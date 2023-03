Splashtop renforce les fonctions de support et de gestion à distance pour les ordinateurs Apple Mac

- Splashtop Remote Support Premium offre des fonctionnalités de contrôle, de surveillance et de gestion à distance aux ordinateurs Mac et Windows pour les professionnels de l’informatique dans une solution simple -

San Jose, Californie, le 24 octobre 2018 – Splashtop, Inc, le leader mondial des solutions d’accès à distance, de collaboration et d’assistance à distance, facilite plus que jamais la surveillance, la gestion et l’assistance à distance des ordinateurs Apple Mac par les professionnels de l’informatique et les MSP. Splashtop Remote Support Premium combine la plate-forme d’accès à distance primée de Splashtop avec de toutes nouvelles fonctionnalités de surveillance et de gestion, donnant aux fournisseurs de services informatiques la possibilité de superviser et de contrôler facilement tous les terminaux de leurs ordinateurs Mac.

Splashtop Remote Support Premium élimine bon nombre des difficultés rencontrées par les équipes IT grâce à une solution peu coûteuse et facile à utiliser. Grâce à des connexions d'accès à distance rapides, les techniciens peuvent se connecter à distance à leurs ordinateurs de point de terminaison et effectuer rapidement des opérations de support/maintenance. De plus, les équipes IT peuvent mieux contrôler leur infrastructure informatique Mac grâce à des fonctions de gestion, notamment

Alertes configurables - configurez des alertes dans des combinaisons personnalisées pour surveiller l'état de l'ordinateur, l'installation du logiciel, l'utilisation de la mémoire, etc

Commande à distance - permet aux utilisateurs d'exécuter des commandes sur un ordinateur distant

Inventaire des systèmes - affiche et signale les modifications apportées à l'inventaire des systèmes, du matériel et des logiciels

"Les ordinateurs Mac sont de plus en plus courants dans le monde des affaires", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "De plus en plus de MSPs et d'équipes IT gèrent activement les Mac sur le lieu de travail. Remote Support Premium leur offre la meilleure solution pour prendre en charge leur infrastructure informatique Mac (et Windows). C'est également la meilleure solution en termes de rapport qualité-prix, qui permet aux clients d'économiser des milliers de dollars par an par rapport à d'autres produits".

Conçu pour les tâches quotidiennes des professionnels de l’informatique, Splashtop Remote Support Premium est la solution idéale pour les MSP et les équipes informatiques. En plus de l’accès à distance rapide pour les fonctionnalités de support et de gestion, Remote Support Premium inclut également d’autres fonctionnalités notables telles que le transfert de fichiers, la prise en charge de plusieurs moniteurs, le réveil à distance, le redémarrage à distance, la gestion des utilisateurs, le regroupement d’ordinateurs, etc.

Disponible dès maintenant

Splashtop Remote Support Premium pour l’assistance et la gestion sans surveillance des ordinateurs Apple macOS et Windows est disponible dès maintenant chez https://www.splashtop.com/remote-support/premium. Un essai gratuit entièrement fonctionnel est également disponible.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. Pour en savoir plus, consultez https://www.splashtop.com.