Splashtop XDisplay pour iPad étend le bureau de Windows 7

27 juillet 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui Splashtop XDisplay, une application qui transforme un iPad en un deuxième écran sans fil pour les PC Windows 7 afin d’améliorer la productivité. L’utilisation de l’iPad comme répéteur d’écran peut servir à plusieurs fins.

Par exemple :

Réduire l'encombrement du bureau en remplissant l'écran de votre iPad avec des widgets, des raccourcis de dossiers, une liste d'amis de messagerie instantanée, Skype, Twitter, des palettes Photoshop et d'autres applications utilitaires

Visualiser les feuilles de calcul sur plusieurs moniteurs afin que toutes les colonnes puissent être vues sans défilement

Parquer des fenêtres de divertissement de fond comme Netflix, Hulu, ou des jeux sociaux (FarmVille) sur l'iPad tout en travaillant

Modifier une page HTML sur un moniteur tout en visualisant la page web rendue sur l'iPad

Collaborer avec d'autres personnes en leur montrant du contenu supplémentaire sur l'écran étendu de l'iPad

Lisez des films et des vidéos Flash sur votre iPad au lit ou sur le canapé et évitez les tracas liés au transfert ou à la conversion

"Batman ne serait pas le même sans son fidèle acolyte Robin", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "De même, votre ordinateur principal ne sera pas le même sans un iPad, compagnon rendu possible par le XDisplay de Splashtop".

Splashtop XDisplay est compatible avec les deux versions de l'iPad et se connecte aux PC fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 7. Il est composé de deux éléments : une application fonctionnant sur l'iPad et le Windows Streamer gratuit fonctionnant sur le PC.

Caractéristiques de Splashtop XDisplay:

Support audio et vidéo complet (le son peut être activé/désactivé indépendamment à partir du PC ou de l'iPad)

Prise en charge du thème de bureau Aero par défaut de Windows 7 avec des fenêtres translucides

Gestes tactiles intuitifs avec possibilité de zoomer en pinçant

Clavier virtuel à l'écran comme méthode facultative de saisie de texte

Orientation automatique lorsque l'iPad est tourné (fonctionne en mode paysage et portrait)

Protection de la vie privée par mot de passe

Possibilité de choisir la position de votre écran étendu par rapport au PC

Pour apprendre plus sur Splashtop XDisplay et sur le concours "Extend Your Screen", veuillez consulter le site suivant : https://www.splashtop.com/xdisplay. Téléchargez Splashtop XDisplay sur l'App Store d'Apple : http://itunes.apple.com/us/app/splashtop-xdisplay/id446493657?ls=1&mt=8

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. a été fondé en 2006 dans le but de permettre aux gens du monde entier d'accéder rapidement à des contenus via des appareils et des nuages. Le produit phare de Splashtop, Splashtop Remote Desktop, est un best-seller sur App Store d'Apple et Android Market, permettant aux utilisateurs de profiter d'une expérience informatique complète à partir d'appareils mobiles et de PC.

Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 70 millions de PC et d'appareils mobiles d'Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, notamment le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop Inc. a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

