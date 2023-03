Les résultats de l'enquête Splashtop indiquent comment les établissements d'enseignement peuvent faire de l'enseignement à distance une option efficace

SAN JOSE, Californie, 10 novembre 2020— Après avoir interrogé plus de 2 500 enseignants, administrateurs informatiques et étudiants dans le monde entier pendant la pandémie du COVID-19, Splashtop Inc.—un leader mondial des solutions d'accès, de collaboration et d'assistance à distance,—confirme l'importance de disposer des outils technologiques adéquats pour l'enseignement à distance. Plus précisément, l'enquête indique que l'enseignement à distance peut être rendu plus efficace en fournissant un accès à distance aux ressources des laboratoires informatiques sur les campus et une assistance informatique à distance aux étudiants et aux professeurs.

En septembre et octobre, Splashtop a mené une enquête en ligne auprès de plus de 2 500 personnes sélectionnées au hasard dans 42 pays qui participent actuellement à un programme d’apprentissage. L’objectif était de savoir comment leurs établissements d’enseignement s’adaptent à la pandémie de COVID-19. La majorité (60%) des personnes interrogées appartiennent à un établissement d’enseignement supérieur, 22% sont dans une école de la maternelle à la 12e année et les 18% restants sont engagés dans un programme de formation professionnelle.

"En créant un écosystème intégré d'outils de collaboration, de plateformes d'apprentissage en ligne et d'outils d'accès à distance, l'apprentissage à distance peut être une option efficace non seulement pendant la COVID-19, mais aussi au-delà", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Avec l'évolution rapide du paysage éducatif et l'essor de l'apprentissage à distance et hybride, les établissements d'enseignement peuvent offrir une expérience d'apprentissage plus cohérente grâce à des choix technologiques intelligents".

Améliorer l'apprentissage à distance, ensemble

Si les aspects sociaux de l'interaction en face à face sont irremplaçables, la technologie peut contribuer dans une large mesure à garantir que l'enseignement à distance soit productif, efficace et largement disponible. Les établissements d'enseignement peuvent atteindre leurs objectifs d'apprentissage à distance de deux manières :

Fournir un accès à distance aux laboratoires informatiques : Les campus universitaires et collégiaux et les districts de la maternelle à la 12e année maintiennent souvent des laboratoires informatiques sur le campus avec des postes de travail et des applications logicielles hautes performances telles que la suite Microsoft Office, Adobe Photoshop et Illustrator, AutoCAD et celles pour les langages de programmation tels que C ++, Java et Python. Les étudiants qui apprennent à domicile ont rarement les ressources informatiques nécessaires pour exécuter des logiciels aussi coûteux et sophistiqués. Cependant, les outils d’accès à distance de nouvelle génération permettent aux étudiants et aux enseignants d’utiliser des postes de travail et des applications logicielles sur le campus via n’importe quel appareil, y compris les ordinateurs portables, les tablettes et les Chromebooks bon marché, et à partir d’un bureau de chambre, d’une table de cuisine ou d’un canapé de salon.

Fournir un soutien informatique à distance aux étudiants et aux professeurs: Avec autant d’étudiants et d’instructeurs qui s’appuient sur des appareils informatiques à domicile, il est inévitable que des problèmes techniques surviennent. Les établissements d’enseignement peuvent armer leurs équipes informatiques d’un logiciel d’assistance à distance qui leur permet de dépanner et de résoudre les problèmes à distance pour les étudiants et les professeurs à domicile et sur le campus.

Les résultats de l'enquête comprennent :

La majorité (55 %) des établissements d’enseignement offrent actuellement des programmes d’apprentissage entièrement à distance ou hybrides. À l’échelle mondiale, 38 % des établissements poursuivent l’apprentissage en personne, 30 % dispensent un enseignement entièrement à distance et 25 % adoptent une approche hybride, combinant à la fois l’enseignement à distance et l’enseignement en personne.

La géographie fait la différence. Par exemple, au Royaume-Uni et en Inde, la majorité des personnes interrogées se trouvent dans des établissements qui dispensent des cours à distance ou hybrides. En France, la grande majorité a commencé des cours en personne. Pour l'Amérique du Nord, la situation varie davantage en fonction des directives de chaque État ou province.

Près de 53 % des répondants estiment que l’apprentissage à distance est plus efficace ou plus efficace que l’enseignement en personne. Pour ceux qui trouvent l’apprentissage à distance moins efficace, les raisons incluent le manque de solutions technologiques appropriées et les problèmes techniques rencontrés lors des sessions à distance.

Alors que moins de la moitié des établissements qui dispensent un enseignement à distance mettent leurs ressources informatiques sur le campus à la disposition des étudiants et des professeurs à distance, ceux qui offrent un accès à distance aux laboratoires informatiques le font en utilisant une technologie d'accès à distance de nouvelle génération telle que Splashtop.

