Le Splashtop d'Ubuntu offre une performance 10 fois supérieure à celle de VNC

Le dernier produit Streamer de Splashtop, qui permet aux utilisateurs Android, iOS, Mac et Windows de se connecter à des serveurs ou des bureaux Ubuntu distants, cible les administrateurs système Linux, les joueurs et les utilisateurs de bureaux et de postes de travail

San Jose, Californie (PRWEB) - 28 novembre 2012 - Splashtop Inc, le leader mondial en matière de connexions inter-appareils, a annoncé aujourd’hui la sortie de son streamer de bureau à distance pour Ubuntu. Désormais, les utilisateurs d’appareils clients Splashtop 2 peuvent se connecter à un ordinateur distant fonctionnant sous Ubuntu pour utiliser des applications Linux et accéder à leurs données.

Pour les utilisateurs de Ubuntu, Splashtop Streamer offre une alternative surchargée et performante au Virtual Network Computing (VNC) et autres logiciels de bureau à distance. Grâce à son protocole, ses algorithmes et ses optimisations efficaces, Splashtop a démontré dans les tests de performance qu'il pouvait fournir des fréquences d'images vidéo jusqu'à 15 fois plus élevées et des temps de latence jusqu'à 10 fois plus faibles que ses concurrents. Les sessions de Splashtop sont sécurisées par le protocole SSL et un cryptage AES 256 bits, ce qui lui permet de servir de tuyau sécurisé entre les appareils, permettant dans certains cas aux utilisateurs d'éliminer leur besoin de solutions VPN séparées.

"Splashtop est un membre actif de la Linux Foundation depuis plusieurs années maintenant", a déclaré Jim Zemlin, directeur exécutif de la Linux Foundation. "Avec les derniers travaux de l'entreprise sur le logiciel de streaming pour bureau à distance pour Linux, Splashtop démontre sa compréhension, son soutien et sa collaboration avec la communauté des utilisateurs de Linux".

"Le logiciel de bureau à distance de Splashtop est un produit innovant, et nous l'accueillons au sein du centre logiciel Ubuntu", a déclaré Stéphane Verdy, chef de produit chez Canonical. "Nous pensons que la communauté Ubuntu n'adoptera pas seulement le produit en tant qu'utilisateurs, mais le combinera également avec d'autres logiciels pour proposer des solutions mobiles créatives pour les affaires et les loisirs".

Les experts de l'industrie prévoient une forte demande pour le produit de la part de plusieurs groupes, notamment 1) les administrateurs système Linux, dont beaucoup utilisent Ubuntu pour gérer leurs réseaux, 2) les joueurs de Linux, qui sont en grande majorité des utilisateurs d'ordinateurs passionnés et férus de technologie, et 3) les utilisateurs généraux de Ubuntu qui possèdent généralement des appareils Android et d'autres plates-formes clientes prises en charge par Splashtop.

Cette nouvelle version de Splashtop Streamer permet aux utilisateurs de se connecter à distance à un ordinateur Ubuntu et de faire ce qui suit:

visualiser et modifier des fichiers à distance (pas de transfert ni de synchronisation)

exécuter leurs programmes Linux préférés

diffuser leur collection de musique en streaming

regarder des vidéos à 30 images par seconde avec une faible latence

jouer à des jeux à forte composante graphique

utiliser des méthodes de saisie pour taper des caractères dans différentes langues

effectuer à la volée le transcodage de divers formats vidéo et audio

En outre, la version Ubuntu de Splashtop Streamer permet d'affiner la fréquence d'images vidéo et de définir les numéros de port par l'édition manuelle d'un fichier de configuration, qui n'est pas disponible dans la version Mac ou Windows de Splashtop Streamer.

"Depuis un certain temps, les utilisateurs de Linux réclament une version de Splashtop compatible avec Ubuntu, et nous avons répondu à leur attente", a déclaré Mark Lee, fondateur et PDG de Splashtop. "Nous donnons à l'utilisateur quelques moyens de modifier les fichiers de configuration pour qu'ils puissent être diffusés à différentes fréquences d'images, ce que nous pensons que les utilisateurs de Linux apprécieront".

À ce jour, la ligne de produits Splashtop for Business, qui cible les marchés des PME et des entreprises, et la ligne de produits grand public Splashtop 2 ont permis à plus de dix millions d'utilisateurs d'appareils mobiles, allant des tablettes aux smartphones, d'accéder à distance à leur ordinateur, où qu'ils soient, pour exécuter leurs applications favorites et pour visualiser et modifier des fichiers, regarder des films en haute définition et jouer à des jeux à forte intensité graphique.

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en offrant la meilleure collaboration entre les appareils, en reliant les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, les téléviseurs et les services en ligne. La technologie de Splashtop permet aux consommateurs et aux entreprises d'accéder à leurs applications, contenus médiatiques et fichiers préférés de manière performante, sécurisée et interactive, à tout moment et en tout lieu.

Les produits de Splashtop sont des applications très vendues sur l'App Store d'Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, le Microsoft Windows Store et d'autres. Plus de dix millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir d'appstores, et plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.

La gamme de produits Splashtop for Business comprend un serveur de relais et une console de gestion sur place. Solution en phase avec les tendances actuelles du secteur telles que la BYOD et la consumérisation de l'informatique, Splashtop for Business répond aux besoins de mobilité des entreprises en fournissant une connectivité fiable, sécurisée et performante sur plusieurs appareils, tout en offrant aux départements informatiques un contrôle axé sur les politiques.

Le réseau mondial de serveurs relais haute performance de Splashtop, le "Splashtop Bridging Cloud™", une infrastructure SaaS, assure un accès à distance rapide et sécurisé aux utilisateurs en déplacement, depuis n'importe quel appareil, n'importe où et n'importe quand.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. La société a son siège social à San José et possède de nombreux bureaux internationaux. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

