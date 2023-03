Reconnu dans la catégorie "Produce" pour ses solutions de production à distance de haute performance pour la radiodiffusion & Media

Cupertino, Californie - 29 mars 2023 -Splashtop, leader dans le domaine des solutions à distance qui simplifient le travail en tout lieu, est fier d'annoncer que ses solutions de production à distance de haute performance pour la radiodiffusion et les médias ont été présélectionnées dans la catégorie "Produce" des IABM BaM Awards® 2023, qui récompensent les innovations technologiques exceptionnelles qui apportent de réels avantages commerciaux et créatifs. La liste des candidats retenus pour l'édition du NAB Show a été sélectionnée par des juges indépendants parmi près de 150 candidatures.

Splashtop permet aux radiodiffuseurs d'être à l'antenne de n'importe où avec la plus grande performance et la plus grande précision. Les équipes distantes peuvent se connecter virtuellement à de puissantes stations de travail et baies de montage pour créer, collaborer et profiter d'un environnement distant capable de suivre le rythme des besoins actuels en matière de production et de diffusion. Avec une sécurité robuste, une interface facile à utiliser et le meilleur support client, les solutions cloud et sur site de Splashtop sont préférées par les médias et les studios de production, les concepteurs, les studios de synchronisation audio/vidéo, et bien plus encore.

"Nous sommes reconnaissants à l'International Trade Association for the Broadcast and Media Industry pour cette prestigieuse reconnaissance", a déclaré Mark Lee, directeur général de Splashtop. "Splashtop est au service de l'industrie de la radiodiffusion depuis de nombreuses années et a fait évoluer ses solutions de production à distance en fonction des besoins de ses clients. Qu'il s'agisse de reportages sur le terrain, en studio ou à domicile, Splashtop est conçu pour les créatifs et les professionnels techniques, avec la puissance et les performances nécessaires pour un travail rapide et de haute précision".

Aujourd'hui, trois des cinq plus grands réseaux de télévision et d'information, des organismes de diffusion sportive, plusieurs ligues sportives professionnelles et des centaines de studios de divertissement dans le monde entier font confiance à Splashtop comme épine dorsale de leurs architectures de production à distance. Splashtop a permis la diffusion en direct des Jeux olympiques, du Big Game, d'élections politiques majeures et de mises à jour météorologiques quotidiennes à partir du radar Doppler.

Le logiciel d'accès à distance de Splashtop permet aux équipes de production d'utiliser des ordinateurs de travail et des applications puissantes à partir de n'importe quel appareil, n'importe où et en toute sécurité. Ses solutions pour les médias et les loisirs sont également optimisées pour les GPU NVIDIA, AMD et Intel. Pour plus d'informations sur les solutions de production à distance de Splashtop, visitez-nous pour une démonstration en direct au NAB Show à Las Vegas, du 16 au 19 avril au stand # 9118, ou visitez Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.

À propos de Splashtop

Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du travail en tout lieu. Ses solutions pour le travail hybride et le support à distance IT / MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie haute performance brevetée de Splashtop permet d'obtenir des images 8K / 60 images par seconde et des images de qualité supérieure.

une expérience sans latence. Splashtop est doté de fonctions de sécurité avancées et de conformité, d'un large support d'appareils et d'un service client réactif. Plus de 30 millions d'utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des entreprises du classement Fortune 500, utilisent les produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com