Mirroring360 de Splashtop ajoute des fonctions de déploiement à grande échelle et de partage de sous-réseau / VLAN pour les écrans d' appareils mobiles

La nouvelle fonctionnalité Mirroring Assist ajoute un nouveau moyen facile de découvrir les appareils dans le réseau d'une école ou d'une entreprise, en évitant les problèmes de réseau associés à Bonjour pour les besoins de la Airplay / Mirroring

San Jose, CA - 12 février 2015 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce Mirroring Assist et des outils supplémentaires pour faciliter le déploiement et la gestion de Mirroring360 pour les grandes écoles et organisations. Mirroring360 permet aux présentateurs, aux enseignants et aux étudiants de partager sans fil les écrans de leurs appareils (iPad, iPhone, Chromebooks, PC, Mac) sur n’importe quel ordinateur ou écran intelligent.

Mirroring Assist permet l'utilisation d'une découverte basée sur le code QR pour connecter les appareils iOS aux ordinateurs, en contournant Bonjour. Vous pouvez mettre en miroir les écrans de votre iPad ou iPhone sur différents sous-réseaux et VLAN, à condition que les réseaux soient routables. Ce nouvel outil a des implications importantes sur la facilité de déploiement dans les grandes écoles et les entreprises :

Les administrateurs informatiques n'ont pas besoin de reconfigurer les réseaux de l'école pour Bonjour, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Les administrateurs informatiques peuvent désactiver la diffusion de Bonjour, ce qui permet d'éviter un trafic réseau inutile. De plus, cela permet d'éviter le problème où le dispositif iOS découvrirait une grande liste d'ordinateurs au démarrage d'AirPlay.

"Alors que des milliers d'enseignants apprécient notre produit Mirroring360, de nombreux enseignants et administrateurs d'écoles nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas utiliser la fonction AirPlay de leur iOS parce que les iPads sont sur Wi-Fi et les ordinateurs sur un réseau câblé ou un autre VLAN", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons développé une nouvelle fonction appelée Mirroring Assist qui résout ce problème très courant dans de nombreuses écoles et entreprises".

"Mirroring360 résout bon nombre de nos problèmes de connexion d'un iPad sur notre réseau scolaire. Nous avons travaillé pendant très longtemps pour faire fonctionner AirPlay sans succès", explique Rick Meyer, animateur et instructeur en technologie dans les écoles publiques de Sidney. "Il y a enfin quelque chose de facile à utiliser et qui n'est pas un fardeau pour notre personnel informatique".

La mise à jour de Mirroring360 inclut également des fonctionnalités et des outils pour faciliter les déploiements à grande échelle dans les écoles et les districts, tels qu’un .msi Options de configuration du package et des préréglages. Pour en savoir plus : www.mirroring360.com/mirroring-assist.

Mirroring360 est actuellement en promotion à $14.99 (prix réduit de 50 %). Mirroring Assist est téléchargeable gratuitement sur l’App Store : https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Mirroring Assist pour Chromebook arrive bientôt.

À propos de Splashtop

de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Splashtop a développé plusieurs produits pour l’éducation et l’initiative 1: 1, notamment Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard et Mirroring360 (voir education.splashtop.com). Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of 2012 CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America 2013. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec plusieurs bureaux internationaux. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com et www.mirroring360.com.

