Splashtop est lauréat du prix Best Of de l’hiver 2023 décerné par TrustRadius

Basé sur les avis et la satisfaction des clients, Splashtop est récompensé en tant que solution de bureau à distance avec les meilleurs rapport qualité/prix, fonctionnalités et service client

CUPERTINO, Californie, le 1er février 2023 -Splashtop, un leader des solutions d’accès à distance conçues pour simplifier et sécuriser le télétravail, a annoncé aujourd’hui avoir été récompensé par le prix 2023 Best Of de TrustRadius, une plateforme réputée d’évaluation de logiciels B2B. Les solutions de bureau à distance Splashtop ont été récompensées par trois distinctions, démontrant l’engagement de l’entreprise à fournir des produits et un support client de qualité exceptionnelle.

« Splashtop a remporté les Winter Best of Awards dans les catégories Meilleur ensemble de fonctionnalités, Meilleur rapport qualité-prix et Meilleur service client », a déclaré Megan Headley, vice-présidente de la recherche chez TrustRadius. « Splashtop a obtenu ces prix dans le classement Bureau à distance de TrustRadius. La totalité des évaluateurs de TrustRadius ont indiqué que Splashtop offre un excellent rapport qualité/prix, et 99 % ont affirmé être satisfaits de l’ensemble de fonctionnalités de la plateforme. Splashtop a également reçu la note de 9,5/10 pour son service d’assistance. Ces récompenses sont basées directement sur les commentaires reçus des utilisateurs. »

Commentaires de la communauté des utilisateurs de Splashtop :

« Depuis que j’utilise Splashtop Remote Support, je n’ai eu à faire appel à l’assistance qu’à quelques reprises. Quand je l’ai fait, la réponse a été rapide et correspondait exactement à ce que je cherchais. Il s’agit véritablement d’un outil qui nous évite tout problème. » Responsable informatique, établissement d’enseignement supérieur

« En tant qu’outil de support à distance, Splashtop est fantastique. Vous disposez d’une multitude de fonctionnalités : transfert de fichiers, annotation d’écran, tableau blanc, partage entre techniciens, affichage multi ou mono-écran (selon le nombre de moniteurs). Splashtop m’a impressionné (ainsi que mes techniciens) par son rapport qualité/prix, ses fonctionnalités, sa facilité d’utilisation, ainsi que par l’assistance offerte par l’entreprise. Si vous hésitez, je vous encourage à souscrire à une période d’essai de leur logiciel et à voir par vous-même. Je suis convaincu que vous en serez ravi. » Administrateur informatique, société bancaire

« J’ai découvert Splashtop grâce à l’entreprise d’un ami. Le coût de renouvellement de son logiciel de support à distance existant passait du simple au double pour la deuxième année consécutive. J’ai cherché des alternatives et j’ai trouvé Splashtop. Nous l’avons testé rapidement et il a répondu à toutes nos attentes, en plus de proposer des fonctionnalités supplémentaires que nous souhaitions obtenir. Je l’utilise pour mon entreprise et j’ai aidé plusieurs amis à le déployer dans leur organisation. Tous ont été très satisfaits. Je suis heureux de donner la meilleure note à ce produit/service. » Vice-président, services de conseil

La suite grandissante de solutions de bureau et d’assistance à distance de Splashtop fournit un accès simple et sécurisé à des ordinateurs puissants et à des applications gourmandes en mémoire sur n’importe quel appareil, n’importe où - pour le travail, l’usage personnel ou le support informatique. L’interface simple et intuitive permet aux utilisateurs d’établir des connexions, de consulter des écrans en temps réel et de gérer des ordinateurs distants, le tout grâce à une architecture de sécurité robuste qui protège les données et les informations.

« Nous sommes fiers d’offrir des fonctionnalités haut de gamme à un tarif économique et le meilleur support client du secteur », a déclaré Mark Lee, directeur général de Splashtop. « Nous plaçons les besoins de nos clients au centre de nos préoccupations, et il n’y a rien de plus gratifiant que de voir les retours positifs de notre communauté d’utilisateurs. Nous sommes très heureux de cette distinction de la part de TrustRadius. »

Les récompenses Winter Best Of de TrustRadius sont entièrement basées sur les commentaires des clients. Pour en savoir plus sur les solutions d’accès et de support à distance primées de Splashtop, consultez Splashtop.com ou lisez les avis sur TrustRadius.

À propos de Splashtop

Splashtop est un leader des solutions informatiques sécurisées destinées à simplifier et à optimiser le télétravail. Ses solutions à distance et sur site pour le travail, l’apprentissage et le support informatique fournissent une expérience aussi rapide, simple et sécurisée que si vous étiez devant votre poste de travail. Splashtop offre de hautes performances avec une qualité 4K à 60 fps, des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une application centralisée pour l’accès et le support compatible avec tous les appareils et systèmes d’exploitation, et une assistance mondiale instantanée avec contact direct avec un expert. Plus de 30 millions d’utilisateurs, et notamment 85 % des entreprises Fortune 500, utilisent et apprécient les produits Splashtop partout dans le monde. www.Splashtop.com

À propos de TrustRadius

TrustRadius est la plateforme d'évaluation et de collecte d'opinions la plus appréciée par les chefs d’entreprise pour trouver et sélectionner des logiciels adaptés à leurs besoins. Des décideurs de tous les secteurs s’appuient sur les opinions et les évaluations de TrustRadius qui sont vérifiées et basées sur les avis d'autres professionnels. Les vendeurs y rencontrent et convertissent des acheteurs à forte intention en racontant leur parcours unique grâce à des évaluations détaillées. Plus de 12 millions de visiteurs par an créent et lisent du contenu et des données d’évaluation de haute qualité sur Trustradius.com. Basée à Austin (Texas, États-Unis), TrustRadius a été fondée par de brillants entrepreneurs et bénéficie du soutien de Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners et Next Coast Ventures.