Splashtop remporte le prix SDC de l’entreprise de transformation numérique de l’année

Lors de la 13e édition des prix informatiques les plus importants décernés par Angel Business Communications, Splashtop a été nommée entreprise de transformation numérique de l’année pour avoir démontré un succès remarquable dans la fourniture de solutions technologiques favorisant les projets de transformation numérique.

AMSTERDAM, Pays-Bas, 29 novembre 2022 – Après avoir récemment reçu les IT Europa Awards début mai, Splashtop – un leader des solutions qui simplifient et rationalisent le monde du travail partout – célèbre un nouveau succès lors des SDC Awards, qui se sont déroulés à Londres.

Les Storage, Digitalisation, Cloud and Channel (SDC) Awards, qui en sont à leur 13e édition, récompensent les entreprises qui réussissent dans la fourniture de produits et services de transformation numérique. Splashtop a été nommée lauréate dans la catégorie « Entreprise de transformation numérique de l’année », où elle était en concurrence avec quatre autres entreprises européennes.

Splashtop est reconnu pour fournir une technologie de bureau à distance haute performance, sécurisée et abordable qui permet aux individus, aux institutions et aux organisations de toutes tailles d’améliorer leur efficacité et d’assurer la continuité de leurs activités.

Splashtop offre un accès à distance simple et sécurisé à des postes de travail puissants, pour exploiter des applications gourmandes en ressources processeur à partir de n’importe quel appareil, où que vous soyez, aussi bien pour le travail qu’à des fins personnelles ou d’assistance informatique. Cela permet aux entreprises d’adopter une approche plus agile et plus sécurisée du télétravail et du travail hybride, et de maximiser l’efficacité de l’assistance informatique fournie aux effectifs distribués.

En outre, la société a connu un succès incroyable dans le secteur de l’éducation, où elle permet actuellement à plus de 200 établissements d’enseignement de premier plan dans le monde entier de mettre en œuvre des programmes d’apprentissage à distance avec un accès facile et sécurisé aux salles informatiques et aux ressources du campus.

« Cette reconnaissance célèbre notre engagement à fournir aux entreprises, ainsi qu’à nos partenaires de distribution et aux MSP, le meilleur ensemble d’outils pour l’accès et l’assistance aux bureaux à distance », a déclaré Alexander Draaijer, directeur général de Splashtop EMEA. « Les dernières années ont apporté une accélération considérable à la transformation numérique, et nous croyons fermement que les entreprises technologiques devraient contribuer à ce changement en fournissant des solutions de bureau à distance et de support à distance hautement performantes, sécurisées et surtout abordables, tant du point de vue de l’utilisation que des prix. C’est pourquoi nous concevons des produits qui sont puissants mais faciles à installer et à utiliser, et qui viennent à un prix équitable et à des conditions transparentes. »

La société basée dans la Silicon Valley, déjà active au niveau mondial depuis 16 ans, a ouvert son siège européen à Amsterdam en 2020, avec l’intention d’aider les particuliers, les PME, les écoles, les organisations gouvernementales et les entreprises, à faire la transition vers un monde plus connecté numériquement. Grâce à une approche axée sur la performance, des prix bas et des politiques contractuelles claires et non contraignantes, Splashtop a gagné les faveurs de plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde, et a récemment été nommé « Meilleur logiciel de l’année » par TrustRadius, l’une des 10 principales plateformes d’évaluation de logiciels dans le monde.

À propos de Splashtop

Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient et rationalisent le monde du travail partout. Ses solutions de travail flexible, d’apprentissage et de support informatique offrent une expérience aussi rapide, simple et sécurisée que devant une machine sur site. Splashtop offre des performances élevées avec une qualité 4k à 60fps; fonctions de sécurité avancées et conformité; une application d’accès et de support pour tous les appareils et systèmes d’exploitation; et une assistance mondiale instantanée avec accès direct à un expert. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Splashtop.com