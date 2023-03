La principale application de Splashtop pour le bureau à distance est désormais disponible dans le magasin d'applications d'Autodesk Exchange

L'application Splashtop Remote Desktop Streamer pour le logiciel Autodesk aide les utilisateurs à accéder à distance aux applications 3D depuis n'importe quel appareil

SAN JOSE, Californie - 15 Octobre 2013 - Splashtop a lancé sa nouvelle application Remote Desktop Streamer sur l'Autodesk Exchange Apps store pour tous les produits Autodesk. Le Remote Desktop Streamer de Splashtop est conçu pour permettre un accès graphique 3D à distance à n'importe quel produit Autodesk depuis n'importe quel appareil. Après avoir installé Splashtop Streamer sur les postes de travail des utilisateurs qui fonctionnent avec une application Autodesk, il suffit aux utilisateurs d'installer l'application Splashtop Remote Desktop pour iOS, Android, Windows RT, Téléphone Windows 8, Blackberry, Windows, MAC et Linux (disponible dans les Apps Store respectifs et sur le site web de Splashtop), et les utilisateurs peuvent instantanément contrôler toutes leurs applications et données Autodesk 3D à distance, où qu'ils se trouvent. Splashtop est entièrement optimisé pour le NVIDIA GPU ainsi que pour AMD GPU / APU, capable de fournir des graphiques 3D à plus de 60 images par seconde et une latence inférieure à 30 millisecondes pour une interactivité fluide.

L'Apps store d'Autodesk Exchange est un portail vers l'écosystème des logiciels Autodesk, donnant accès à des modules complémentaires qui permettent aux concepteurs de trouver et de télécharger immédiatement des solutions à certains de leurs défis de conception les plus pressants. Autodesk Exchange Apps comprend des applications pour 15 produits Autodesk, dont AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max et Autodesk Maya. Les clients accèdent aux applications d'Autodesk Exchange directement sur le Web et à partir des produits Autodesk, ce qui en fait une ressource très pratique.

La nouvelle application Splashtop Remote Desktop Streamer est disponible gratuitement pour les utilisateurs d'Autodesk sur des postes de travail Windows, MAC et Linux. Prenant en charge l'accès à distance aux applications 3D d'Autodesk à partir de n'importe quel appareil, l'application Splashtop est disponible sur iOS, Android, WinRT, Windows Phone, Windows, MAC et Linux .

"Nous souhaitons la bienvenue à Splashtop en tant que participant à l'Autodesk Exchange Apps store - l'application Splashtop Remote Desktop Streamer est un excellent exemple de la gamme de modules complémentaires de valeur facilement accessibles aux clients à partir des produits de conception et d'ingénierie qu'ils utilisent chaque jour", a déclaré Jim Quanci, directeur d'Autodesk Developer Network. "Le Splashtop Streamer est un puissant moteur graphique à distance qui permet de rediriger n'importe quel logiciel Autodesk, offrant des fonctionnalités plus robustes à tous les clients d'Autodesk dans l'industrie qui font confiance à Autodesk pour la conception leurs projets ".

"Des millions de consommateurs utilisent Splashtop pour jouer en 3D à distance", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous apportons maintenant cette capacité de 3D à distance très performante au marché professionnel en nous associant avec Autodesk".

Splashtop Streamer for Mobilizing 3D Autodesk Apps est disponible gratuitement sur l’Autodesk App Store

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les nuages. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 14 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste de 2013 Red Herring 100 North America. La société a son siège à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com.

Contact pour les médias

Kim Gengler

415.905.4045

kim.gengler@horngroup.com