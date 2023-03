Splashtop sélectionné comme finaliste dans la liste Red Herring's Top 100 North America

San Jose, CA - 7 mai 2013 - Splashtop Inc., une société leader d’accès aux applications et aux postes de travail à distance, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait été sélectionnée comme finaliste pour le prix Top 100 North America de Red Herring, une liste prestigieuse honorant les entreprises technologiques privées les plus prometteuses de l’année de la région commerciale nord-américaine. Splashtop fournit aux grandes entreprises, aux PME et aux consommateurs un accès à distance aux applications et aux postes de travail les plus performants qui mobilisent de manière rentable les applications, les données et les fichiers critiques pour l’entreprise. En pouvant accéder à .net, IE, Flash et les applications professionnelles « lourdes » telles que la CFAO et les programmes de conception sur iPad, tablettes et smartphones, il y a très peu de limitations à ce à quoi ils peuvent accéder, quand, à partir de n’importe quel appareil mobile. La technologie en instance de brevet de Splashtop permet même aux joueurs de jouer à des jeux informatiques sur leur iPad, et aux éducateurs de partager, projeter et annoter le programme de base tout en se promenant dans la salle de classe et en engageant les élèves de manière plus interactive.

"C'est un grand honneur d'être nommé finaliste", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont listées et nous sommes ravis d'être reconnus parmi elles comme une entreprise qui offre un grand confort et une grande valeur commerciale à plusieurs millions d'utilisateurs".

Depuis 1995, Red Herring sélectionne les start-up et les "scale ups" les plus intéressantes et les plus prometteuses. Les finalistes sont évalués individuellement à partir d'un large éventail de centaines de candidats à travers l'Amérique du Nord. Vingt critères majeurs sous-tendent la notation et le processus. Ils comprennent, entre autres: la taille du marché adressable de l'entreprise candidate, sa propriété intellectuelle et ses brevets, son financement, la preuve de concept, les revenus résiduels et l'expertise de la direction. Chaque entreprise passe un entretien individuel après avoir rempli un dossier complet, complété par une vérification préalable. La liste des finalistes comprend souvent les entreprises les plus performantes et les plus en vue de l'année en question.

Cette évaluation unique est complétée par un examen des antécédents et de la position de l'entreprise, ce qui permet à Red Herring de dépasser le "buzz" et de faire de la liste un instrument précieux pour découvrir et défendre les meilleures opportunités commerciales de l'industrie.

"La liste des finalistes confirme les excellents choix faits par les entrepreneurs et les sociétés de capital-risque, ainsi que l'enracinement solide des jeunes pousses dans les entreprises américaines, qui accueillent leurs innovations. À tous égards, elle met l'accent sur l'excellence entrepreneuriale des États-Unis", a déclaré Alex Vieux, éditeur et PDG de Red Herring.

Les sélections finalistes de l'édition 2013 du prix Red Herring 100 North America sont sélectionnés sur la base de l'innovation technologique, de la force de gestion, de la taille du marché, du dossier des investisseurs, de l'acquisition de clients et de la santé financière. Au cours des mois qui ont précédé l'annonce, des centaines d'entreprises dans les domaines de la sécurité, du Web 2.0, des logiciels, du matériel informatique, des sciences de la vie, cloud, de la téléphonie mobile et d'autres encore ont rempli leur dossier pour se qualifier pour le prix.

Les finalistes sont invités à présenter leurs stratégies gagnantes lors du Red Herring North America Forum à Monterey, en Californie, du 21 au 23 Mai 2013. Les 100 meilleurs gagnants seront annoncés lors d'une cérémonie spéciale de remise des prix qui aura lieu le soir du 23 Mai dans le cadre de l'événement.