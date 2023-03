Splashtop 2 suralimenté pour les téléphones Android lancé en tant qu'application gratuite - Entièrement optimisé pour Qualcomm Snapdragon, prend en charge les gestes de Windows 8

La nouvelle génération de logiciels Splashtop va permettre aux 600 millions d'utilisateurs de smartphones Android d'accéder à l'application mobile la plus rapide et la plus sécurisée

6 novembre 2012 — San Jose, Californie — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui la sortie de sa version Android de Splashtop 2 – Remote Desktop, la dernière génération de son application de bureau à distance primée. Suite à la sortie de Splashtop 2 pour les tablettes Android en août, environ 600 millions d’utilisateurs de smartphones Android pourront désormais bénéficier du même accès à distance sécurisé et haute performance à leurs ordinateurs de bureau Macintosh et PC, y compris les derniers PC Windows 8.

À ce jour, Splashtop a permis à plus de dix millions d'utilisateurs d'appareils mobiles, allant des tablettes aux smartphones, d'accéder à distance à leur ordinateur depuis n'importe quel endroit pour exécuter leurs applications Mac ou Windows favorites et pour visualiser et modifier des fichiers, regarder des films en HD et jouer à des jeux à forte intensité graphique.

L'application Splashtop 2 pour les téléphones Android a été optimisée pour le processeur Qualcomm Snapdragon, ce qui a permis d'améliorer de 5 fois l'utilisation du processeur et de prolonger la durée de vie de la batterie. De plus, elle est dotée d'une technologie d'auto-optimisation qui s'adapte aux conditions du réseau, permettant à l'utilisateur de profiter pleinement de la bande passante d'un réseau 3G ou 4G ou d'une connexion Internet.

Qualcomm a publié sur son site Web un article qui détaille les caractéristiques de performance du Splashtop optimisé pour le processeur Qualcomm Snapdragon : https://developer.qualcomm.com/blog/splashtop.

Splashtop 2 pour Android est la seule application de bureau à distance disponible aujourd'hui, entièrement optimisée pour accéder à distance aux derniers PC Windows 8, en utilisant les gestes natifs de Windows 8. Microsoft Office 2013 est désormais optimisé pour une expérience tactile sur Windows 8, ce qui signifie que Splashtop 2 permet maintenant d'améliorer la productivité en fournissant un Microsoft Office tactile pour les appareils Android. Toute application Windows 8 optimisée pour le tactile peut maintenant être utilisée sur les tablettes Android.

Pour que les clients puissent commencer à utiliser Splashtop 2, la seule configuration nécessaire pour se connecter à un ordinateur est un nom d’utilisateur et un mot de passe. Il n’est pas nécessaire de configurer des routeurs ou des pare-feu, ni de saisir manuellement des adresses IP ou des codes de sécurité. Avec le Splashtop Anywhere Access Pack, disponible via l’achat intégré après une période d’essai gratuite de 14 jours, le même processus simple permet aux utilisateurs de se connecter à leurs appareils de manière fiable depuis n’importe où dans le monde, via Internet.

"Les téléphones Android sortent avec des écrans plus grands, des affichages plus nets et des processeurs multicœurs plus rapides. Cela signifie que l'expérience Splashtop sur les téléphones s'améliore de plus en plus", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Grâce à nos performances optimisées et à notre sécurité inégalée, les clients d'Android auront maintenant accès à toutes leurs applications et à leurs fichiers à tout moment et en tout lieu".

Splashtop Streamer

Splashtop 2 nécessite le téléchargement et l'installation du logiciel gratuit Splashtop Streamer sur un PC Windows ou un Mac. Plateformes supportées : Windows 8, 7, Vista et XP (y compris Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion est requis pour les utilisateurs de Mac). Un ordinateur équipé d'un processeur double cœur est recommandé pour obtenir les meilleures performances. L'achat de Splashtop 2 comprend une licence permettant d'accéder à un maximum de 5 ordinateurs.

Ressources de soutien

Splashtop Home : https://www.splashtop.com

Suivez Splashtop :

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie - reliant les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels un accès interactif sécurisé, hautement performant à leurs applications, contenus multimédias et fichiers préférés, à tout moment et en tout lieu.

Les produits Splashtop sont les applications les plus vendues sur l'App Store d'Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et autres. Plus de dix millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des App Stores, et plus de 100 millions d'appareils HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.

La consumérisation de l'informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud™ assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. La société a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

Personne-ressource pour les médias :

Heather Fitzsimmons

heather@mindsharepr.com