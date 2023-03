L'application Splashtop Whiteboard transforme les iPads en tableau blanc interactif

Les éducateurs peuvent désormais utiliser un iPad pour contrôler leur ordinateur, annoter le contenu et jouer du Flash à une fraction du coût des tableaux blancs plus coûteux

27 juin 2011 — ISTE, Philadelphie — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique à accès instantané, présentera Splashtop® Whiteboard, sa nouvelle application iPad pour l’éducation, lors de la conférence 2011 de l’International Society for Technology in Education (ISTE)® à Philadelphie, en Pennsylvanie.

Construit sur le Splashtop Remote Desktop, l'application révolutionnaire de la société pour iPad, qui est depuis longtemps la première application payante pour iPad sur l'App Store d'Apple, Splashtop Whiteboard permet aux enseignants et aux élèves de transformer leur iPad en tableau blanc interactif. En se connectant à l'ordinateur de leur classe par Wi-Fi, ils peuvent regarder des médias Flash avec une vidéo et un son entièrement synchronisés, contrôler leurs applications préférées puis annoter le contenu des leçons, le tout à partir d'un iPad. Les enseignants peuvent désormais interagir avec les élèves à leur bureau ou aux quatre coins de la classe.

"L'iPad devient un outil éducatif puissant, qui vient s'ajouter aux tableaux blancs interactifs existants de Polyvision, Promethean et Smart Technologies", a déclaré Mark Lee, PDG et co-fondateur de Splashtop. "Associé au Splashtop Whiteboard, les écoles du monde entier peuvent désormais faire un pas de plus vers la réalisation de leurs initiatives 1:1 sur l'iPad".

Pour célébrer le lancement, Splashtop offre un prix de lancement réduit de 9,99 $ pour Splashtop Whiteboard (normalement 19,99 $) pendant le salon ISTE. Rendez-vous austand de Splashtop (n° 154) pour voir une démonstration de cette nouvelle application innovante.

"À la fois bureau à distance, tableau blanc et outil interactif, Splashtop Whiteboard ajoute une quantité étonnante de fonctionnalités à la façon dont les éducateurs peuvent enseigner avec un iPad. En ces temps de difficultés budgétaires pour les écoles, il est essentiel que nous trouvions des outils multifonctions qui peuvent être utilisés pour plusieurs possibilités. Un ordinateur équipé d'un iPad et d'un Splashtop Whiteboard offre aux enseignants la possibilité de communiquer visuellement avec leurs élèves". – Ted Lai, Apple Distinguished Educator 2003, Directeur, Technology & Media Services.

En utilisant le tableau blanc Splashtop, les enseignants peuvent:

Gardez le contrôle – Gardez un contrôle total sur les applications Mac ou PC, telles que Apple Keynote® ou Microsoft PowerPoint®, le tout à partir d’un iPad. Pas besoin d’être attaché à l’avant de la classe. Soyez libre de vous déplacer. Donnez l’iPad à un élève et laissez son imagination faire le reste!

Annotez n'importe quoi – Utilisez des gestes pour dessiner et mettre en évidence à l'aide de stylos de différentes couleurs et tailles, de surligneurs, de formes et d'outils de texte sur des contenus existants ou sur des fonds vierges, lignés ou grapinés. Prenez des clichés de l'écran et enregistrez-les dans la galerie pour les utiliser plus tard, ou envoyez-les par e-mail aux élèves, aux parents ou aux collègues.

Faites l'expérience d'une lecture réaliste – Toutes les vidéos et tous les sons sont lus en haute définition sur votre iPad. Lisez les contenus Adobe Flash, la musique iTunes, les DVD, les CD, etc. comme ils sont censés être appréciés et évitez les tracas de la synchronisation.

Aujourd’hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 60 millions de PC et d’appareils mobiles de fabricants de premier plan, notamment Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science et le prix « Best of 2011 CES » de LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. a son siège social à San Jose et des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d’informations, visitez https://www.splashtop.com.

