâce à la collaboration des techniciens : Permet à plusieurs techniciens de se connecter à distance et simultanément au même ordinateur, ce qui garantit une collaboration facile et stimule la productivité.

Prise en charge transparente de plusieurs moniteurs : Affiche facilement plusieurs moniteurs d'un ordinateur distant grâce à une véritable configuration multi-écrans.

Permets aux utilisateurs finaux d'accéder à distance à leurs ordinateurs de travail : Élargis ton offre en achetant des licences Accès à distance pour les utilisateurs finaux et en permettant aux clients de travailler de façon productive sur leurs ordinateurs à distance, où qu'ils se trouvent.

"Notre partenariat croissant avec Syncro démontre notre engagement à MSPs dans la fourniture de solutions Accès à distance améliorées", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. " L'extension de nos fonctionnalités Accès à distance au sein de la plateforme intégrée PSA et RMM de Syncro permet à MSPs de fonctionner de manière plus efficace et plus sécurisée. Nous sommes ravis de collaborer avec une Entreprise comme Syncro qui apprécie l'importance des solutions conviviales, interopérables et sécurisées pour la communauté des MSP."

Pour plus d'informations sur le partenariat entre Syncro et Splashtop et sur les fonctionnalités améliorées d'Accès à distance qu'il offre, visite le site : https://syncromsp.com/.

À propos de Syn

cro

Le logiciel tout-en-un PSA, RMM et de support à distance de Syncro aide les Fournisseurs de Services Gérés à gérer des entreprises plus efficaces et plus rentables. La tarification est d'une simplicité rafraîchissante, sans contrat et avec un tarif forfaitaire pour toutes les fonctionnalités. Entreprise technologique au cœur humain, Syncro s'engage en faveur de la diversité, de l'inclusion et de pratiques équitables qui profitent à tous - des clients et des employés à l'industrie dans son ensemble. Visite le site https://syncromsp.com/ pour plus d'informations ou suis-nous sur LinkedIn @syncromsp.

À propos de Spl

ashtop

Splashtop est un chef de file dans les solutions qui simplifient le monde du travail en tout lieu. Ses solutions pour Travail hybride et TI / MSP Téléassistance offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée et très performante de Splashtop est capable d'atteindre la qualité 4K HD, la prise en charge de plusieurs moniteurs et 60fps avec une latence ultra-faible. Splashtop est doté de fonctions de sécurité avancées, d'une large prise en charge des appareils et d'un service clientèle réactif. Plus de 30 millions d'utilisateurs, 250k entreprises, dont celles de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com

Contacts

Syncro

Syncro@cracklepr.com