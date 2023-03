Le tableau blanc Splashtop remporte le prix d'excellence

Splashtop Whiteboard, application de bureau à distance avec annotation, est sélectionnée comme un produit technologique éducatif exceptionnel par Tech & Learning

14 novembre 2012 — San Jose, Californie — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui que son application Splashtop Whiteboard a remporté le prestigieux prix d’excellence après avoir été reconnue comme un produit technologique exceptionnel par le magazine Tech & Learning. Splashtop Whiteboard permet aux enseignants et aux élèves de transformer un iPad ou une tablette Android en tableau blanc interactif.

A travers des tests et des expériences exhaustifs, et en s'appuyant sur des expériences réelles en salle de classe, un panel de plus de 30 enseignants et experts en éducation a sélectionné Splashtop Whiteboard parmi un groupe de plus de 160 produits éducatifs comme l'un des produits les plus innovants et les plus utiles du marché.

"Comme les écoles continuent à devoir faire plus avec moins, acheter la bonne solution pour les besoins de votre district est plus important que jamais", déclare Kevin Hogan, directeur éditorial du groupe NewBay Media’s Tech & Learning. "Tech & Learning est fier de présenter ces produits recommandés qui ont été mis à l'épreuve par notre équipe pédagogique de juges expérimentés".

"En tant qu'administration, nous débattions l'opportunité d'acquérir toutes les nouvelles configurations de tableaux blancs interactifs, ce qui aurait été astronomiquement plus cher que l'achat d'iPads et de l'application Splashtop Whiteboard", a déclaré Chris Clausen, administrateur de l'école secondaire Diablo View. "Les enseignants qui avaient déjà des tableaux blancs interactifs les ont abandonnés et ont voulu changer de salle pour aller là où l'application Splashtop était utilisée. C'est un outil merveilleux pour nos enseignants, faisant encore plus que ce qu'un tableau blanc interactif pourrait faire et qui nous a permis d'économiser une énorme somme d'argent". "Je suis complètement convaincu de l'utilité de Splashtop Whiteboard! Non seulement le tableau blanc vous offre un fonctionnement fiable et solide, mais il permet également le contrôle et le balisage de l'écran par un programme Windows ou Mac en cours d'exécution. De plus, vous pouvez l'utiliser comme un tableau blanc interactif virtuel (IWB), ce qui en fait un produit de valeur deux pour un", a déclaré Dave Yearwood : Professeur et président du département de technologie de l'université du Dakota du Nord, et consultant en éducation.

"Obtenir ce prix semble presque comme gagner un prix Nobel pour avoir créé l'un des meilleurs logiciels éducatifs du marché", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Mise de coté les exagérations, en tant que parent, je ressens une grande satisfaction de savoir que mon équipe a créé quelque chose d'utile pour les écoles, qui peut avoir un impact positif sur les enfants à travers le monde".

Splashtop Whiteboard est construit au dessus de Splashtop Remote Desktop, l'application payante pour iPad lauréate et depuis longtemps numéro 1 de l'Apple App Store, et l'une des applications éducatives les plus populaires sur Google Play. En se connectant par Wi-Fi à un ordinateur et à un grand écran depuis un iPad ou une tablette Android, une classe peut regarder des médias Flash avec une vidéo et un son entièrement synchronisés, contrôler ses applications préférées et annoter le contenu des leçons grâce à une barre d'outils complète.

À ce jour, Splashtop a permis à plus de dix millions d'utilisateurs d'appareils mobiles, allant des tablettes aux smartphones, d'accéder à distance à leur ordinateur depuis n'importe quel endroit pour exécuter leurs applications Mac ou Windows favorites et pour visualiser et modifier des fichiers, regarder des films en HD et jouer à des jeux à forte intensité graphique.

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie, en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux particuliers et aux entreprises un accès interactif, performant et sécurisé à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Les produits Splashtop sont les applications les plus vendues sur l'App Store d'Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et autres. Plus de dix millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des App Stores, et plus de 100 millions d'appareils HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.

La consumérisation de l'informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud™ assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. La société a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

