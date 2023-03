Une étude de Splashtop révèle qu’un tiers des responsables informatiques se sentent moins stressés au travail grâce aux technologies d’accès et de support à distance

Cependant, 33 % des décideurs informatiques s'attendent à devoir relever divers défis pour soutenir les employés travaillant à distance et ceux restant bureau cet hiver.

Londres, Royaume-Uni – 12 janvier 2022 : Le stress et l’épuisement professionnel au travail n’ont jamais cessé d’exister au cours des deux dernières années, cependant, selon une nouvelle étude de Splashtop, un tiers des responsables informatiques (34%) se sentent moins stressés au travail grâce à un accès à distance sécurisé et à des technologies de soutien.

Les données du rapport, From Disrupted to Distributed: How IT is navigating the changing work environment, ont été obtenues grâce à une étude réalisée par 3GEM, auprès de 1000 décideurs informatiques de petites, moyennes et grandes organisations (250+ employés) au Royaume-Uni. Au cours des 18 derniers mois, l’accès à distance et les technologies de support ont facilité le passage généralisé au travail de n’importe où et les employés ont appris à être aussi productifs à domicile qu’au bureau. Avec l’hiver qui bat son plein – et les changements d’horloge, le temps froid et les nuits sombres qui l’accompagnent – les nouvelles données montrent que les avantages de l’accès à distance et des technologies de support vont au-delà de la simple efficacité du lieu de travail.

Les deux cinquièmes (42%) des décideurs informatiques vont jusqu’à déclarer que leur travail est plus agréable en raison du manque de stress qu’ils ressentent avec les technologies à distance en place. En outre, 36 % des personnes interrogées estiment que les outils d’accès à distance donnent à leurs utilisateurs et collègues une plus grande confiance en eux en tant que décideurs, tandis que près de la moitié (47 %) apprécient que les outils d’accès à distance profitent non seulement aux utilisateurs, mais aussi aux équipes informatiques.

Les responsables informatiques s'attendent à divers défis cet hiver

Lorsqu’on leur a demandé quels étaient les plus grands défis auxquels les responsables informatiques étaient confrontés au cours de l’hiver, divers problèmes potentiels se sont avérés être présents dans les pensées des entreprises britanniques. Un tiers (33%) anticipait certains défis liés à la capacité de soutenir à la fois les travailleurs à distance et les employés de bureau, tandis que 30% ont déclaré que la possibilité de prendre en charge des horaires de travail flexibles en raison du travail à distance était un problème qu’ils avaient anticipé. En outre, 13 % ont signalé des préoccupations budgétaires concernant spécifiquement la gestion du bureau lorsqu’il n’est pas à pleine capacité. Les problèmes liés au bien-être des employés ont également été pris en compte, 18 % d’entre eux ayant indiqué que les répercussions de la maladie physique et d’une mauvaise santé mentale constituaient un défi qu’ils anticipaient.

« Bien qu'il soit encourageant de voir qu'un large éventail de questions sont sur le radar des entreprises britanniques, il est clair qu'il sera important d'avoir mis en place des plans concrets pour la décentralisation du travail afin d'être prêt à affronter les nombreuses difficultés qu'on s'attend à rencontrer dans les mois à venir », a déclaré Alexander Draaijer, directeur général de Splashtop pour la région EMEA. « Investir dans des outils d'accès à distance permet de rassurer les responsables informatiques quant à leurs budgets et leur capacité à fournir un cadre de travail efficace et productif, ce qui en bout de ligne améliorera les conditions de travail et le bien-être des employés. »

Le travail décentralisé ne peut que se complexifier

Le travail distribué étant désormais ancré à la fois dans la culture et les pratiques de nombreuses entreprises britanniques, un responsable informatique sur quatre (25%) estime qu’il ne fera que devenir plus complexe, avec l’adoption de modèles de travail variés et une liste croissante de besoins spécifiques des membres de l’équipe. Cela ne fera qu’exacerber la conclusion selon laquelle la majorité des décideurs informatiques (82%) travaillent désormais plus d’heures en général grâce à des politiques flexibles.

L’enquête a également révélé que, bien que 35 % des responsables informatiques reconnaissent que le travail distribué a rendu leur travail plus difficile, la majorité (61 %) travaille une heure de plus par jour pour faciliter ce changement significatif dans la façon dont les employés mènent désormais leurs activités. En plus de passer une heure supplémentaire à permettre une main-d’œuvre distribuée, les responsables informatiques ont signalé qu’ils fournissaient désormais également un soutien émotionnel aux employés – un cinquième (20%) déclarant agir en tant que thérapeute ou meilleur ami dans certaines situations.

« Il est encourageant de constater que les décideurs anticipent déjà la future complexité de composer avec les modalités du travail à distance. La gestion d'un plus grand nombre de dispositifs, l'informatique fantôme, l'augmentation des ransomwares et des menaces associées aux VPN et aux protocoles de bureau à distance font qu'il est plus important que jamais de bien se préparer, alors que nous nous dirigeons vers un monde dans lequel nous devrons pouvoir travailler n'importe où et à tout moment », a ajouté Alexander Draaijer.

« La mise en place de solutions appropriées dès aujourd'hui aura des avantages durables pour la santé globale des entreprises britanniques et les responsables informatiques peuvent prendre de l'avance en faisant des choix technologiques intelligents avant de se retrouver au pied du mur. »

Méthodologie

Splashtop a travaillé avec 3GEM pour interroger 1000 décideurs informatiques dans les petites, moyennes et grandes entreprises britanniques (250+ employés) entre le 30 septembre et le 7 octobre.

