Splashtop nominé pour les BaM Awards® 2023 de l’IABM
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Nominé dans la catégorie Production pour les solutions de télétravail haute performance de l’entreprise au profit du secteur de la diffusion et des médias
Cupertino, Californie - 29 mars 2023 -Splashtop, leader des solutions d’accès à distance qui simplifient le monde du télétravail, est fier d’annoncer que ses solutions de production à distance haute performance pour la diffusion et les médias ont été nominées dans la catégorie Production pour les IABM BaM Awards® 2023, qui récompensent les innovations technologiques exceptionnelles qui offrent de réels avantages opérationnels et créatifs. La liste des finalistes pour l’édition du NAB Show a été sélectionnée par des juges indépendants parmi près de 150 candidatures.
Splashtop permet aux producteurs de diffuser à distance des émissions avec un maximum de performance et de précision. Les équipes distantes peuvent se connecter virtuellement à leurs postes de travail puissants et à leurs baies de montage pour créer, collaborer et profiter d’un environnement virtuel capable de suivre le rythme des besoins de production et de diffusion exigeants d’aujourd’hui. Avec leur sécurité robuste, leur interface conviviale et le meilleur support client du marché, les solutions cloud et sur site de Splashtop sont privilégiées par les studios de médias et de production, les concepteurs, les ateliers de synchronisation audio/vidéo, et bien d’autres.
« Nous sommes ravis que l’International Trade Association for the Broadcast and Media Industry nous ait décerné cette prestigieuse reconnaissance », a déclaré Mark Lee, président-directeur général de Splashtop. « Chez Splashtop, nous servons et accompagnons le secteur de la diffusion depuis de nombreuses années, et nous avons développé nos solutions de production à distance en fonction des besoins de nos clients. Qu’il s’agisse de reportages sur le terrain, en studio ou de travail à domicile, Splashtop est conçu aussi bien pour les créateurs que pour les opérateurs techniques, avec la puissance et les performances nécessaires pour un travail rapide et de haute précision. »
Aujourd’hui, Splashtop est utilisé par 3 des 5 plus grandes chaînes de télévision et d’information, par des organismes de retransmission sportive, par de nombreuses ligues de sport professionnel et par des centaines de studios de divertissement dans le monde entier en tant que pilier de leur système de production à distance. Splashtop a permis la diffusion en direct des Jeux Olympiques, du Big Game, d’élections politiques majeures et de bulletins météorologiques quotidiens à partir d’un radar Doppler.
Le logiciel d’accès à distance de Splashtop permet aux équipes de production d’utiliser leurs puissants postes de travail et leurs applications depuis n’importe quel appareil, où qu’ils se trouvent et en toute sécurité. Ses solutions pour les médias et le divertissement sont également optimisées pour les GPU NVIDIA, AMD et Intel. Pour plus d’informations sur les solutions de production à distance de Splashtop, venez assister à une démonstration en direct au NAB Show de Las Vegas, du 16 au 19 avril sur le stand 9118, ou rendez-vous sur splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable de réaliser des images en 8 K à 60 fps sans
aucune latence. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com