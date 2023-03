La fonction Mirroring360 de Splashtop est désormais disponible pour les lunettes intelligentes Epson® MoverioTM BT-200 et permet de visualiser les applications iOS et le contenu des lunettes

Disponible sur le marché des applications Moverio, Mirroring360 offre de nouvelles capacités et expériences pour les joueurs, Visualisation de vidéos, les médecins, les designers industriels et les utilisateurs de DJI Phantom Vision Drone sur leurs lunettes intelligentes Epson Moverio

San Jose, CA - 3 mars 2015 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce que Mirroring360 est désormais disponible pour les lunettes intelligentes Epson® Moverio™ BT-200.

Disponibles en téléchargement sur le Moverio Apps Market, les utilisateurs d’iPod, d’iPhone et d’iPad peuvent désormais facilement rediriger leur expérience d’appareil mobile vers les lunettes intelligentes Epson Moverio à l’aide de Mirroring360, améliorant ainsi l’expérience utilisateur et permettant de nouveaux modèles d’utilisation.

"En associant les appareils mobiles à des lunettes intelligentes, Epson et Splashtop ont ouvert de nouvelles possibilités", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Par exemple, en faisant voler mon drone DJI avec les lunettes intelligentes Moverio d'Epson avec Mirroring360, je peux garder le drone dans mon champ de vision tout en regardant le flux vidéo du drone directement au centre des lunettes intelligentes depuis mon iPhone. C'est une combinaison puissante".

"Mirroring360 apportera des milliers d'applications iOS ainsi que du contenu de réalité augmentée à notre plateforme de lunettes intelligentes Epson Moverio", déclare Eric Mizufuka, responsable de produit, New Ventures pour Epson America. "Nous sommes très enthousiastes à propos des capacités d'intégration de Mirroring360 qui permettent à nos lunettes intelligentes de mieux servir les marchés des consommateurs et des entreprises".

Pour visionner des images et des vidéos de l’utilisation du Splashtop Mirroring360 avec les lunettes intelligentes Epson Moverio BT-200 pour voler et prendre des vidéos à partir du drone DJI, rendez-vous sur https://www.splashtop.com/blog.

Les lunettes intelligentes Epson Moverio BT-200 sont disponibles chez certains détaillants en ligne et directement auprès d’Epson pour 699,99 $. Pour les spécifications complètes du Moverio BT-200 et des informations supplémentaires, visitez https://moverio.epson.com.

À propos de Splashtop

education.splashtop.com).

Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of 2012 CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America 2013. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec plusieurs bureaux internationaux. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com et www.mirroring360.com

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

