Splashtop Remote Desktop HD est disponible avec La tablette Toshiba AT200 dans certaines regions

Les utilisateurs de la tablette AT200 dans certaines régions peuvent maintenant relier des appareils mobiles à Splashtop Remote Desktop pour accéder aux fichiers et au contenu des PC

20 mars 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc, le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui que son Splashtop Remote Desktop HD primé est pré-fourni sur la tablette Toshiba AT200 (différents noms de modèles peuvent être utilisés dans certaines régions), qui sera disponible en Asie-Pacifique, au Canada et en Europe.

Avec Splashtop Remote Desktop HD pré-groupé, les utilisateurs de la tablette AT200 dans les régions sélectionnées peuvent maintenant accéder à distance à des fichiers et à du contenu sur PC avec un son et une vidéo complets, en créant leurs propres cloud personnels pour les centres de divertissement à domicile ou des clouds privés personnalisés pour le bureau.

"Les tablettes pré-groupé avec Splashtop Remote sont le moyen idéal d'accéder à votre PC lorsque vous êtes en déplacement. À l'avenir, nous attendons à ce que d'autres tablettes et PC Toshiba préchargent les applications de Splashtop Remote Desktop", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Maintenant, n'importe où et n'importe quand, vous pouvez regarder vos photos ou vos vidéos, écouter de la musique ou accéder à vos fichiers et les modifier. Votre cloud personnel est au bout de vos doigts grâce à Splashtop Remote Desktop sur tablettes".

Splashtop Remote Desktop HD se vend au détail à 9,99 USD et Splashtop Remote Desktop à 4,99 USD sur Google Play mais est pré-groupé avec la tablette Toshiba AT200 disponible dans certaines régions, gratuitement, aux utilisateurs finaux pour un essai de cinq minutes pour chaque utilisation.

Pour utiliser l'application Splashtop Remote Desktop sur votre tablette, celle-ci doit être connectée à un PC exécutant le logiciel Splashtop Streamer. De nombreux PC Toshiba sont fournis avec le logiciel Splashtop Streamer, qui est disponible gratuitement sur https://www.splashtop.com/streamer.

À propos de Splashtop Remote Desktop

Splashtop Remote Desktop élimine le besoin de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et des fichiers multimédia entre les appareils. Les fichiers de travail importants et les applications de bureautique, telles que Outlook, PowerPoint, Excel et Word, sont facilement accessibles. Les contenus de divertissement personnel, notamment les films, la musique, les photos et même les jeux en 3D, peuvent également être appréciés à distance. Les utilisateurs de Splashtop Remote Desktop peuvent connecter des appareils via Internet ou un réseau local.

À propos de Splashtop

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience informatique inter-dispositifs de sa catégorie - en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les TVs. Les produits de Splashtop ont été livrés sur plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel et d'autres partenaires. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound et autres sont les applications les plus vendues dans plus de 60 pays sur l'App Store d'Apple, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World et Amazon Appstore pour Android, offrant à des millions d'utilisateurs mobiles un accès interactif et de haute performance à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Pour les entreprises qui ont besoin d'une connectivité sécurisée et gérée entre les appareils et les services en nuage, Splashtop Pro est la solution. Avec Splashtop Pro, les fournisseurs de services et de technologies de l'information peuvent "mobiliser" une main-d'œuvre en moins de 30 minutes. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de classe consommateur sur leurs appareils tout en répondant aux exigences de sécurité et de conformité de l'entreprise.

Les produits Splashtop sont très bien notés par les utilisateurs et ont reçu de nombreux prix prestigieux - le prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et les prix "Best of 2011 CES" et "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop a son siège social à San José et des équipes à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

Liens utiles :

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote