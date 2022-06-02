Mirroring360 et le Remote Desktop de Splashtop se sont associés à InFocus Mondopad, JTouch Whiteboard et DigiEasel, pour permettre la conférence et la collaboration entre les appareils
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Avec Mirroring360, les présentateurs peuvent facilement diffuser des écrans iOS, Android, Windows, MAC et Chromebook vers des écrans multi-touch HD Mondopad, JTouch Whiteboard et DigiEasel
San Jose, CA - 1er octobre 2015 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce que Mirroring360 et Splashtop Remote Desktop sont fournis avec InFocus multi-touch 1080p Mondopad (57 », 70 », 80 »), JTouch Whiteboard (40 », 65 ») et DigiEasel (40 »), destinés à la salle de conférence, à la salle de classe, au centre d’enseignement à distance et au bureau multipoint. Les participants aux réunions peuvent se connecter et partager du contenu en toute sécurité avec les produits de conférence InFocus à l’aide de n’importe quel appareil (PC, Mac, Chromebook, tablette ou smartphone), ce qui rend les réunions plus productives. Avec Splashtop Remote Desktop fourni dans Mondopad, les utilisateurs peuvent contrôler à distance le Mondopad depuis n’importe quel appareil, y compris avancer des diapositives ou annoter.
"Nous nous rendons à des réunions où les gens sont souvent confrontés à une gamme hétérogène d'appareils et la manière de partager efficacement le contenu entre les appareils est toujours un défi", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous sommes ravis de nous associer à InFocus pour proposer une solution de collaboration bien intégrée pour les salles de réunion, en assistant tous les types d'appareils".
"Mirroring360 et Splashtop Remote Desktop sont de puissants ajouts à la vaste gamme de solutions de collaboration d'InFocus", déclare Surendra Arora, vice-président d'InFocus. "Les utilisateurs peuvent se connecter instantanément à partir de n'importe quel appareil sans câble, ce qui signifie que les gens peuvent collaborer de manière plus productive".
Mirroring360 prend entièrement en charge les dernières fonctionnalités de Mirroring Airplay et de partage d'écran Chromebook de l'iOS9, ainsi que les fonctions et outils destinés à faciliter la gestion des grands déploiements dans les entreprises et les écoles, tels qu'un package .msi et des options de configuration prédéfinies.
Découvrez comment des milliers d’entreprises et d’écoles bénéficient de Splashtop Mirroring360: https://www.mirroring360.com/
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À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, de support et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et le cloud. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.
Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, consultez le site www.splashtop.com
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Personne-ressource pour les médias
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com