Splashtop Remote connecte de manière facile n'importe quel appareil informatique - Ajout de la prise en charge d'Android et de Windows

6 janvier 2011 — San Jose, Californie — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a annoncé aujourd’hui qu’il mettait son populaire logiciel Splashtop Remote Desktop à disposition pour les clients Android et Windows, en plus de son support actuel pour les clients iOS. Cette prise en charge étendue des plates-formes clientes permet à toute personne disposant d’un smartphone ou d’une tablette Android ou Windows d’accéder au contenu et aux applications de son PC lors de ses déplacements, quel que soit le système d’exploitation de l’appareil mobile.

Splashtop construit le "pont vers n'importe quel endroit", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Bien sûr, nous parlons de logiciels ici, pas de politique de l'Alaska. Que vous soyez un consommateur équipé d'un lecteur électronique basé sur Android ou une entreprise utilisant un iPhone, un iPad ou une tablette Windows, désormais, tout ce qui se trouve sur votre PC à la maison ou au bureau est à portée de main, où que vous soyez. Splashtop Remote fait le lien entre tous vos appareils de manière transparente".

Splashtop Remote permet aux utilisateurs d'accéder et de contrôler leur ordinateur à distance sans effort, via un appareil mobile, tel qu'un iPad, un iPhone, ou un Dell Streak, Samsung Galaxy Tab ou Lenovo LePad sous Android, en faisant le lien entre l'expérience informatique des différents appareils. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience riche et interactive sur un PC distant qui inclut la vidéo et l'audio en temps réel. Avec Splashtop Remote, les utilisateurs peuvent regarder des films, écouter de la musique, accéder à tous leurs fichiers et applications, jouer à des jeux PC et Flash à distance, et même réveiller un ordinateur à distance grâce à une fonction de "Wake-on-LAN". Splashtop Remote est disponible localement pour les utilisateurs chinois, français, allemands, italiens, japonais, coréens et espagnols.

Splashtop Remote est disponible dès à présent sur l'App Store d'Apple et sur iTunes, ainsi que sur l'Android Market. Pour en savoir plus sur Splashtop Remote, veuillez consulter: https://www.Splashtop.com/remote.

Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 40 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix "Most Innovative Product" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2010 CES" de Laptop Magazine. Splashtop Inc a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.Splashtop.com.

