Mirroring360 et le Remote Desktop de Splashtop se sont associés à InFocus Mondopad, JTouch Whiteboard et DigiEasel, pour permettre la conférence et la collaboration entre les appareils

Avec Mirroring360, les présentateurs peuvent facilement diffuser des écrans iOS, Android, Windows, MAC et Chromebook vers des écrans multi-touch HD Mondopad, JTouch Whiteboard et DigiEasel

San Jose, CA - 1er octobre 2015 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce que Mirroring360 et Splashtop Remote Desktop sont fournis avec InFocus multi-touch 1080p Mondopad (57 », 70 », 80 »), JTouch Whiteboard (40 », 65 ») et DigiEasel (40 »), destinés à la salle de conférence, à la salle de classe, au centre d’enseignement à distance et au bureau multipoint. Les participants aux réunions peuvent se connecter et partager du contenu en toute sécurité avec les produits de conférence InFocus à l’aide de n’importe quel appareil (PC, Mac, Chromebook, tablette ou smartphone), ce qui rend les réunions plus productives. Avec Splashtop Remote Desktop fourni dans Mondopad, les utilisateurs peuvent contrôler à distance le Mondopad depuis n’importe quel appareil, y compris avancer des diapositives ou annoter.

"Nous nous rendons à des réunions où les gens sont souvent confrontés à une gamme hétérogène d'appareils et la manière de partager efficacement le contenu entre les appareils est toujours un défi", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous sommes ravis de nous associer à InFocus pour proposer une solution de collaboration bien intégrée pour les salles de réunion, en assistant tous les types d'appareils".

"Mirroring360 et Splashtop Remote Desktop sont de puissants ajouts à la vaste gamme de solutions de collaboration d'InFocus", déclare Surendra Arora, vice-président d'InFocus. "Les utilisateurs peuvent se connecter instantanément à partir de n'importe quel appareil sans câble, ce qui signifie que les gens peuvent collaborer de manière plus productive".

Mirroring360 prend entièrement en charge les dernières fonctionnalités de Mirroring Airplay et de partage d'écran Chromebook de l'iOS9, ainsi que les fonctions et outils destinés à faciliter la gestion des grands déploiements dans les entreprises et les écoles, tels qu'un package .msi et des options de configuration prédéfinies.

Découvrez comment des milliers d’entreprises et d’écoles bénéficient de Splashtop Mirroring360: https://www.mirroring360.com/

En savoir plus sur Mondopad: http://www.infocus.com/displays/MONDOPAD-SERIES