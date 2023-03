Splashtop Remote Desktop HD est l'une des applications les plus vendues pour HP TouchPad

La connexion aux PC et aux Mac se fait désormais depuis le HP TouchPad grâce à une application facile à utiliser pour accéder aux fichiers et aux applications, venant s'ajouter aux solutions Splashtop Remote Desktop existantes pour les smartphones webOS

10 octobre 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, vient d’annoncer la sortie de Splashtop® Remote Desktop HD pour HP TouchPad, permettant une solution simple en un clic pour l’accès à distance depuis le HP TouchPad vers un PC ou un Mac avec prise en charge audio et vidéo haute définition complète. Très attendu par les fans de HP TouchPad, le Splashtop Remote Desktop HD est désormais l’une des applications les plus vendues du catalogue d’applications HP, recevant les éloges des utilisateurs de HP TouchPad.

En plus de la nouvelle solution de bureau à distance HP TouchPad, Splashtop prend actuellement en charge HP webOS pour les smartphones HP Pre 2 et HP Pre Plus. Splashtop Remote Desktop permet à des millions d'appareils mobiles, des tablettes aux smartphones, d'accéder à distance aux PC et aux Mac.

"Splashtop a écouté nos fans qui ont réclamé le Splashtop Remote Desktop HD pour HP TouchPad. Nous sommes fiers d'être l'une des toutes premières applications de bureau à distance pour TouchPad", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Notre engagement continu à soutenir le webOS de HP est une autre étape importante dans la réalisation de notre vision de relier des milliards d'appareils à travers le monde".

"Notre communauté de développement a fait preuve d'un soutien incroyable pour webOS et continue à offrir des expériences fantastiques aux utilisateurs de touchpad", a déclaré Gloria Gavin, directrice de webOS Developer and App Marketing, HP. "L'application Remote Desktop HD de Splashtop pour HP TouchPad est un excellent exemple des meilleures applications disponibles dans l'écosystème des applications webOS".

Splashtop Remote Desktop HD pour HP TouchPad peut être téléchargé à partir du HP App Catalog à 4,99 $ pour une durée limitée.

Grâce à Splashtop Remote Desktop HD, les utilisateurs de HP TouchPad peuvent désormais :

Contrôler entièrement les PC ou les Mac grâce à des commandes tactiles intuitives et des gestes familiers du webOS pour accéder à distance aux fichiers et interagir avec les applications

Travailler avec des documents Microsoft Office (Word, Excel ou PowerPoint) et Microsoft Outlook

Accéder à iPhoto, Quicken, Keynote et autres applications non disponibles sur webOS

Regarder des vidéos (Hulu, Netflix, DVD) et lire de la musique stockée sur leurs ordinateurs, que ce soit dans iTunes, Windows Media Player ou d'autres formats

Accéder aux navigateurs IE, Firefox, Chrome et Safari avec des signets, des plug-ins favoris et des extensions

Se connecter aux PC ou aux Mac via les réseaux Wi-Fi et 3G/4G

Économiser l'énergie avec Wake-on-LAN

Splashtop Remote Desktop élimine le besoin de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et des contenus multimédia entre les appareils. Cette nouvelle application permet d'accéder facilement aux fichiers de travail et aux applications bureautiques importantes telles que: Outlook, PowerPoint, Excel et Word. Les contenus de divertissement personnel, notamment les films, la musique, les photos et même les jeux en 3D, peuvent également être consultés à distance. Il suffit d'aller n'importe où avec votre appareil mobile, smartphone, tablette, notebook ou ultrabook, et d'avoir un accès complet à votre PC ou Mac avec un Splashtop Streamer installé.

Splashtop Remote Desktop est composé de deux éléments:

Une application Splashtop Remote Desktop fonctionnant sur l'appareil client, prenant en charge iOS, Android, webOS, Windows et Mac OS

Le logiciel gratuit Splashtop Streamer qui fonctionne sur tout ordinateur équipé de Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6 ou supérieur

Téléchargez Splashtop Remote Desktop HD pour HP TouchPad depuis le catalogue d'applications HP à l'adresse: http://developer.palm.com/appredirect/?packageid=com.splashtop.remote.webos

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. est le leader mondial de l'informatique multi-dispositifs et a été fondé en 2006 dans le but de permettre aux gens du monde entier d'accéder rapidement à des contenus et des applications sur des appareils et dans le nuage. Le produit phare de Splashtop, Splashtop Remote Desktop, est un best-seller sur App Store d'Apple et Android Market, permettant aux utilisateurs de profiter d'une expérience informatique complète à partir d'appareils mobiles et de PC.

Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 70 millions de PC et d'appareils mobiles d'Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, notamment le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop Inc. a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

