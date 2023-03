Lancement de Splashtop Remote Desktop for Windows 8 dans le Windows Store

Splashtop est le moyen le plus simple et le plus rapide d'accéder à votre PC ou Mac sous Windows à distance depuis Windows 8

2 août 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui que Splashtop Remote Desktop pour Windows 8 est désormais disponible dans le Windows Store. En tant que version d’aperçu grand public, l’interface utilisateur de Splashtop Remote Desktop est optimisée pour les gestes natifs de Windows 8, y compris une liste de favoris d’ordinateur facile à utiliser, par glisser-déposer et la possibilité de glisser pour révéler les menus cachés.

Les utilisateurs de Windows 8 peuvent désormais profiter de Splashtop Remote Desktop, tout comme plus de sept millions d'utilisateurs de Splashtop sur des appareils mobiles, des tablettes aux smartphones, qui accèdent à leurs PC et Mac sous Windows pour exécuter des applications à distance, visualiser et modifier des fichiers, regarder des films HD et jouer à des jeux à forte intensité graphique à une vitesse pouvant atteindre 30 images par seconde.

"Avec Splashtop Remote Desktop pour Windows 8, nous continuons à tenir notre promesse d'être le leader du secteur de l'informatique multi-dispositifs", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Splashtop est ravi de travailler avec Microsoft pour offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience de bureau à distance pour la productivité personnelle et les applications professionnelles".

"Splashtop est un excellent exemple de réimagination d'une application existante en une application de style Metro", a déclaré John Richards, directeur principal des partenaires et développeurs Windows chez Microsoft Corp. "Il tire parti des nouvelles fonctionnalités de Windows 8 et offre une expérience qui fonctionne sur tous les appareils Windows 8, quel que soit leur facteur de forme".

Splashtop Remote Desktop pour Windows 8 fournit un support d'accès à distance pour PC ou Mac avec un accès audio et vidéo complet via les réseaux Wi-Fi et 3G/4G. Dans cette version, l'accès aux ordinateurs via Internet nécessite l'utilisation d'une adresse IP statique.

En savoir plus sur Splashtop Remote Desktop et le télécharger depuis le Windows Store

Ensuite, installez le Splashtop Streamer gratuit sur un PC ou un Mac exécutant Windows 7, Vista et XP (y compris Home Premium) ou Windows 8 Release Preview, ainsi que Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion est requis pour les utilisateurs de Mac).

En plus de supporter Windows 8, Splashtop est également disponible pour les appareils iOS et Android.

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux particuliers et aux entreprises un accès interactif, performant et sécurisé à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Les produits Splashtop sont des applications très vendues sur l'App Store d'Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et d'autres. Plus de sept millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des appstores, et plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.

La consumérisation de l'informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud™ assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. La société a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

