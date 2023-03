Splashtop fonctionne avec Freescale, Intel, NVIDIA, Qualcomm et Texas Instruments pour l'optimisation multimédia

L'application Splashtop Remote Desktop surpasse les produits concurrents jusqu'à 15 fois

14 juin 2011 — San Jose, Californie — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a annoncé aujourd’hui qu’il travaillait avec des fabricants de puces - Freescale, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Texas Instruments - pour optimiser les performances de son logiciel Splashtop® Remote Desktop. Les résultats des tests d’analyse comparative montrent des avantages en termes de performances multimédias jusqu’à 15 fois supérieurs à ceux des produits concurrents. Récemment, l’application est devenue l’application iPad payante la mieux classée dans l’App Store d’Apple aux États-Unis, attirant plus de téléchargements d’utilisateurs que des jeux comme Tetris, GarageBand d’Apple et même Angry Birds!

Au cours des derniers mois, Splashtop a noué des relations avec des sociétés de puces de premier plan afin d’ajuster ses performances logicielles sur des GPU et des CPU populaires tels que le processeur graphique GeForce de NVIDIA et le processeur double cœur Tegra 2. Dans les tests de benchmarking, Splashtop Remote Desktop a démontré un taux soutenu de 30 images par secondeavec une latence très faible (temps de latence). Les produits concurrents ont affiché des taux moyens entre 2 et 6 images par seconde, chutant environ 80% à 95% des images et affichant une « vidéo » qui ressemble plus à un diaporama. Leurs temps de latence moyens étaient de 2 à 10+ fois plus longs que ceux de Splashtop, ce qui a conduit à une expérience utilisateur lente.

Les vidéos prises lors des tests d'évaluation des performances peuvent être visionnées à l'adresse suivante

Splashtop : www.youtube.com/watch?v=qvlc2kZKtcg

Concurrent A : www.youtube.com/watch?v=DVRSWFdH1nQ

Concurrent B: www.youtube.com/watch?v=9wHWssniGbE

"Bien sûr, j'aime les films de Charlie Chaplin qui sont aussi saccadés que les autres", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Mais quand je regarde Mission Impossible , je m'attends à quelque chose de lisse, rapide et excitant - tout comme le film lui-même - exactement le genre d'expérience que nous recherchons avec Splashtop Remote Desktop".

"Les logiciels de bureau à distance promettent de nombreux avantages aux utilisateurs des appareils mobiles et portables les plus populaires d'aujourd'hui", a déclaré Dan Kusnetzky, analyste distingué, fondateur du groupe Kusnetzky et principal auteur de l'ouvrage Virtually Speaking de ZDNet. "Splashtop propose des logiciels de bureau à distance qui peuvent unifier l'expérience de l'utilisateur à travers une constellation complexe d'appareils et de services en cloud. Leur approche se traduit par une amélioration significative des performances qui pourrait améliorer considérablement l'expérience de l'utilisateur final".

La technologie de Splashtop est capable de répondre aux demandes des professionnels du multimédia. "Splashtop Remote Desktop est l'outil de bureau à distance de haute performance de choix pour les professionnels des médias numériques comme moi, qui exigent un flux de données à faible bande passante sans sacrifier la qualité vidéo et la réduction de la fréquence d'images pour éviter le décalage", a déclaré Alan Lynch, instructeur de la technologie d'animation 3D au département des arts des médias numériques d'Orlando Tech. "L'interface utilisateur et les fonctionnalités du logiciel sont vraiment les meilleures de leur catégorie et ont permis à mes étudiants de disposer d'outils de capture de mouvement professionnels. Splashtop Remote Desktop nous a permis d'économiser des milliers de dollars en matériel et nous a libérés de gros câbles encombrants".

Vidéo d'Orlando Tech: www.youtube.com/watch?v=IFKlkbBPVps

Splashtop Remote fonctionne avec la plupart des smartphones et des tablettes populaires - iPad, Transformer, Xoom, Galaxy Tab - et se connecte aux ordinateurs fonctionnant sous Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6 ou un système d'exploitation supérieur. Il se compose de deux éléments: une application s'exécutant sur l'appareil mobile et le Streamer gratuit s'exécutant sur l'ordinateur. Pour en savoir plus sur Splashtop Remote, veuillez consulter le site: www.splashtop.com/remote.

À propos de Splashtop



Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 60 millions d'ordinateurs et d'appareils mobiles des principaux fabricants, notamment Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix «Most Innovative Product» de PC World, le prix «Best of What's New» de Popular Science et le prix «Best of 2011 CES» du magazine LAPTOP. Splashtop Inc. est basée à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez www.splashtop.com.

Contact médias:Splashtop PR Team

Liens utiles :

Télécommande Splashtop : www.splashtop.com/remote

www.splashtop.com