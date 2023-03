Splashtop Remote Desktop HD atteint des performances record pour le processeur NVIDIA Tegra 3 Quad-Core

Splashtop Remote Desktop HD optimisé pour Tegra 3 est capable de fournir plus de 60 images par seconde et une latence inférieure à 40 millisecondes pour une expérience de jeu et de vidéo HD exceptionnelle

19 décembre 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui que son application primée Splashtop Remote Desktop HD est entièrement optimisée pour le processeur mobile quad-core NVIDIA® Tegra® 3, offrant des performances ultra-élevées pour une expérience de jeu et vidéo HD exceptionnelle. Splashtop Remote Desktop permet aux utilisateurs d’accéder à distance à un PC ou un Mac avec audio complet et vidéo haute définition et prend en charge les jeux interactifs 3D.

D'après les tests de référence de Splashtop, une tablette utilisant Splashtop Remote Desktop HD avec Tegra 3 peut atteindre plus de 60 images par seconde et une latence inférieure à 40 millisecondes, offrant aux utilisateurs une expérience de jeu et de visionnage HD exceptionnelle et établissant une nouvelle barre de performance dans l'industrie. Selon NVIDIA, Tegra 3 offre jusqu'à 5 fois plus de performances que son prédécesseur à double noyau, avec une consommation d'énergie plus faible et une durée de vie de la batterie plus longue.

" C'est formidable de travailler en étroite collaboration avec Splashtop pour proposer la solution de bureau à distance la plus performante sur les tablettes et autres appareils avec Tegra 3 ", a déclaré Chris Pedersen, Senior Content Development Manager chez NVIDIA. "NVIDIA et Splashtop ont toujours repoussé les limites de la performance, et Splashtop Remote Desktop montre ce que les deux sociétés peuvent faire".

"Avec Splashtop Remote Desktop, les utilisateurs peuvent aller partout avec leur tablette, sans traîner leur PC. Ils profiteront d'une expérience de jeu à distance rapide et criante", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "En exploitant le tout dernier processeur quadricœur Tegra 3, Splashtop vous fait franchir une nouvelle étape. Les joueurs comme les non-joueurs seront épatés".

Cette version de haute performance de Splashtop Remote Desktop HD sera disponible sur toutes les tablettes Tegra 3 fonctionnant sous Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), comme l'ASUS Eee Pad Transformer Prime lorsqu'elle sera mise à jour vers Android 4.0.

À propos de Splashtop Remote Desktop

Splashtop Remote Desktop élimine le besoin de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et des fichiers multimédia entre les appareils. Les fichiers de travail importants et les applications de bureautique, telles que Outlook, PowerPoint, Excel et Word, sont facilement accessibles. Les contenus de divertissement personnel, notamment les films, la musique, les photos et même les jeux en 3D, peuvent également être appréciés à distance. Les utilisateurs de Splashtop Remote Desktop peuvent connecter des appareils via Internet ou LAN.

À propos de Splashtop

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience informatique inter-dispositifs de sa catégorie - en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les TVs. Les produits de Splashtop ont été livrés sur plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel et d'autres partenaires. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound et d'autres sont les applications les plus vendues dans plus de 60 pays sur l'Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog et Amazon Appstore pour Android, offrant à des millions d'utilisateurs mobiles un accès interactif et performant à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Pour les entreprises qui ont besoin d’une connectivité sécurisée et gérée entre les appareils et les services cloud, Splashtop Pro est la réponse. Avec Splashtop Pro, les fournisseurs informatiques et de services peuvent « mobiliser » une main-d’œuvre en moins de 30 minutes. Les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience de classe consommateur sur leurs appareils tout en respectant les exigences de sécurité et de conformité de l’entreprise.

Les produits Splashtop sont très bien notés par les utilisateurs et ont reçu de nombreux prix prestigieux - le prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop a son siège social à San José et des équipes à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

